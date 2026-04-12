'Upozoravali su nas na pritiske': Hrvati nadgledaju brojanje glasova na mađarskim izborima

Pojedini sugovornici i organizacije upozoravale su na pritiske na birače, rekla nam je saborska zastupnica Marija Puljak koja je dio delegacije Hrvatskog sabora koja nadgleda povijesne izbore u Mađarskoj. Puljak ističe kako je izborni dan u Mađarskoj prošao uglavnom mirno na većini biračkih mjesta koje su pratili.

- S kolegom iz San Marina sam bila u Pečuhu od 5:45 ujutro, gdje smo posjetili oko desetak birališta u urbanim i ruralnim naseljima, te na kraju došli u Budimpeštu na zatvaranje birališta. Organizacija samog glasanja bila je dobra, birački odbori su radili profesionalno i građani su mogli ostvariti svoje biračko pravo bez većih poteškoća - kaže nam Puljak.

Ipak, Puljak naglašava kako se ocjena izbora ne temelji samo na danu glasanja.

- Tijekom cijelog izbornog procesa zabilježeni su ozbiljni izazovi, posebno u pogledu neravnopravnih uvjeta kampanje, pristupa medijima i korištenja državnih resursa u korist kampanje vladajuće stranke. Bila sam dio i pre-election misije Parliamentary Assembly of the Council of Europe prije dva tjedna i tada smo objavili vrlo snažnu i oštru izjavu o uvjetima u kojima se održavaju izbori - rekla nam je.

Dodaje kako tijekom izbornog dana nisu svjedočili većim nepravilnostima na biračkim mjestima koje su obišli.

- Što se tiče ishoda, neka istraživanja pred same izbore pokazivala su i vrlo uvjerljivu prednost opozicije. Ako bi, unatoč tome, rezultat bio tijesan, to bi moglo dovesti do političkih napetosti nakon objave rezultata - kaže Puljak.

Komentirajući izlaznost ova saborska zastupnica kaže kako je očekivala veliku izlaznosti, ali ovo je i nju iznenadilo.

- Riječ je o najvećoj izlaznosti u postkomunističkoj Mađarskoj. To pokazuje da su birači bili izuzetno motivirani i da razumiju važnost ovih izbora, ne samo za Mađarsku nego i za cijelu Europu - zaključuje Puljak.

