LIJEČNICI MU SE BORE ZA ŽIVOT

Izrešetao mladića (24) u prsa u Beogradu: Teško je ozlijeđen. Svjedoci tvrde: 'Nosio je periku'

Piše Ivan Štengl,
Policija je pokrenula akciju 'Vihor 3' u potrazi za počiniteljem. Prema neslužbenim informacijama, počinitelj je od ranije poznat policiji

U Beogradu traje intenzivna potraga za napadačem koji je u nedjelju oko 18 sati na Kanarevom brdu upucao muškarca (24). Pogodio ga je u prsa ispred zgrade u kojoj ranjeni muškarac živi.

Kako piše Telegraf.rs teško ozlijeđenog su prevezli u bolnicu. U kritičnom je stanju, hitno je operiran, a liječnici se i dalje bore za njegov život.

Pucnjava je šokirala mještane s obzirom na to da je riječ o mirnom naselju, a u vrijeme napada je u okolici bilo i djece.

Policija je pokrenula akciju 'Vihor 3' u potrazi za počiniteljem. Prema neslužbenim informacijama, počinitelj je od ranije poznat policiji. Svjedoci tvrde da je napadač nosio periku i da je dan ranije bio ispred zgrade kod koje je bila pucnjava. Motivi napada još nisu poznati.

