Uzinić bez zadrške: 'Gospodari rata guraju svijet u sukobe'

Snažne poruke o ratu, miru i odgovornosti svjetskih sila odjeknule su s riječkog planinarskog križnog puta, gdje je nadbiskup Mate Uzinić otvoreno progovorio o aktualnim sukobima i utrci u naoružavanju. Uoči Cvjetnice, u subotu, brojni vjernici okupili su se na 22. izdanju tradicionalnog križnog puta koji je krenuo od katedrale sv. Vida i završio na Donjoj Drenovi misnim slavljem. Povorku je predvodio upravo Uzinić, a molitveni hod bio je posvećen miru. U propovijedi nije birao riječi. Poručio je kako kršćani trebaju stati uz žrtve, a ne uz one koji vode ratove i gomilaju oružje, javlja Teklić.hr.

- Njegova strana nisu oni koji su moćni, koji započinju ratove. Njegova strana nisu oni koji se naoružavaju i sudjeluju u utrci naoružavanja. Njegova strana su žrtve ratova - istaknuo je Uzinić, nabrajajući djecu, starije i obitelji koje trpe posljedice sukoba.

Dodao je i jasnu poruku: 'Isus nas želi ujediniti sa svima koji su protiv rata, koji su mirotvorci.'

Prozvao svjetske sile

Govoreći o današnjim globalnim odnosima, povukao je paralelu između biblijskih događaja i aktualne politike. Spomenuo je i vodeće sile, upozorivši kako se odluke o ratovima često pravdaju višim ciljevima, dok najveći teret snose nedužni.

Naglasio je kako u takvim sukobima najčešće stradaju oni koji s odlukama nemaju nikakve veze, dok se istodobno zanemaruje vrijednost svakog ljudskog života.

Uzinić je vjernike pozvao da odbace logiku podjela i sukoba te prihvate drugačiji pristup.

- U ovaj svijet, u koji je unesena neobična logika osude i isključivanja, unesimo retoriku prepoznavanja u drugima braće i sestara - poručio je, dodajući kako umjesto dominacije treba birati služenje.

Na kraju je nadbiskup ponovno istaknuo potrebu promjene pogleda na svijet i ljude oko sebe, uz poruku da u svakome treba prepoznati bližnjega, a ne protivnika.