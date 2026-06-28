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Utrka s vremenom u Venezueli: Spasili još 33 ljudi, a deseci tisuća i dalje su nestali

Piše HINA,
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Utrka s vremenom u Venezueli: Spasili još 33 ljudi, a deseci tisuća i dalje su nestali
Foto: Maxwell Briceno

Trideset tri osobe dosad su spašene ovaj vikend nakon dva razorna potresa u Venezueli, rekla je privremena predsjednica zemlje, uključujući i nekoliko djece, dok se deseci tisuća vode kao nestali dok vrijeme za traženje još preživjelih istječe

Broj smrtno stradalih od dva potresa prešao je 1400 u subotu, dok su strani spasilački timovi počeli pristizati u najteže pogođeno obalno područje La Guaire. Obitelji i volonteri proveli su dane izvlačeći preživjele i tijela iz ruševina prije nego što je došlo više od 1600 stranih spasilačkih radnika, često se žaleći na manjak teške mehanizacije i ograničenu prisutnost državnih institucija, dok su stotine naknadnih podrhtavanja produbile štetu i dovele stanovnike u stanje strepnje.

Vlada predvođena privremenom predsjednicom Delcy Rodriguez zahvalila je civilnim volonterima koji su dopremali pomoć u La Guairu, no kasnije je ograničila pristup cesti, rekavši da promet sprječava učinkovit prolaz vozila hitne pomoći i da samo ljudi s posebnim dozvolama mogu koristiti ceste. 

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Iako vladini podaci govore o stotinama nestalih ili zatrpanih osoba, na internetskoj stranici koju promovira politička opozicija u zemlji u nedjelju izlistano je 50.000 nestalih osoba.

Brojka je u blagom opadanju od subote, kad je 55.000 navedeno kao nestalo.

OGRANIČENO VRIJEME ZA PRONALAZAK PREŽIVJELIH

Američki geološki institut procijenio je da je mogući ishod od potresa magnitude između 7.2 i 7.5 10.000 smrtno stradalih, što bi stavilo ovaj potres među jedan od najsmrtonosnijih u proteklom stoljeću u Latinskoj Americi.

Vrijeme istječe za spašavanje ljudi koji su i dalje zatočeni pod ruševinama.

"Postoji prozor od otprilike tri dana, 72 sata, a mogućnost da ljude možete spasiti kasnije opada ", rekao je Reutersu u subotu Sebastian Eugster, voditelj švicarskog spasilačkog tima. 

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Tim od 80 članova pronašao je nekoliko ljudi živih u ruševinama zahvaljujući psima tragačima, no nisu ih uspjeli izvući na vrijeme da ih spase, dodao je.

U subotu navečer prošla su 72 sata od potresa.

Švicarski tim odredit će zajedno s drugim timovima i lokalnim vlastima kad će operacije spašavanja završiti, rekao je Eugster, no ostat će na terenu i pomagati s drugim poslovima.

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