USKOK objavio detalje za aferu za HOO-u: Izvukli stotine tisuća eura, mito 'prali' kupnjom zlata

USKOK je proširio istragu u slučaju korupcije u sportskom savezu na još jednu osobu te na dvoje ranije osumnjičenih. Tereti ih se za primanje i davanje mita te pranje novca. Istraga je prvotno pokrenuta 27. ožujka protiv šestero ljudi zbog sumnje da su koruptivna kaznena djela počinili u sklopu zločinačkog udruženja. Proširena je na temelju novih dokaza koje je prikupio PNUSKOK. Riječ je o slučaju u kojem je u četvrtak uhićen Damir Šegota, dosadašnji direktor Ureda za olimpijski program HOO-a, zbog sumnje da je primao mito od Vedrana Pavleka. Šegota je u međuvremenu podnio ostavku, koju je HOO prihvatio.

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Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti.

- Osnovano se sumnja da je I. okr. (Pavlek, op. ur.), u razdoblju od 2018. do travnja 2026., osim što je kao odgovorna osoba u jednom sportskom savezu (dalje u tekstu: Savez) povezao u zajedničko djelovanje II. do VI. okrivljenike radi stjecanja nepripadne imovinske koristi na štetu Saveza te prikrivanja stvarnog podrijetla te koristi, također dogovorio sa VII. okr. (Šegota), direktorom Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora (dalje u tekstu: HOO) zaduženog za financijsko upravljanje i donošenje odluka o raspodjeli sredstava sukladno proračunu HOO-a da za novčanu naknadu nezakonito pogoduje Savezu.

Naime, VII. okr. je bio odgovoran i za izradu i predlaganje projekata pripreme sportaša i saveza za olimpijski ciklus, pa je u okviru svojih dužnosti dogovorio s I. okr. da će utjecati na povećanje sredstava Savezu od strane HOO-a, kao i na dodjelu dodatnih novčanih sredstava te da se ta sredstva raspoređuju kroz programske stavke po kojima im on može odobravati trošenje. Kao nagradu za navedeno pogodovanje su dogovorili da će I. okr. osigurati VII. okr. isplatu novca u gotovini.

Na temelju tog dogovora je VII. okr. od prosinca 2023. do veljače 2025. proveo tri financijske izmjene i dopune projekta olimpijskog programa za Zimske olimpijske igre u Milanu kojima su predviđena sredstva za taj projekt povećana za 2.213.076,00 eura, a koja sredstva je koristio Savez. Također je VII. okr u razdoblju od 2022. do 2026. na ime paušala za sportsku opremu te za dodatnu specijalnu opremu Savezu rasporedio ukupno 251.621,08 eura.

Nadalje se osnovano sumnja da je VII. okr., na traženje I. okr. u ime HOO-a Savezu odobrio 15.000,00 eura za troškove dizajna skijaške kacige te 5.000,00 eura za troškove postavljanja skijarne za potrebe održavanja Zimskih Olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Za navedeno je I. okr. putem II. okr. koji je vršio predaju novca isplatio VII. okr. najmanje 160.000,00 eura. Također, na ime dogovorene nagrade I. okr. je isplatio dodatnih 9.600,00 eura za stipendiranje sina VII. okrivljenika.

Potom je VII. okr., s ciljem zametanja traga i neistinitog prikazivanja da novčana sredstva primljena od I. okr. preko II. okr., proizlaze iz zakonitog izvora, u razdoblju od 2023. do 2026. kupovao investicijsko zlato ukupne vrijednosti 131.580,00 eura, od čega je na svoje ime kupio zlato u vrijednosti 113.120,00 eura, a na ime svoje supruge u vrijednosti 18.460,00 eura.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv VII. okrivljenika - navodi se.