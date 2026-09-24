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KOKAIN, TRAVA...

USKOK podigao optužnicu protiv čak devet dilera droge. Doznajemo o kome se radi

Piše 24sata,
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USKOK podigao optužnicu protiv čak devet dilera droge. Doznajemo o kome se radi
Zagreb: Privođenje osumnjičenih u akciji USKOK-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Prema optužnici, u više navrata prevezeno je: 148 kilograma kokaina, 195 kilograma konoplje, 10 litara amfetaminskog ulja

USKOK je nakon istrage podigao optužnicu protiv devet ljudi i jedne tvrtke. Tereti ih za organiziranje kriminalne skupine, trgovinu drogom i zlouporabu položaja i ovlasti.

Prema USKOK-u, prvooptuženi je od ožujka 2020. do 9. ožujka 2021. organizirao skupinu koja je drogu prevozila i distribuirala po Hrvatskoj i nekoliko europskih zemalja – među njima Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Belgiji, Austriji, Njemačkoj i Sloveniji.

Radilo se o kokainu, marihuani i amfetaminskom ulju, koji su bili namijenjeni daljnjoj prodaji. 24sata doznaju da je Hrvoje B. bio organizator prijevoza koji je, kako se sumnja, bio povezan s dilerima, a zadatak mu je bio pronaći vozače koji su sa svojim kamionima prevozili drogu po Europi skrivenu u ostali teret.

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Hrvoje B. je vlasnik tvrtke za transport iz Dugog Sela, a prošle godine ga se povezivalo s krim skupinom 'Braća Drešaj'. Sve ovo se navodno odvijalo 2020. godine, a ovu skupinu su istražitelji pronašli dešifriranjem SKY ECC komunikacije koju su prije par godina dobili preko Europola. 

Drugooptuženi i trećeoptuženi imali su tvrtku odnosno obrt s teretnim vozilima. Prema USKOK-u, njihovi su se kamioni koristili za prijevoz droge, zajedno s legalnom robom, kako bi se prikrilo što se zapravo prevozi.

Za vožnju su angažirali svoje zaposlenike. Prema optužnici, vozači su za dogovoreni novac preuzimali drogu, vozili je do određenih lokacija i tamo je predavali drugim ljudima.

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Prvooptuženi je, prema USKOK-u, dogovarao poslove s ljudima koji su htjeli kupiti ili prevesti drogu te ih povezivao s ljudima koji su mogli organizirati njezin prijevoz.

Prema optužnici, u više navrata prevezeno je: 148 kilograma kokaina, 195 kilograma konoplje, 10 litara amfetaminskog ulja. Ukupna vrijednost droge procijenjena je na 3,806 milijuna eura.

USKOK tvrdi da su ljudi uključeni u posao od toga zaradili najmanje 314.050 eura, koje su podijelili prema svojim ulogama i doprinosu. USKOK prvooptuženog tereti i za jedan zaseban slučaj.

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Dana 28. srpnja 2020. navodno je jednom čovjeku prodao 5 kilograma marihuane za najmanje 4.500 eura.

Istog dana dogovorili su još jednu prodaju – 32 kilograma marihuane.

Po drogu je došao drugi čovjek automobilom. Nakon što su mu ubacili drogu u automobil, odvezao se bez da je platio.

Nakon što je droga nestala bez plaćanja, prvooptuženi je želio saznati tko je vozio automobil.

Zato je drugookrivljenom dao registarske oznake automobila i tražio da provjeri kome vozilo pripada.

Drugooptuženi je potom za pomoć zamolio sedmookrivljenog, policajca.

Policajac je, prema USKOK-u, kroz informacijski sustav MUP-a provjerio podatke o automobilu i njegovom vlasniku te ih dao drugookrivljenom, iako je znao da ljudi izvan MUP-a ne smiju dobivati takve podatke.

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