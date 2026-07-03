Užas u New Yorku! Tibetanski aktivist zapalio se ispred sjedišta UN-a. Umro je

Policija je oko 18.30 po lokalnom vremenu pronašla muškarca s teškim opeklinama nakon dojave hitnim službama. Prevezen je u bolnicu Bellevue, gdje je proglašen mrtvim. Policija nije objavila njegov identitet ni mogući motiv, a istraga je u tijeku. Prema mediju tibetanske zajednice u egzilu Voice of Tibet i lokalnom portalu amNewYork, riječ je o tibetanskom aktivistu Lobgi Rangzenu, koji se prije samospaljivanja uživo obratio javnosti pozivajući na tibetansku neovisnost i jedinstvo. Navode kako je na mjesto događaja došao noseći tibetansku zastavu.

Lokalni portal prenosi izjavu njegova poznanika Lobsanga Paljora, također pripadnika tibetanske zajednice, koji je rekao da je Rangzen "ogorčen ograničenjima koja kineska vlada nameće njegovim sunarodnjacima".

Sjedinjene Američke Države i Europska unija ranije su izrazile zabrinutost zbog novog kineskog zakona o etničkom jedinstvu, koji je ovoga tjedna stupio na snagu.

Prema kritičarima, zakon Pekingu daje pravnu osnovu za djelovanje prema pripadnicima etničkih manjina, uključujući Tibetance i Ujgure, te osobama izvan kineskih granica.

Kineske vlasti tvrde da je cilj zakona promicanje zajedničkog nacionalnog identiteta i etničkog jedinstva.

Samospaljivanje je među Tibetancima i ranije korišteno kao oblik političkog prosvjeda protiv kineske politike u Tibetu i susjednim područjima s većinskim tibetanskim stanovništvom.

Kina je preuzela kontrolu nad Tibetom 1950. godine, što opisuje kao "mirno oslobođenje" od feudalnog sustava.

Međunarodne organizacije za ljudska prava i tibetanska zajednica u egzilu optužuju Peking za represiju u tibetanskim područjima, dok kineske vlasti odbacuju takve optužbe.