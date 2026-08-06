Urod jabuka u EU 15 % manji: U Hrvatskoj rast od 33 posto

Urod jabuka u Europskoj uniji ove godine bit će manji za 15 posto u odnosu na prošlu, dok se u Hrvatskoj očekuje rast uroda za 33 posto, procjene su Svjetskog udruženja za uzgoj jabuka i krušaka WAPA s konferencije Prognosfruit u njemačkom gradu Constanceu, izvijestila je u četvrtak Hrvatska voćarska zajednica (HVZ).

Na današnjoj konferenciji WAPA je objavila godišnju prognozu za sezonu jabuka i krušaka 2026./2027., a prema prvoj procjeni proizvodnja jabuka u EU u 2026. smanjit će se za 15,6 posto, na 9,5 milijuna tona. Ovogodišnji urod također je 14,3 posto ispod prosjeka prethodne tri godine.

Pogotovo je smanjena prognoza uroda u odnosu na prošlu godinu u Poljskoj, koja inače drži gotovo trećinu Europske produkcije, i to za 30 posto, na 2,7 milijuna tona te Austriji, za 35 posto, na 90 tisuća tona.

Što se tiče glavnih sorti, proizvodnja Golden deliciousa trebala bi se smanjiti za 11,1 posto, na 1,8 milijuna tona, a gala, druga najveća sorta, za 8,9 posto, na 1,4 milijuna tona. Procjenjuje se da će urod Red deliciousa biti 5,3 posto manji, a Idareda za 19,7 posto manji.

S druge strane, procjenjuje se da će urod krušaka u EU za 2026. godinu porasti za 5,5 posto u usporedbi s prošlom godinom i dosegnuti 1,95 milijuna tona. To je, kako se navodi, 9,9 posto iznad trogodišnjeg prosjeka, ali ostaje ispod potencijala voćnjaka. Očekuje se da će se proizvodnja krušaka u Italiji povećati za 17,4 posto, a u Nizozemskoj za 9,6 posto, dok je prognoza za kruške u Belgiji 7,2 posto ispod sezone 2025./2026.

Od sorti se procjenjuje da će proizvodnja krušaka Conference u 2026. godini porasti za 2,1 posto, a krušaka William BC za 1,1 posto.

Na konferenciji je istaknuto kako pad uroda jabuka odražava rastući pritisak na uzgajivače zbog sve složenijeg poslovnog okruženja u razvoju i ekstremnih vremenskih uvjeta, koji imaju izravan i mjerljiv utjecaj na prinose diljem kontinenta.

Ovogodišnje brojke snažan su podsjetnik da se proizvodnja ne može uzimati zdravo za gotovo, rekao je Philippe Binard, glavni tajnik WAPA-e, napominjući kako se možda dolazi do granica onoga što trenutni alati i prakse mogu apsorbirati za konkurentnost sektora, s obzirom na to da na proizvodnju i prinose utječu klimatski događaji, rastući troškovi i smanjeni alati za osiguranje prinosa i kvalitete.

Urod jabuka u Hrvatskoj 33 posto veći

Hrvatska prema ovogodišnjim procjenama WAPE očekuje urod jabuka od 64.000 tona, što je 33 posto više nego lani (48.000 tona), odnosno 6,8 posto iznad trogodišnjeg prosjeka.

Predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota kaže da je prema iznesenim podacima vidljivo da će u Europi biti 15 posto manje jabuka, a u Hrvatskoj, koju nisu zahvatile ekstremne nepogode kao druge velike proizvođače, jabuke bi trebalo biti čak preko 30 posto više.

Ovisno o svemu, kako je kazao, utvrđivat će se i otkupne odnosno tržišne cijene.

HVZ će, najavio je Markota, ovih dana izaći s preporučenim otkupnim cijenama, ovisno o situaciji na tržištu i jasno urodima.

Prognosfruit je vodeći europski forum za sektor jabuka i krušaka, koji je ove godine okupio više od 200 sudionika iz cijele Europe, uključujući predstavnike iz EU, SAD-a, Kine i južne polutke.

Sljedeća Prognosfruit konferencija održat će se od 3. do 5. kolovoza 2027. u Zagrebu.