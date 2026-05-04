USKOK upao u rukometni savez

Ilustracije za Svjetsko prvenstvo u rukometu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Istražitelji češljaju dokumente, iz saveza odnijeli kutije papira dok se paralelno šire izvidi i na Hrvatski olimpijski odbor

Istražitelji Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) proširili su izvide i na Hrvatski rukometni savez, nakon pisanja Indexa, a neslužbeno je potvrđeno i za 24sata. Prema informacijama iz više izvora, danas su iz prostorija saveza izuzete brojne kutije s dokumentacijom koje će biti predmet daljnje analize. Ova akcija dolazi nakon što su izvidi pokrenuti i u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO), a sve u kontekstu velike afere koja je izbila u Hrvatskom skijaškom savezu. USKOK je, prema ranijim informacijama, postupke proširio i na druge sportske saveze.

Istražitelji se, kako se doznaje, ne bave samo financiranjem skijaškog saveza, već provjeravaju i način organizacije različitih događanja u HOO-u, kao i isplate dnevnica.

Prema izvorima bliskim HOO-u, u središtu interesa istražitelja nalazi se glavni tajnik te organizacije Siniša Krajač.

HOO se oglasio priopćenjem u kojem tvrdi da istražitelji nisu dolazili u njihove prostorije, ali potvrđuju suradnju s institucijama.

- Ističemo kako je HOO, odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez, nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, čime je postupljeno transparentno i u skladu sa zakonskim obvezama. Dakle, od tada, od početka izbijanja afera u spomenutim savezima, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora - navodi se u priopćenju HOO-a.

- Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im, prema potrebi, dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. HOO će i dalje, bez ikakve zadrške, tu suradnju nastaviti - dodaje se u priopćenju.

