Užas u SAD-u: Majka ubila troje djece trakama za vježbanje pa skočila kroz prozor. Sude joj

Porota u Massachusettsu uskoro bi trebala početi vijećati o slučaju Lindsay Clancy (36), optužene da je u obiteljskoj kući ubila svoje troje male djece. Clancy ne osporava da je usmrtila djecu, no njezini odvjetnici tvrde da zbog teške psihičke bolesti nije bila kazneno odgovorna za svoje postupke. Clancy je optužena za tri ubojstva prvog stupnja zbog smrti petogodišnje Core, trogodišnjeg Dawsona i osmomjesečnog Callana u siječnju 2023. godine u Duxburyju, predgrađu Bostona. Tužitelji tvrde da ih je zadavila fitness trakama, nakon čega je skočila kroz prozor s drugog kata. Od posljedica pada ostala je nepokretna te danas na suđenju koristi invalidska kolica, prenosi BBC.

Ako bude proglašena krivom, prijeti joj doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja.

Ključ obrane je tvrdnja da je Clancy nakon rođenja najmlađeg djeteta razvila postporođajnu psihozu, stanje koje može uključivati halucinacije, deluzije i ozbiljne promjene raspoloženja. Njezini odvjetnici podsjećaju da je već ranije tražila psihijatrijsku pomoć te da je samo nekoliko dana prije tragedije bila u psihijatrijskoj bolnici.

Njezini suprug Patrick Clancy, članovi obitelji i više stručnjaka govorili su o pogoršanju njezina psihičkog stanja.

Patrick je pred porotom opisao kako je njegova supruga uoči tragedije naglo počela propadati.

- Počela je naglo mršavjeti, postala je jako depresivna i bilo joj je jako teško - izjavio je.

Rekao je i da mu je govorila o suicidalnim mislima.

Suprug pronašao djecu mrtvu

Patrick Clancy prisjetio se i kobnog dana. Rekao je da je prije odlaska iz kuće vidio sina Dawsona kako sjedi na kauču i jede piletinu. Kada se vratio, pronašao je svoju djecu mrtvu.

U sudnici je puštena i snimka njegova poziva hitnoj pomoći. Clancy je tijekom njezina slušanja jecala.

Na snimci se čuje kako viče: "Ubila je djecu."

Iako su se nakon tragedije na internetu pojavile teorije o mogućoj Patrickovoj umiješanosti, on nikada nije bio osumnjičen. Lindsay je priznala ubojstva, a obrana ne osporava da ih je počinila.

Psihijatrica: Nije pokazivala znakove psihoze

Tužiteljstvo, međutim, tvrdi da je Clancy bila svjesna svojih postupaka i da je ubojstva počinila namjerno.

Psihijatrica Jennifer Tufts, koja je s njom razgovarala više od deset puta tijekom pet mjeseci, rekla je da nije primijetila znakove psihoze.

"Nije bilo ozbiljnih znakova da je njezina sigurnost ili sigurnost bilo koga drugoga ugrožena", rekla je Tufts.

Obrana se tijekom suđenja sukobljavala i s drugim stručnjacima oko toga može li se njezino stanje doista okarakterizirati kao postporođajna psihoza.

Psihijatar Avram Mack rekao je da Američka psihijatrijska udruga postporođajnu psihozu smatra "predloženom bolešću", što je izazvalo oštru reakciju obrane.

Obitelj tvrdi da je očajnički tražila pomoć

Članovi obitelji opisivali su Clancy kao majku koja se nakon rođenja trećeg djeteta drastično promijenila.

"Preklinjala je za pomoć", izjavila je njezina bivša svekrva Susan Clancy.

"Patila je od nesanice, gubila je apetit. Bila je jako tjeskobna i tužna", dodala je.

Majka Paula Musgrove rekla je da joj je kći mjesec dana prije ubojstava priznala da razmišlja o tome da naudi djeci. Prema njezinim riječima, postajala je sve paranoičnija i govorila da joj lijekovi "uništavaju mozak".

Njezina sestra Allison Ozga svjedočila je da je Clancy mjesec dana prije tragedije gotovo svakodnevno imala suicidalne misli.

Sudac morao intervenirati zbog pitanja o vjeri

Suđenje je obilježila i rasprava oko katoličke vjere optužene. Obrana je čak zatražila poništenje suđenja nakon što su tužitelji svjedoke ispitivali o tome smatra li se ubojstvo "smrtnim grijehom".

Sudac William Sullivan odbio je zahtjev, ali je poroti naredio da taj dio svjedočenja zanemari.

"To se briše iz zapisnika i ne smije se uzimati u obzir. Ne mogu biti jasniji oko toga", poručio je sudac.

Sada je sve na poroti, koja bi trebala odlučiti je li Lindsay Clancy odgovorna za smrt svoje troje djece ili je u trenutku tragedije zbog teškog psihičkog poremećaja bila neubrojiva.