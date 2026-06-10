Obavijesti

News

Komentari 0
OD JESENI

Varaždinska županija prva u Hrvatskoj: Sve osnovne škole prelaze na rad u jednoj smjeni

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Varaždinska županija prva u Hrvatskoj: Sve osnovne škole prelaze na rad u jednoj smjeni
Ilustracija | Foto: Srecko Niketic/Pixsell

Otvorena je dograđena škola Nova Ves Petrijanečka, a ministar Fuchs poručio je da će model jedne smjene uskoro postati standard u cijeloj zemlji.

 Varaždinska županija prva je županija u Hrvatskoj u kojoj će sve osnovne škole raditi u jednoj smjeni, istaknuto je u srijedu na otvorenju dograđene Područne škole Nova Ves Petrijanečka, projekta vrijednog gotovo milijun i 200 tisuća eura. Od iduće školske godine i ova će škola nastavu u potpunosti organizirati u jednoj smjeni. Dograđene su dvije nove učionice, postojeće su prenamijenjene u manje prostorije i kabinete, rekonstruirana je kuhinja, kao i sanitarni čvorovi, a uz to je izgrađena i mala sportska dvorana. Dogradnjom škole koju trenutno pohađa tridesetak učenika, značajno će se poboljšati uvjeti rada i boravka učenika i nastavnika. Ukupna vrijednost radova iznosila je nešto više od milijun eura, dok je za opremanje izdvojeno više od 98 tisuća eura.

NACIONALNI ISPITI Ovo je pravi alarm: Više od četvrtine učenika četvrtih razreda ne zna napisati tekst...
Ovo je pravi alarm: Više od četvrtine učenika četvrtih razreda ne zna napisati tekst...

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs istaknuo je kako je prije nekoliko godina malo tko vjerovao da će Hrvatska ostvariti cilj prema kojem će svi osnovnoškolci pohađati nastavu u jednoj smjeni, uz osigurano mjesto u vrtiću za svako dijete.

„Ovo je prva županija koja je kompletno u jednoj smjeni, a iza toga će slijediti još neke. U konačnici će sve biti u jednoj smjeni, osim Zagreba, a ni Split nije tempom tamo gdje bi trebao biti, ali i to će se riješiti”, rekao je Fuchs.

Dodao je da svaka osnovna škola treba imati sportsku dvoranu, koju je nazvao 'de facto učionicom', a govoreći o budućim ulaganjima, Fuchs je naglasio da se već planira novo financijsko razdoblje Europske unije te da će država morati jasno odrediti razvojne prioritete.

NAJBOLJI OD NAJBOLJIH Oskari znanja za osvajače prvih mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima
Oskari znanja za osvajače prvih mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima

„Moramo mudro promisliti o tome kuda će, što se Hrvatske tiče, biti usmjerena ulaganja od 2027. do 2034. godine. Uvjeren sam da ćete dobro i promišljeno planirati i investicije u budućem razdoblju”, kazao je ministar Fuchs te najavio da bi nakon ulaganja u osnovne škole novi razvojni zamah mogao uslijediti u srednjem školstvu, gdje većina škola još radi u dvije smjene.

Varaždinski župan Anđelko Stričak podsjetio je da je u aktualnom investicijskom ciklusu planirana izgradnja 21 školske sportske dvorane, od kojih su dvije završene, osam u izgradnji, a šest u postupku javne nabave.

PROMO Dva državna zlata i brojni uspjesi: Srednja škola Zabok otvara upise za novu generaciju
Dva državna zlata i brojni uspjesi: Srednja škola Zabok otvara upise za novu generaciju

„Kada govorimo o ovoj školskoj godini, ona će biti u neku ruku povijesna jer smo ove školske godine 2025./2026 uveli u sve naše škole jednosmjensku nastavu”, istaknuo je župan.

Saborski zastupnik Goran Kaniški zahvalio je ministru i Vladi na financijskoj podršci te dodao da završetak projekata u obrazovanju omogućuje da učenici diljem Varaždinske županije od jeseni imaju jednake uvjete i prilike za obrazovanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Antun: 'Doktore, samo me zakrpajte da izdržim i pogledam naše 'vatrene' na svjetskom!'
JAKO SRCE ZA 'VATRENE'

Antun: 'Doktore, samo me zakrpajte da izdržim i pogledam naše 'vatrene' na svjetskom!'

Umirovljeni 79-godišnji diplomat Antun Babić doživio je četvrti infarkt i prije operacije imao samo jednu u želju - da poživi do kraja nogometnog prvenstva i vatreno navija za Vatrene
Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'
RASKOL U DALMACIJI

Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'

Općina Polača teško je financijski samoodrživa, kao i niz drugih općina. Zbog toga se razmatra pripajanje susjednim gradovima. Mještani žele Biograd na Moru, a Benkovac poručuje: 'Nema šanse'
Avion kružio iznad Osijeka: 'Radnik nije došao na posao...'
bizarna situacija

Avion kružio iznad Osijeka: 'Radnik nije došao na posao...'

Preliminarnom internom provjerom utvrđeno je da je uzrok događaja bio individualni propust radnika, odnosno njegov nepravovremeni dolazak u smjenu, potvrdili su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026