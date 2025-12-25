Obavijesti

News

Komentari 3
MOĆNI STORM SHADOW

Ukrajinci su pogodili ruska postrojenja za naftu britanskim projektilima! 'Cilj je pogođen'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS - ilustrativna fotografija

Dok se ruski rat u Ukrajini približava četvrtoj godini, a diplomatski napori zasad nisu uspjeli polučiti opipljive rezultate, Kijev i Moskva pojačavaju svoje napade dronovima i projektilima na energetsku infrastrukturu...

Ukrajina je lansirala britanske projektile Storm Shadow i bespilotne letjelice dugog dometa, koje sama proizvodi, kako bi pogodila nekoliko ruskih postrojenja za naftu i plin, rekli su ukrajinski vojni i sigurnosni dužnosnici u četvrtak.

Snimka ruskog ministarstva obrane 00:06
Snimka ruskog ministarstva obrane | Video: Rusko ministarstvo obrane

Ukrajina je ranije koristila projektile britanske proizvodnje kako bi napadala industrijske ciljeve u Rusiji, za koje tvrdi da Moskvi pomažu u ratu. Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga je rekao da je ratno zrakoplovstvo upotrijebilo krstareće projektile Storm Shadow za napad na rafineriju nafte Novošahtinsk u ruskoj Rostovskoj oblasti.

"Zabilježeno je više eksplozija. Cilj je pogođen", objavio je stožer na komunikacijskoj platformi Telegram u četvrtak.

Dodao je da je rafinerija jedan od najvećih opskrbljivača naftnih derivata na jugu Rusije te da osigurava dizel i kerozin za ruske vojnike koji se bore u Ukrajini.

Ukrajinska sigurnosna služba SBU je rekla da su dronovi dugog dometa ukrajinske proizvodnje pogodili spremnike s naftnim derivatima u ruskoj luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju te postrojenje za obradu plina u Orenburgu na jugozapadu Rusije.

Postrojenje za obradu plina u Orenburgu, najveće takvo na svijetu, udaljeno je otprilike 1400 kilometara od ukrajinske granice.

Regionalne vlasti u Krasnodarskom kraju su rekle da su zapaljena dva spremnika s naftnim derivatima u Temrjuku nakon napada dronovima.

Požar je zahvatio područje od oko 2000 kvadratnih metara, rekle su vlasti na Telegramu.

Dok se ruski rat u Ukrajini približava četvrtoj godini, a diplomatski napori zasad nisu uspjeli polučiti opipljive rezultate, Kijev i Moskva pojačavaju svoje napade dronovima i projektilima na energetsku infrastrukturu.

Kijev je intenzivirao napade na ruske rafinerije nafte i druga energetska postrojenja od kolovoza jer nastoji smanjiti prihode Moskve od prodaje nafte, što je ključan izvor sredstava za njezine ratne napore.

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga je također rekao da su ukrajinske snage pogodile vojni aerodrom u ruskom gradu Majkopu u sjevernom dijelu Kavkaza.

