DRAMA S VJESNIKOM

Upozorenje stručnjaka: 'Vjesnik bi se mogao urušiti sam od sebe, dovoljan je jači vjetar...'

Piše Veronika Miloševski,
Upozorenje stručnjaka: 'Vjesnik bi se mogao urušiti sam od sebe, dovoljan je jači vjetar...'
Zagreb: Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Statičar Mario Todorić, koji je bio u Vjesniku nakon požara, otkrio je kako je izgledala procjena stanja zgrade

Kad smo ušli, vidjeli smo da je stanje ozbiljno i vatrogascima smo izdali preporuku da se povuku i da se gašenje nastavi izvana, rekao je Mario Todorić, statičar Centra za potresno inženjerstvo koji je nakon požara bio u zgradi Vjesnika, piše Dnevnik.hr.

- U samom smo neboderu bili samo mi jer je bilo potrebno izvršiti detaljne uvide, a preporuka za sve službe je da se ne ulazi u neboder - rekao je Todorić.

Objasnio je i kako izgledaju mjerenja na temelju kojih je odlučeno da će neboder biti srušen.

- Bilo je neophodno napraviti detaljnije analize. Prije svega, to su bili vizualni pregledi nebodera jer izvana nismo mogli donijeti odluku. Nas nekoliko je ušlo unutra, išli smo po svim katovima do vrha, mjerili oštećenja, ugradili opremu koja bilježi oscilacije i ambijentalne vibracije na neboderu - ispričao je.

- Paralelno smo radili i modelske proračune i statičke modele te modele razvoja požara. Simulirali smo razvoj požara, temperature koje su se razvijale i pokušali vidjeti koliko je gradivo izgubilo na kvaliteti. Prepoznali smo da su to bile izuzetno visoke temperature jer je došlo do topljenja aluminija i stakla. Tada dolazi do značajne degradacije i betona, koji je, prema našim procjenama, pao na četvrtinu svoje tlačne otpornosti - dodao je Todorić, piše Dnevnik.

Opisao je i kako je bilo hodati izgorjelim prostorijama Vjesnika.

- Situacija unutra je jako ozbiljna, zbog čega smo s javnosti i podijelili te fotografije. Svjesni smo pritiska koji se vrši zbog korištenja Slavonske avenije i svjesni smo gužve, ali molimo građane za razumijevanje. Stanje je kritično i konstrukcija je u takvom stanju da bi moglo doći do nekontroliranog urušavanja. Dovoljni bi bili jači vjetar ili minimalna podrhtavanja tla - zaključio je.

