OBJAVILI PROGLAS

Utemeljitelji HDZ-a se oglasili: Pozivaju na odbacivanje svake isključivosti i ekstremizma...

Utemeljitelji HDZ-a se oglasili: Pozivaju na odbacivanje svake isključivosti i ekstremizma...
Zahtijevaju da hrvatski politički prostor bude mjesto rješavanja životnih problema sadašnjih generacija, a ne prostor oživljavanja besmislenog i besplodnog ideološkog rata...

Zajednica utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman pozvala je u subotu, sve političke aktere na povratak odgovornosti te na odbacivanje svakog ekstremizma i isključivosti koji dovode u pitanje stabilnost, zajedništvo i posvećenost napretku.

"Pozivamo na odbacivanje svakog ekstremizma i isključivosti koji dovode u pitanje stabilnost, zajedništvo i posvećenost napretku“, poručili su Utemeljitelji u Proglasu sa X. Sabora.

Sve hrvatske državljane i sav hrvatski narod u Hrvatskoj, BiH i iseljeništvu, pozvali su da podrže politiku modernog hrvatskog suverenizma: snažnu demokraciju, čvrste institucije, sigurnost, održiv gospodarski razvoj i zaštitu nacionalnih interesa u euroatlantskom okviru.

Odbacili su opravdavanje svih totalitarnih režima, te vrijeđanje i omalovažavanje njihovih žrtava. "Svako veličanje ili relativizacija totalitarizama udar je na demokratski identitet Hrvatske i u suprotnosti s Hrvatskom kao zemljom slobode i istinske demokracije“, naglasili su.

Odbacuju i govor mržnje, ponižavanje i "politiku uvrede". „Hrvatski javni prostor ne smije biti zatrovan primitivizmom, vulgarnim vrijeđanjem i etiketiranjem; u politiku i javni prostor moraju se vratiti dostojanstvo, pristojnost, mjera, argument i odgovornost“, poručili su.

Zahtijevaju da hrvatski politički prostor bude mjesto rješavanja životnih problema sadašnjih generacija, a ne prostor oživljavanja besmislenog i besplodnog ideološkog rata.

Utemeljitelji HDZ-a naglašavaju da hrvatska demokracija ima mehanizme koji isključuju represiju kao model rješavanja društvenih neslaganja i ideoloških različitosti."Vrijeme progona i političkih čistki je nepovratno prošlo - baš kao i komunizam čiji je poraz na prvim višestranačkim izborima označio prekid takve prakse“, naveli su.

Poziv građanima i lijevih i desnih političkih opredjeljenja 

U svom Proglasu obratili su se građanima i lijevih i desnih političkih opredjeljenja.

Demokratski orijentirane građane lijevih opredjeljenja pozvali su da se distanciraju zabluda iz prošlosti i totalitarnih refleksa, suprotstave praksi stigmatizacije i izmišljanja neprijatelja te da u potpunosti prihvate hrvatsku državnost kao vlastitu političku baštinu. „Ideološka netrpeljivost razara demokratsku kulturu i prijeti mutiranjem u još pogubnije oblike“, naglasili su.

Desno orijentirane građane pozvali su da se suprotstave negiranju demokratske Hrvatske i njezinih postignuća nerazboritim pozivanjem na propale totalitarne režime i simboliku koja kompromitira hrvatsku državnu ideju. „Samo potpuno i nedvosmisleno distanciranje od svakog totalitarizma, poštovanje institucija i Ustava te odgovorno zastupanje nacionalnih interesa - bez karikaturalnosti i provokacija – u interesu je Hrvatske“, poručili su im.

Svoju HDZ Utemeljitelji su pozvali da kao stožerna državotvorna stranka i nadalje bude primjer ustrajne usmjerenosti na ključna pitanja hrvatske budućnosti, sigurnost, standard i gospodarski razvoj, uz stalnu privrženost vrijednostima koje su stvorile stranku i državu: državotvornost, odgovornost, socijalnu osjetljivost i nacionalno zajedništvo.

Sve političke aktere pozvali su na povratak odgovornosti.  „Svjesni smo ekscesne, primitivne retorike neodgovornih pojedinaca i njihova vraćanja na dugogodišnje nedemokratske tradicije unutar kojih je neistomišljenik i politički suparnik označavan neprijateljem, a mržnja prema neprijatelju bila je vrlina i temelj političkog djelovanja. Odgovorne stranke i pojedinci moraju se odreći takvog ponašanja i graditi mehanizme političke suradnje koji neće ostaviti prostora primitivizmu, netrpeljivosti, ekstremizmu i mržnji“, poručila je Zajednica utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman.

Na X. Saboru Zajednice održani su izbori za novo vodstvo, za predsjednika je ponovno izabran Ivica Tafra, a za zamjenika Darko Vrtarić, predsjednik županijskog odbora Zajednice Osječko- baranjske županije.

