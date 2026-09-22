Uplakani roditelji ubojice Frana Brnelića odbili svjedočiti: 'To jutro je napisao 'Oprosti za sve'

Ubrzo nakon što smo ga upoznali, Fran nam je u jednom razgovoru rekao da je prije godinu dana, tijekom ljeta, imao problema s drogom koju je konzumirao svaki vikend, ali da to više ne radi. Nama je bilo bitno da je shvati da je to loše i bili smo pod dojmom da je prestao s time, vjerovali smo mu. Kada se družio s nama nismo imali dojam da se drogira. Bio je opušten, simpatičan, smiješan i svima drag. Sve do njegovog rođendana kada je potišten i kroz suze priznao da se ponovo drogirao sa svojim društvom. Rekao nam je tad da smo mu mi (Rominino društvo) sve i da samo nas ima. Romina je to shvatila kao da mu se omaklo, da ga je povuklo to njegovo društvo, da je pokleknuo i da se to više neće ponavljati. Bilo nam je žao što je tužan i izgledalo je kao da se iskreno kaje. Romina ga je savjetovala da to više ne radi i činilo se da ju je poslušao. Izgledali su kao sretan par. Nakon tog rođendana jednom samo mi se požalila da on želi jako puno vremena provoditi s njom, a ona je puno radila i bila jako disciplinirana, a slobodno vrijeme je željela provoditi i s nećakinjom. Kada se ne bi mogla odmah javiti jer se primjerice tuširala, slao bi joj poruke "Zašto se ne javljaš, ti ćeš mene ostavit" i sl. No nikad nije bio agresivan. Kroz suze je ispričala to sestrična Romine Vlašimsky (22), koja je svjedočila u nastavku suđenja Franu Brneliću.

Njega su s lisicama na rukama i nogama iz pritvora doveli na optuženičku klupu Županijskog suda u Rijeci gdje mu se sudi za teško ubojstvo djevojke, koju je prosincu prošle godine, devet dana prije njenog 23. rođendana, usmrtio s dva noža zadavši joj 26 uboda po glavi, vratu, leđima i prsima.

Njegovi roditelji Denis i Nadia Brnelić na suđenju su se pojavili u suzama i oboje se uplakani izjasnili da će iskoristiti blagodat nesvjedočenja. Vidjevši ih u suzama, zaplakao je i njihov sin.

No iz čitanja njihovih ranijih iskaza s ispitivanja razvidno je da su bili upoznati s njegovom konzumacijom droge. Oboje su ga opisali kao mirno, pristojno, poslušno i vrijedno dijete, koje nije bilo sklono agresiji niti se ikad s ikim posvađao već je bio omiljen u društvu. Da koristi kokain doznali su kada ih je Franov šef prije godinu dana nazvao jer on nije više puta došao na posao.

- Tada mu je on dao dva tjedna slobodno i ja sam sa sinom otišao u vikendicu u Gorski kotar. Razgovarali smo, dao mi je obećanje da više neće koristiti drogu i kasnije nisam primijetio da je. Ne mogu vjerovati da je moj sin to učinio, njega su svi voljeli i nikada nikome nije uputio ružnu riječ - rekao je tad Brnelićev otac.

Njegova majka prije je izjavila kako joj je, kao nekom tko nikad nije koristio drogu, bilo teško primijetiti da li on konzumira, ali je svojedobno shvatila da on to radi jer je tad bio hladan, kamenog lica, a kasnije ispoljavao sažaljenje. Sugerirala mu je da ode na razgovor sa psihoterapeutkinjom koja je živjela u istoj zgradi, no on je smatrao kako ta žena nema iskustva s problemima povezanim s ovisnošću te smatrao kako mu ona ne može pomoći.

Kazala je tad i kako je jutro nakon ubojstva sina nazvala 27 puta, a javio se samo jednom i rekao “volim te”, nakon čega joj je poslao poruku “Oprosti za sve, volim te”. Tada je shvatila da nešto nije u redu…

Na suđenje je pozvana i bivša, sada umirovljena pročelnica Zavoda za psihijatriju KBC-a Rijeka Klementina Ružić, koja je svojedobno sudjelovala u pisanju otpusnog pisma nakon Brnelićevog kratkog boravka na odjelu psihijatrije, nakon njegovog otpusta iz bolnice u koju je prevezen zbog lakših reznih rana koje si je zadao nakon ubojstva.

- Iz zapisa kolega bilo je razvidno da kod pacijenta nije zamijećen psihotični sadržaj ni akutni psihotični poremećaj. Na temelju tog psihijatrijskog sadržaja stoga nije nađena osnova za njegovu daljnju hospitalizaciju - kazala je dodavši da kolege nisu tad primijetile nikakvu apstinencijsku krizu, što bi svakako bila indikacija za zadržavanje.

U tijeku liječenja, objasnila je, u otpusnom pismu unesen je navod kako Brnelić negira suicidalnost i navodi da mu “ovdje nije mjesto”, što bi značilo da je taj razgovor podudaran s procjenom psihijatra da ga nije potrebno dalje hospitalizirati.

Podsjetimo, tužiteljstvo Brnelića tereti da je djevojku najprije dvaput udario u glavu nepoznatim predmetom, a potom napao nožem. Nakon što je tijekom napada došlo do odvajanja oštrice od drške, uzeo je drugi nož i nastavio napad. Djevojka je s višestrukim ozljedama, uključujući i one na rukama, koje upućuju na to da se pokušala obraniti, iskrvarila na stubištu zgrade ispred stana njegovih roditelja gdje je prvi put prespavala jer je par idući dan trebao krenuti na romantično putovanje u Veronu. Ubojica se potom zaključao u stan i zadao si lakše rezne rane nakon čega je neko vrijeme proveo u bolnici i na psihijatriji, a kasnije je smješten u istražni zatvor.

Mladi par, koji je bio u vezi tek mjesec i pol dana, noć prije proveo je s društvom na adventskim kućicama i, kažu prijatelji s kojima su bili u izlasku, ništa nije upućivalo na ono što je uslijedilo iduće jutro. Zadnji kontakt Romina je s majkom i sestrom imala oko 6 sati, neposredno prije planiranog kretanja na putovanje, kada je rekla da se šminka i sprema za put. Ubijena je nešto iza 7 sati, a što se dogodilo u tih sat vremena tijekom kojih je brutalno ubijena trebalo bi se znati nakon okončanja suđenja.

Ključno pitanje postupka je motiv i Brnelićeva ubrojivost u trenutku ubojstva. Obrana tvrdi da je zbog kokainske psihoze bio neubrojiv i traži novo vještačenje dok se tužiteljstvo oslanja na postojeći nalaz prema kojem je bio ubrojiv.

Naime, iako ga mnogi, uključujući i pokojnu Rominu, opisuju kao mirnog, pristojnog i pažljivog dečka, više svjedoka iskazalo je kako je povremeno bio sklon konzumaciji kokaina, pri čemu bi mu se mijenjalo raspoloženje. Brnelićeva obrana osporava kvalifikaciju djela kao teškog ubojstva tvrdeći da se u navedenom slučaju radilo o teškoj "kokainskoj psihozi", usporedivši Brnelića s "eksplozivnom napravom koja je u jednom trenutku eksplodirala".

Suđenje se nastavlja.

