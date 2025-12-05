Obavijesti

UHIĆENI SU

Užas u Srbiji! Kinezi povezli tri žene iz Kine s aerodroma pa ih zatočili i silovali. Pobjegle su

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Beograd: Na Slaviji policija protiv prosvjednika upotrijebila suzavac | Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Kako doznaje Blic, žene su prolazile kroz pravu torturu. Nisu smjele izlaziti iz kuće, a dvoje osumnjičenika su ih u nekoliko navrata silovali

Trojica kineskih državljana osumnjičeni su da su držali dvije svoje sunarodnjakinje zatočene u kući u Dolovu u Srbiji, gdje su ih silovali. Osim toga, prisilili su žrtve da spavaju u kanalu u bivšoj automehaničarskoj radionici koja se nalazila u dvorištu kuće. Po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Pančevu, uhićeni su i zadržani 48 sati u pritvoru državljani Narodne Republike Kine (38, 40 i 43) zbog otmice.

Uhitili su ih jer sumnjaju da su počinili otmicu tako što su 3. prosinca ove godine odvezli dvoje žrtava, državljane Narodne Republike Kine (39 i 36), s aerodroma Nikola Tesla u Beogradu do kuće u Dolovu, gdje su pritvoreni. Za silovanje u navedenoj kući uhićeni su 38-godišnjak i 43-godišnjak.

Prema informacijama Blica, osumnjičeni su žrtve držali zatočene u garaži, odnosno bivšoj automehaničarskoj radionici koja se nalazi u dvorištu ove kuće.

- Sumnja se da su bili u kanalu za automobile i da ih je jedan od njih tamo pratio. Navodno su se spasili tako što su u toj radionici pronašli čekić kojim su udarili osumnjičenika i pobjegli. Ponijeli su sa sobom sjekiru i potrčali sve do susjeda - kaže izvor Blica.

Policija je prilikom pretrage kuće i garaže pronašla tragove krvi i pištolja u garaži. Također, pronašli su i veći broj kineskih putovnica, a u svim prostorijama su pronašli novac.

Kad su Kineskinje pobjegle, pomogli su im susjedi. Čovjek im je otvorio vrata i vidio ih uznemirene.

- Jedna od njih je imala ozljede. Susjed je odmah je pozvao policiju, koja je došla na mjesto događaja, a nakon što je prevoditelj razgovarao s njima, saznali su kakav su užas proživjele - izvor Blica. Osumnjičeni kineski državljani već neko vrijeme žive u Srbiji. Ovdje su imali boravišne dozvole i sve potrebne papire. Žene koje su otete došle su u Srbiju prije tri dana, sletjele su na aerodrom, a oni su ih poveli automobilom. Dovezli su ih u kuću u Dolovu gdje su im uzeli putovnice. Tada je uslijedio užas - kaže izvor Blica.

Kako doznaju, žene su prolazile kroz pravu torturu. Nisu smjele izlaziti iz kuće, a dvoje osumnjičenika su ih u nekoliko navrata silovali.

- Sumnja se da su ih htjeli podvesti - kaže izvor Blica.

