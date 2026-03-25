Zaljevske države poručile UN-a za ljudska prava: Iranski napadi su egzistencijalna prijetnja!

Piše HINA,
Zaljevske države poručile UN-a za ljudska prava: Iranski napadi su egzistencijalna prijetnja!
Foto: Majid Asgaripour

Zemlje u 47-članom Vijeću glasat će o prijedlogu kojim se osuđuju iranski napadi, traži odšteta od Irana i poziva visokog povjerenika UN-a za ljudska prava da prati situaciju

Zaljevske arapske države u srijedu su Vijeću UN-a za ljudska prava rekle da Iran predstavlja egzistencijalnu prijetnju, osudivši iranske napade na njihovu infrastrukturu, za koje je visoki povjerenik UN-a za ljudska prava rekao da bi mogli predstavljati ratne zločine, javlja Reuters. Gotovo mjesec dana dug američko-izraelski rat protiv Irana izazvao je veliku iransku odmazdu u obliku napada dronovima i raketama na energetsku i civilnu infrastrukturu u zemljama Zaljeva, ubijajući civile i povećavajući cijene nafte.

"Svjedočimo egzistencijalnoj prijetnji međunarodnoj i regionalnoj sigurnosti. Ovaj agresivni pristup potkopava međunarodno pravo i suverenitet", rekao je kuvajtski veleposlanik Naser Abdulah H. M. Alhajen Vijeću sa sjedištem u Ženevi. Druge zaljevske države također su osudile iranske postupke za koje su rekle da su osmišljeni kako bi širili teror, prenosi Reuters.

Zemlje u 47-članom Vijeću glasat će o prijedlogu kojim se osuđuju iranski napadi, traži odšteta od Irana i poziva visokog povjerenika UN-a za ljudska prava da prati situaciju.

TRUMP TVRDI SUPROTNO Iranski veleposlanik u Pakistanu: Nema nikakvih pregovora s Amerikancima
Iranski veleposlanik u Pakistanu: Nema nikakvih pregovora s Amerikancima

Iran je branio svoje postupke, rekavši da je u dosadašnjim američko-izraelskim napadima ubijeno više od 1500 civila. "Borimo se u ime svih vas protiv neprijatelja koji će, ako se danas ne obuzda, sutra biti izvan kontrole", rekao je iranski veleposlanik pri UN-u u Ženevi Ali Bahreini, misleći na Izrael.

Iran je zatražio i hitnu sjednicu u Vijeću UN-a o smrtonosnom napadu na osnovnu školu koja će se održati u petak.

Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava Volker Turk u srijedu je pozvao države da okončaju sukob u Iranu, opisujući situaciju kao iznimno opasnu i nepredvidivu.

"Ovaj sukob ima neviđenu moć da uvuče zemlje preko granica i diljem svijeta", rekao je.

PROZOR U PSIHU Evo što emotikoni koje koristite govore o vama: Tko je tiranin, a tko pozitivac, dramatičan tip...
Evo što emotikoni koje koristite govore o vama: Tko je tiranin, a tko pozitivac, dramatičan tip...

"Napadi na civile i civilnu infrastrukturu moraju prestati. Ako su namjerni, takvi napadi mogu predstavljati ratne zločine", istaknuo je.

Osvrnuo se i na udare usmjerene na područja u blizini nuklearnih lokacija u Iranu i Izraelu, rekavši da riskiraju "apsolutnu katastrofu".

"Nedavni raketni napadi u blizini nuklearnih lokacija u Izraelu i Iranu naglašavaju ogromnu opasnost od daljnje eskalacije; države koketiraju s apsolutnom katastrofom", rekao je Turk u video poruci na otvaranju hitnog sastanka Vijeća za ljudska prava o iranskim napadima u Zaljevu.

Strašne scene mučenja torcidaša šokirale Hrvatsku! Procurile i navodne poruke s Grobarima
POLICIJA ISTRAŽUJE SLUČAJ

Strašne scene mučenja torcidaša šokirale Hrvatsku! Procurile i navodne poruke s Grobarima

Muškarac sjedi vezanih očiju i ruku dok mu muškarac, dalmatinskog naglaska, brenerom pali tetovažu. Sve je osveta zbog razmjena poruka s navijačem beogradskog Partizana? Muškarca pretukli i članovi BBB-a
Šire istragu protiv Šinceka: I u Senj dovezli 2,6 tona opasnog otpada! Donosimo detalje...
PRLJAVA RABOTA

Šire istragu protiv Šinceka: I u Senj dovezli 2,6 tona opasnog otpada! Donosimo detalje...

Uskok tvrdi da je sve trajalo dvije godine duže nego što se vjerovalo. Uhićeno je još troje novoosumnjičenih. Šinceki su trebali napraviti i barijere od sporne plastike, ali od toga nije bilo ništa...
SAD povećava proizvodnju oružja i streljiva. Iran tvrdi: 'Pogođen je Abraham Lincoln!'
IZ MINUTE U MINUTU

SAD povećava proizvodnju oružja i streljiva. Iran tvrdi: 'Pogođen je Abraham Lincoln!'

Dok Washington i Teheran razmjenjuju poruke o pregovorima, mediji pišu da je Trumpova administracija Iranu ponudila plan u 15 točaka za mir, a sukobi i posljedice rata šire se diljem Bliskog istoka

