USKOK istražuje HNS: Je li tko uzeo čak osam milijuna eura?

Jedan mail. Toliko je bilo dovoljno da javnost dozna kako Uskok istražuje "svetu kravu" hrvatskog sporta, Hrvatski nogometni savez. U ponedjeljak je odjeknula vijest da je Uskok upao u HNS. Međutim, riječ je bila samo o tome da su HNS-u mailom poslali službeni zahtjev da pripreme dokumentaciju vezanu za sponzorske ugovore kako bi je istražitelji došli preuzeti. Prema informacijama 24sata, ispituju je li netko, i tko, uzeo proviziju od deset posto na sponzorske ugovore saveza, konkretno - od ugovora s Adidasom. A to je ugovor vrijedan 80 milijuna eura. Drugim riječima, netko je prijavio Uskoku da je netko u HNS-u uzeo osam milijuna eura provizije za dogovaranje tog ugovora, što se ne smije.

Prema Pravilniku o radu Izvršnog odbora i njegovih tijela, HNS ima strogo definiran formalni put za ugovaranje sponzora. Glavnu ulogu ima Komisija za marketing, koja donosi kriterije, izrađuje ponude, pregovara i daje konačno mišljenje Izvršnom odboru o ugovorima. Dužnosnicima saveza izričito je zabranjeno uzimati postotak, no HNS može odrediti bonus ili fiksnu stimulaciju u okviru plaće. Međutim, ako neka agencija ili konzultantska tvrtka dogovara ugovor, odnosno igra posrednika, onda ta tvrtka dobiva proviziju od deset posto.

E sad, prema neslužbenim informacijama 24sata, Uskok istražuje je li neka tvrtka glumila posrednika u ime nekog dužnosnika HNS-a koji bi onda zapravo dobio tih deset posto. Drugim riječima, je li neka tvrtka poslužila kao paravan i izdala lažnu fakturu, za posao koji nije obavila, a onda novac prebacila nekome iz HNS-a.

Iz HNS-a kažu kako ovo nije prvi put da Uskok traži od njih dokumentaciju.

- Predstavnici nadležnih tijela zatražili su prije nekoliko mjeseci dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza, u okviru provjera koje su provodili i u drugim nacionalnim sportskim savezima, nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza. HNS pozdravlja aktivnosti nadležnih institucija usmjerene na provjeru zakonitosti poslovanja sportskih organizacija kako bi se otklonile eventualne sumnje i zaštitio integritet hrvatskog sporta. Hrvatski nogometni savez tad je nadležnim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju te im je, kao i uvijek, u potpunosti na raspolaganju. Danas je od HNS-a putem dopisa zatražena dodatna dokumentacija. Naglašavamo, nije bilo nikakvog 'upada', odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez. Za sve detalje o samim provjerama upućujemo na nadležna državna tijela - kažu u priopćenju.

Javno poznata otkrića na koja se referiraju je uhićenje Vedrana Pavleka, koji još čeka izručenje Hrvatskoj u kazahstanskom zatvoru, kao i seriju tekstova koje su objavila 24sata. Još nema dostupnih informacija o tome kad je ugovor s Adidasom stigao u HNS, odnosno pred Komisiju na razmatranje, kao ni je li HNS angažirao neku posredničku tvrtku za pregovore. Još 1. kolovoza objavljeno je da su HNS i Adidas potpisali višegodišnji ugovor kojim Adidas postaje službeni dobavljač sportske opreme i strateški partner svih hrvatskih nogometnih reprezentacija. I muške, i ženske, i mlađih uzrasta.

Osim dresova i sportske opreme, prva Adidas x HNS kolekcija obuhvaća dresove za utakmice, opremu za trening te lifestyle liniju. Na stranicama HNS-a dostupne su i cijene. Dresovi se prodaju za 150 eura, majice za 100, dječji dresovi za 70 eura, hlačice od 55 do 70, a čarape od 18 do 23 eura. Kad je riječ o “lifestyleu”, gornji dio trenirke je 90, tenisice 120, zimska jakna 220, a majice od 23 do 55 eura.