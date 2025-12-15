'Umrijet ću, reci obitelji da sam ih spasio': Svijet skuplja novac za heroja koji je spasio Židove

Ahmed al Ahmed (43), skromni vlasnik trgovine voćem i otac dvoje djece, postao je globalni simbol hrabrosti nakon što je goloruk razoružao jednog od napadača tijekom terorističkog napada na plaži Bondi u Sydneyu. Iako je pritom dvaput upucan, njegov čin spasio je nebrojene živote, a zahvalni građani iz cijelog svijeta u samo nekoliko dana prikupili su za njega gotovo milijun australskih dolara, odnosno oko 615.000 eura.

Nekoliko trenutaka prije nego što je potrčao prema naoružanom teroristu, Ahmed se okrenuo svom rođaku Jozayu Alkanju i izgovorio riječi koje lede krv u žilama.

​- Umrijet ću. Molim te, pronađi moju obitelj i reci im da sam poginuo spašavajući ljudske živote - ispričao je potreseni Alkanj australskim medijima ispred bolnice.

Njih dvojica su pukom srećom izbjegli da se nađu usred pokolja. Prolazili su pokraj proslave Hanuke, gdje su ih sudionici nudili hranom, no odlučili su produžiti po kavu. Samo deset minuta kasnije, započela je pucnjava.

​- Sve se dogodilo tako brzo. Bilo je ludo, skrivali smo se iza automobila i gledali kako pucaju po ljudima blizu nas - dodao je Alkanj.

Snimka koja je obišla svijet

Nevjerojatni trenutak hrabrosti zabilježen je na snimci koja se munjevito proširila internetom. Na njoj se vidi Ahmed kako se oprezno šulja iza parkiranih automobila, približavajući se jednom od napadača, 50-godišnjem Sajidu Akramu.

Kad mu se dovoljno približio, sprintao je prema njemu i nakon hrvanja mu uspio oteti pušku iz ruku. Okrenuo je oružje prema napadaču i natjerao ga na povlačenje. Dok se Akram povlačio, Ahmed je spustio pušku i podigao ruku u zrak, signalizirajući policiji da nije jedan od napadača. Cijelu scenu s obližnjeg je mosta promatrao drugi napadač, Akramov 24-godišnji sin Naveed.

U terorističkom napadu koji su otac i sin, navodno odani Islamskoj državi, izveli na židovskoj proslavi, ubijeno je najmanje 16 ljudi, uključujući desetogodišnju djevojčicu, a deseci su ranjeni. To je najsmrtonosnija masovna pucnjava u Australiji od masakra u Port Arthuru 1996. godine.

Nevjerojatna podrška: Od običnih ljudi do milijardera

Svijet nije ostao ravnodušan na Ahmedov herojski čin. Na platformi GoFundMe pokrenuta je kampanja za pomoć njemu i njegovoj obitelji tijekom oporavka. U samo nekoliko sati prikupljene su stotine tisuća dolara, a iznos je ubrzo premašio milijun australskih dolara.

Na ovoj kultnoj plaži popularnoj među Australcima i turistima iz cijelog svijeta, osobne stvari još uvijek leže na krvavom pijesku, dvadesetak sati nakon 10-minutnog masakra koji je šokirao tu veliku zemlju u Oceaniji, kao i cijeli svijet | Foto: Hollie Adams/REUTERS

Među tisućama donatora istaknuo se američki milijarder i menadžer hedge fondova, Bill Ackman, koji je donirao gotovo 100.000 američkih dolara (oko 92.000 eura). Kampanju je započela tvrtka CarHub Australia s donacijom od 50.000 australskih dolara (oko 30.750 eura).

- U trenutku kaosa i opasnosti, istupio je bez oklijevanja. Njegovi postupci bili su nesebični, instinktivni i neosporno herojski, poduzeti bez obzira na vlastitu sigurnost - stoji u opisu kampanje.

'Pravi heroj'

Pohvale za Ahmeda, sirijskog imigranta koji je u Australiju stigao prije više od deset godina, stižu sa svih strana. Njegov rođak Mustafa nazvao ga je "apsolutnim herojem", a majka je izjavila da nije mogla prestati plakati od ponosa kad je saznala što je njezin sin učinio.

Australski premijer Anthony Albanese i premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns istaknuli su kako njegova hrabrost pruža nadu u najmračnijim trenucima.

Australija je proglasila dan žalosti nakon što su otac i sin na plaži ubili 15 ljudi | Foto: Flavio Brancaleone/REUTERS

​- Vidjeli smo Australce kako trče prema opasnosti kako bi pomogli drugima. Ti Australci su heroji i njihova hrabrost spasila je živote - rekao je Albanese.

Pohvalu je uputio i američki predsjednik Donald Trump, rekavši da ima "veliko poštovanje" prema Ahmedu.

Ahmed al Ahmed i dalje se oporavlja u bolnici od prostrjelnih rana ruke i ramena.