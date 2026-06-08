Obavijesti

News

Komentari 0
TUŽNA VIJEST

Umro Slobodan Danko Bosanac (80), jedan od pokretača hrvatskog svemirskog sektora

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Umro Slobodan Danko Bosanac (80), jedan od pokretača hrvatskog svemirskog sektora
Zadar: Voditelj ureda S3 Hrvatska Slobodan Bosanac održao predavanje Letovi u Svemir | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Tijekom bogate karijere objavio je više od stotinu znanstvenih radova te nekoliko knjiga iz područja atomske i molekularne fizike, elektromagnetskih interakcija i astrofizike

U 80. godini života preminuo je prof. dr. Slobodan Danko Bosanac, predsjednik Jadranske aerosvemirske asocijacije (A3), ugledni hrvatski znanstvenik i jedan od najvažnijih promicatelja razvoja svemirskih tehnologija u Hrvatskoj.

S dubokim žaljenjem obavještavamo javnost da je preminuo prof. dr. Slobodan Danko Bosanac, predsjednik Jadranske aerosvemirske asocijacije (A3), ugledni hrvatski znanstvenik, profesor i jedan od najistaknutijih promicatelja razvoja svemirskih tehnologija i svemirskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj,  poručili su iz Asocijacije.

Bosanac je diplomirao teorijsku fiziku na Sveučilištu u Zagrebu 1968. godine, dok je doktorat iz molekularnih znanosti stekao četiri godine kasnije na Sveučilištu u Sussexu u Velikoj Britaniji. Nakon poslijedoktorskog usavršavanja na Sveučilištu u Bristolu, znanstvenu karijeru nastavio je na Institutu Ruđer Bošković, gdje je desetljećima radio kao istraživač i znanstvenik međunarodnog ugleda.

Tijekom bogate karijere objavio je više od stotinu znanstvenih radova te nekoliko knjiga iz područja atomske i molekularne fizike, elektromagnetskih interakcija i astrofizike. Za svoj doprinos znanosti dva je puta nagrađen Državnom nagradom za znanost, 1997. i 2013. godine.

ODLAZAK Tužna vijest: Umrla je Sejda Bešlić, Halidova supruga
Tužna vijest: Umrla je Sejda Bešlić, Halidova supruga

Posljednjih godina bio je na čelu Jadranske aerosvemirske asocijacije, kroz koju je aktivno radio na razvoju hrvatskog svemirskog sektora i jačanju suradnje s europskim i međunarodnim svemirskim programima. Pod njegovim vodstvom A3 postala je jedna od ključnih organizacija za promociju svemirske znanosti i tehnologije u Hrvatskoj te je sudjelovala u projektima razvoja domaćih satelitskih programa i edukaciji novih generacija stručnjaka.

Odlaskom prof. dr. Slobodana Danka Bosanca Hrvatska je izgubila vrhunskog znanstvenika, vizionara i predanog zagovornika znanstvenog i tehnološkog razvoja. Njegov doprinos hrvatskoj znanosti i razvoju svemirskog sektora ostat će trajno upisan u povijest domaće znanstvene zajednice - istaknuli su iz Jadranske aerosvemirske asocijacije.

Posljednji ispraćaj održat će se u četvrtak, 11. lipnja, u 14 sati u Velikoj dvorani Krematorija na zagrebačkom Mirogoju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
STRAVA U ZAGREBU Ukrajinac je gurnuo ženu sa zgrade i ubio ju je. Uhićen je za teško ubojstvo!
NOVI FEMICID

STRAVA U ZAGREBU Ukrajinac je gurnuo ženu sa zgrade i ubio ju je. Uhićen je za teško ubojstvo!

Iako početne informacije nisu upućivale da bi se moglo raditi o kaznenom djelu, provedenim opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrđene su nove okolnosti te je 47-godišnjak u nedjelju uhićen
DETALJI UŽASA Pretjecao je pa skrivio smrt troje ljudi! I on je preminuo u virovitičkoj bolnici
TRAGEDIJA

DETALJI UŽASA Pretjecao je pa skrivio smrt troje ljudi! I on je preminuo u virovitičkoj bolnici

Tijekom pretjecanja, cesta nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti da vozač sigurno prođe drugo vozilo. U tom trenutku iz suprotnog smjera nailazilo je vozilo zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 47-godišnjak...
FOTO Prizori užasa u Dvoru: 'Psi su jeli mrtve pse, bilo je oko 20 leševa. Smrad je bio nesnosan'
UZNEMIRUJUĆE

FOTO Prizori užasa u Dvoru: 'Psi su jeli mrtve pse, bilo je oko 20 leševa. Smrad je bio nesnosan'

O svemu se oglasila i sisačko-moslavačka policija koja je dovršila kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjom voditeljicom udruge za zaštitu životinja zbog sumnje da je počinila kazneno djelo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026