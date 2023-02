VIDEO Bačić i Božinović u Sisku: 'Do zime ćemo zbrinuti sve koji su u kontejnerskom naselju'

Potpredsjednici Vlade RH, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, posjetili su Sisak.

Potpisali su i uručili ugovore o uporabi prostora na Trgu bana Josipa Jelačića 6, tzv. Tuškanova kuća, kojim Ministarstvo daje na uporabu Sisačko-moslavačkoj županiji nekretninu za društvene namjene, površine 1.909 metara četvornih.

Uručena je i Odluka za stanove Ministarstva, kojom će se Sisačko-moslavačkoj županiji dodijeliti 15 državnih stanova - u Glini četiri stana, po tri u Dvoru, Gvozdu i Topuskom te po jedan stan u Jasenovcu i Hrvatskoj Kostajnici. Te državne stanove županija će opremiti za 15 obitelji, koje su smještene u kontejnerskim naseljima ili neadekvatnim stambenim prostorima. Najmanji stan je veličine 26 m2 u Topuskom, dok je najveći veličine 69,34 m2 i nalazi se u Dvoru.

Ministri Bačić i Božinović su obišli radove obnove na zgradi "Komande", koja se financira sredstvima Fonda solidarnosti EU. Nakon toga su dali izjave za medije.

- Drago mi je da smo s Ministarstvom graditeljstva vrlo vrijedan objekt u centru grada u kojem je prije potresa bila smještena policijska uprava prepustili Županiji koja će to koristiti za kulturne sadržaje. Ono što smo zajedno osmislili, a MUP odlučio provesti, na mjestu gdje je sada smještena policijska postaja Sisak ministarstvo će na raspolaganju imati nekih 15 tisuća kvadrata i na na tom prostoru ćemo imati sve sastavnice MUP-a. Tamo ćemo izgraditi novu policijsku upravu, preselit ćemo centar 112 i interventnu policiju, sve kako bi taj prostor bio funkcionalniji - rekao je ministar Božinović.

Što se tiče nove zgrade policijske uprave, 6. ožujka se otvaraju javne ponude za idejno rješenje i tehničku dokumentaciju.

- Računamo u godinu do godinu i pol dana da bi taj cijeli kompleks bio završen - rekao je Božinović.

- Danas smo ovdje u Sisku kako bismo obišli radove na konstrukcijskoj obnovi zgrada javne namjene poput zgrade "Komande" koja se obnavlja sredstvima iz Fonda solidarnosti. U Županiji smo potpisali ugovor kojom smo darovali županiji 15 stanova koji će biti prioritetno namijenjeni našim sugrađanima u kontejnerskom naselju - rekao je.

Istaknuo je kako će nastojati do zime stambeno zbrinuti sve one u kontejnerskom naselju ili koji su u kontejnerima pored svojih oštećenih kuća.

- Također smo potpisali ugovor kojim je Ministarstvo graditeljstva dalo na uporabu i prepustilo ugovor o obnovi zgrade Tuškanova u kojoj su bili prije smješteni Zavod za prostorno planiranje Sisačko-moslavačka županije i drugi korisnici. I ta će obnova, vrijedna oko 4 milijuna eura, biti financirana iz Fonda solidarnosti. Nakon što se obnovi, županija će sukladno svojim potrebama nastaviti koristiti te prostore - rekao je ministar Bačić.

- Preostalo nam je još četiri mjeseca i malo manje od dva tjedna da preostali iznos od 570 milijuna eura utrošimo kako bi te javne zgrade mogli sufinancirati iz Fonda solidarnosti - dodao je.

Na razini RH putem operativnih tijela na području zagrebačkog i zagrebačkog potresa ugovoreno je 1300 projekata, otkrio je Bačić.

- To podrazumijeva radove na konstrukcijskoj obnovi u iznosu od 2,7 milijardi kuna, što znači da smo ugovorili puno više radova, čija vrijednost za dva i pol puta prelazi odobreni iznos iz Fonda solidarnosti. Temeljem planova i dinamike radova na tim projektima nama su trajni korisnici i operativna tijela dostavitili svoje planove do kraja lipnja. Ti planovi podrazumijevaju da bi se trebao iskoristiti oko 1,3 milijardi eura. To je jedna optimistična najava koju svakodnevno kontroliramo - objasnio je.

Istaknuo je kako nastoje utrošiti sve do zadnjeg eura.

- Svi su dobili jasne rokove, ugovorili projekte, ne razmišljamo o produljenju rokova. Pozivam sve da se angažiraju, utvrđuju stanje, rješavaju sve prepreke s izvođačima kako bi se taj rok ispunio - istaknuo je.

