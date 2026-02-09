Užas u Senegalu: Razbijena pedofilska mreža, zlostavljali dječake i svjesno širili HIV

Senegalska policija razotkrila je kriminalnu mrežu koja se godinama bavila seksualnim zlostavljanjem djece. U velikoj akciji uhićeno je 14 osoba, svi državljani Senegala, koje se tereti za niz teških kaznenih djela nad maloljetnicima.

Kako je objavila policija, osumnjičeni su bili dio organizirane međunarodne skupine koja je djelovala najmanje od 2017. godine. Tereti ih se za organiziranu pedofiliju, svodništvo, silovanje djece mlađe od 15 godina, sodomiju te namjerno prenošenje HIV-a.

Prema policijskim navodima, dječaci su bili prisiljavani na nezaštićene spolne odnose s muškarcima, od kojih je velik dio bio HIV-pozitivan. Zločini su pritom snimani, a materijal je korišten unutar kriminalne mreže, izvijestio je BBC.

Istragom je utvrđeno da su osumnjičenici djelovali prema uputama francuskog državljanina, koji je u Francuskoj uhićen još 2025. godine. Članovi mreže za zlostavljanje djece dobivali su novčanu naknadu.

Uhićenja su provedena tijekom koordiniranih policijskih racija u više četvrti glavnog grada Dakara, kao i u gradu Kaolacku. Osumnjičenici su u petak izvedeni pred istražnog suca, a policija je tijekom pretraga zaplijenila predmete za koje se vjeruje da su povezani s kaznenim djelima.

U službenom priopćenju objavljenom u nedjelju, senegalska policija navela je da je riječ o opsežnoj operaciji Odjela za kriminalistička istraživanja (DIC), kojom je razbijena organizirana kriminalna skupina s međunarodnim vezama, ponajprije između Senegala i Francuske.

Operacija je provedena u suradnji dviju država, uz sudjelovanje francuskih policijskih službenika koji su pomogli u istrazi.