PORAŽAVAJUĆI PODACI

UN: Više od tisuću civila izgubilo je život u logorima u Sudanu...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Mohammed Jamal

Mjesecima prije napada od 11. do 13. travnja, Snage za brzu potporu (RSF) blokirale su ulaz hrane i zaliha u logor Zamzam u regiji Darfuru na zapadu Sudana, u kojem je bilo smješteno gotovo pola milijuna ljudi

Više od 1000 civila ubijeno je u travnju kad je sudanska paravojna skupina zauzela logor za raseljene osobe pogođene glađu u sudanskoj regiji Darfuru, od čega je trećina pogubljena po kratkom postupku, prema izvješću Ureda UN-a za ljudska prava od četvrtka.

Mjesecima prije napada od 11. do 13. travnja, Snage za brzu potporu (RSF) blokirale su ulaz hrane i zaliha u logor Zamzam u regiji Darfuru na zapadu Sudana, u kojem je bilo smješteno gotovo pola milijuna ljudi raseljenih zbog građanskog rata, navodi se u izvješću UN-a.

Tijekom zauzimanja, RSF je usmjerio napade na civile, izvješćuje Ured, a preživjeli su izvijestili o raširenim ubojstvima, silovanjima, mučenju i otmicama. Najmanje 319 pogubljeno ih je u logoru ili dok su pokušavali pobjeći.

- Moguće je da takvo namjerno ubijanje civila ili osoba izvan borbe predstavlja i ratni zločin ubojstva - rekao je visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk u izjavi o izvješću na 18 stranica.

Podaci su to dobiveni u razgovorima provedenim u srpnju ove godine sa 155 žrtava i svjedoka koji su pobjegli u Čad.

Jedan od njih svjedočio je da su borci RSF-a ubili osam ljudi koji su se skrivali u sobi u kampu, uperivši puške kroz prozor i pucajući na njih, navodi se u izvješću. RSF još nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Skupina je prethodno negirala nanošenje štete civilima i rekla da će svoje snage pozvati na odgovornost za eventualne zločine.

Napad u travnju bio je preteča napada na grad al-Fashir na sjeveru krajem listopada, gdje se RSF-ove pripadnike sumnjiči za pogubljenje i otmicu tisuća ljudi. Većina onih za koje se smatra da su živjeli u gradu vode se kao nestali.

