Obavijesti

News

Komentari 1
'MODUS OPERANDI'

USKOK objavio detalje za aferu za HOO-u: Izvukli stotine tisuća eura, mito 'prali' kupnjom zlata

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 3 min
USKOK objavio detalje za aferu za HOO-u: Izvukli stotine tisuća eura, mito 'prali' kupnjom zlata
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Riječ je o slučaju u kojem je u četvrtak uhićen Damir Šegota, dosadašnji direktor Ureda za olimpijski program HOO-a, zbog sumnje da je primao mito od Vedrana Pavleka

USKOK je proširio istragu u slučaju korupcije u sportskom savezu na još jednu osobu te na dvoje ranije osumnjičenih. Tereti ih se za primanje i davanje mita te pranje novca. Istraga je prvotno pokrenuta 27. ožujka protiv šestero ljudi zbog sumnje da su koruptivna kaznena djela počinili u sklopu zločinačkog udruženja. Proširena je na temelju novih dokaza koje je prikupio PNUSKOK. Riječ je o slučaju u kojem je u četvrtak uhićen Damir Šegota, dosadašnji direktor Ureda za olimpijski program HOO-a, zbog sumnje da je primao mito od Vedrana Pavleka. Šegota je u međuvremenu podnio ostavku, koju je HOO prihvatio.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Damir Šegota doveden u prostorije USKOK-a Zagreb: Damir Šegota doveden u prostorije USKOK-a Zagreb: Damir Šegota doveden u prostorije USKOK-a
14
Foto: Sanjin Strukic

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti.

- Osnovano se sumnja da je I. okr. (Pavlek, op. ur.), u razdoblju od 2018. do travnja 2026., osim što je kao odgovorna osoba u jednom sportskom savezu (dalje u tekstu: Savez) povezao u zajedničko djelovanje II. do VI. okrivljenike radi stjecanja nepripadne imovinske koristi na štetu Saveza te prikrivanja stvarnog podrijetla te koristi, također dogovorio sa VII. okr. (Šegota), direktorom Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora (dalje u tekstu: HOO) zaduženog za financijsko upravljanje i donošenje odluka o raspodjeli sredstava sukladno proračunu HOO-a da za novčanu naknadu nezakonito pogoduje Savezu.

ZALOGAJI POSTAJALI SVE VEĆI PANDORINA KUTIJA AFERE Tajni Pavlekov laptop otkrio je koliko novca su dobili Šegota i Krajač
PANDORINA KUTIJA AFERE Tajni Pavlekov laptop otkrio je koliko novca su dobili Šegota i Krajač

Naime, VII. okr. je bio odgovoran i za izradu i predlaganje projekata pripreme sportaša i saveza za olimpijski ciklus, pa je u okviru svojih dužnosti dogovorio s I. okr. da će utjecati na povećanje sredstava Savezu od strane HOO-a, kao i na dodjelu dodatnih novčanih sredstava te da se ta sredstva raspoređuju kroz programske stavke po kojima im on može odobravati trošenje. Kao nagradu za navedeno pogodovanje su dogovorili da će I. okr. osigurati VII. okr. isplatu novca u gotovini.

Na temelju tog dogovora je VII. okr. od prosinca 2023. do veljače 2025. proveo tri financijske izmjene i dopune projekta olimpijskog programa za Zimske olimpijske igre u Milanu kojima su predviđena sredstva za taj projekt povećana za 2.213.076,00 eura, a koja sredstva je koristio Savez. Također je VII. okr u razdoblju od 2022. do 2026. na ime paušala za sportsku opremu te za dodatnu specijalnu opremu Savezu rasporedio ukupno 251.621,08 eura.

KRONOLOGIJA SLUČAJA Kako smo otkrivali kriminal u Olimpijskom odboru: Tajne isplate, ljetovanja i gotovina...
Kako smo otkrivali kriminal u Olimpijskom odboru: Tajne isplate, ljetovanja i gotovina...

Nadalje se osnovano sumnja da je VII. okr., na traženje I. okr. u ime HOO-a Savezu odobrio 15.000,00 eura za troškove dizajna skijaške kacige te 5.000,00 eura za troškove postavljanja skijarne za potrebe održavanja Zimskih Olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Za navedeno je I. okr. putem II. okr. koji je vršio predaju novca isplatio VII. okr. najmanje 160.000,00 eura. Također, na ime dogovorene nagrade I. okr. je isplatio dodatnih 9.600,00 eura za stipendiranje sina VII. okrivljenika.

Potom je VII. okr., s ciljem zametanja traga i neistinitog prikazivanja da novčana sredstva primljena od I. okr. preko II. okr., proizlaze iz zakonitog izvora, u razdoblju od 2023. do 2026. kupovao investicijsko zlato ukupne vrijednosti 131.580,00 eura, od čega je na svoje ime kupio zlato u vrijednosti 113.120,00 eura, a na ime svoje supruge u vrijednosti 18.460,00 eura.

IZVIDI NA POLJUDU Evo kakvu je dokumentaciju USKOK zatražio od Hajduka: 'Znamo tko stoji iza ovoga'
Evo kakvu je dokumentaciju USKOK zatražio od Hajduka: 'Znamo tko stoji iza ovoga'

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv VII. okrivljenika - navodi se.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!
STRAVA TRAJALA GODINAMA

SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!

Prema navodima Dnevnik.hr-a, zlostavljanje je počelo početkom 2000-ih u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati, a nastavilo se i tijekom studija bogoslovije u Đakovu
'Pred djetetom su me bacili na pod i tukli zbog mjesta na plaži. Prijetili su da ću završiti u moru'
DRAMA NA PLAŽI U TUČEPIMA

'Pred djetetom su me bacili na pod i tukli zbog mjesta na plaži. Prijetili su da ću završiti u moru'

Prema utvrđenim informacijama razlog narušavanja javnog reda i mira bio je sukob između dvije osobe vezano uz način korištenja dijela plaže na kojem se obavlja djelatnosti iznajmljivanja opreme za vodene sportove - priopćila nam je splitsko-dalmatinska policija
Na mjesto gdje je ubijen Rade Končar stavili mobilne WC-e za potrebe koncerta Thompsona?!
ŠIBENIK NAREDIO UKLANJANJE

Na mjesto gdje je ubijen Rade Končar stavili mobilne WC-e za potrebe koncerta Thompsona?!

Spomen-park Šubićevac podignut je u sjećanje na žrtve fašističkog terora tijekom Drugog svjetskog rata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026