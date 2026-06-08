Umro Slobodan Danko Bosanac (80), jedan od pokretača hrvatskog svemirskog sektora

U 80. godini života preminuo je prof. dr. Slobodan Danko Bosanac, predsjednik Jadranske aerosvemirske asocijacije (A3), ugledni hrvatski znanstvenik i jedan od najvažnijih promicatelja razvoja svemirskih tehnologija u Hrvatskoj.

S dubokim žaljenjem obavještavamo javnost da je preminuo prof. dr. Slobodan Danko Bosanac, predsjednik Jadranske aerosvemirske asocijacije (A3), ugledni hrvatski znanstvenik, profesor i jedan od najistaknutijih promicatelja razvoja svemirskih tehnologija i svemirskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj, poručili su iz Asocijacije.

Bosanac je diplomirao teorijsku fiziku na Sveučilištu u Zagrebu 1968. godine, dok je doktorat iz molekularnih znanosti stekao četiri godine kasnije na Sveučilištu u Sussexu u Velikoj Britaniji. Nakon poslijedoktorskog usavršavanja na Sveučilištu u Bristolu, znanstvenu karijeru nastavio je na Institutu Ruđer Bošković, gdje je desetljećima radio kao istraživač i znanstvenik međunarodnog ugleda.

Tijekom bogate karijere objavio je više od stotinu znanstvenih radova te nekoliko knjiga iz područja atomske i molekularne fizike, elektromagnetskih interakcija i astrofizike. Za svoj doprinos znanosti dva je puta nagrađen Državnom nagradom za znanost, 1997. i 2013. godine.

Posljednjih godina bio je na čelu Jadranske aerosvemirske asocijacije, kroz koju je aktivno radio na razvoju hrvatskog svemirskog sektora i jačanju suradnje s europskim i međunarodnim svemirskim programima. Pod njegovim vodstvom A3 postala je jedna od ključnih organizacija za promociju svemirske znanosti i tehnologije u Hrvatskoj te je sudjelovala u projektima razvoja domaćih satelitskih programa i edukaciji novih generacija stručnjaka.

Odlaskom prof. dr. Slobodana Danka Bosanca Hrvatska je izgubila vrhunskog znanstvenika, vizionara i predanog zagovornika znanstvenog i tehnološkog razvoja. Njegov doprinos hrvatskoj znanosti i razvoju svemirskog sektora ostat će trajno upisan u povijest domaće znanstvene zajednice - istaknuli su iz Jadranske aerosvemirske asocijacije.

Posljednji ispraćaj održat će se u četvrtak, 11. lipnja, u 14 sati u Velikoj dvorani Krematorija na zagrebačkom Mirogoju.