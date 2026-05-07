Većina građana EU-a više ne vjeruje SAD-u: 'Europa bi trebala nastaviti svojim putem'

Većina građana Europske unije ne smatra Sjedinjene Države pouzdanim partnerom, pokazala je studija utemeljena na anketama provedenim u svih 27 država članica. Vodstvo Donalda Trumpa ostavlja duboke tragove, stoji u analizi Zaklade Bertelsmann. Više od 18.000 odraslih osoba u dobi između 18 i 69 godina reprezentativno je u ožujku anketirao istraživački institut Nira Data. Prema studiji je 58 posto građana EU-a odgovorilo da SAD nije pouzdan partner. U Njemačkoj je ta brojka još veća - čak 73 posto, rekao je za dpa autor studije Florian Kommer.

Samo 31 posto ispitanika smatra Sjedinjene Države najvažnijim partnerom EU-a. U rujnu 2024. ta je brojka iznosila 51 posto, što je pad od 20 postotnih bodova.

Mnogi žele da Europa 'krene svojim putem'

Gotovo tri od četiri ispitanika, ili njih 73 posto odgovorilo je da bi Europa trebala "ići svojim putem" nakon desetljeća bliskih veza sa SAD-om. Krajem 2024. godine 63 posto ispitanika imalo je takvo mišljenje.

Zaklada je zaključila da su aktualni "američki predsjednik i sve veće geopolitičke napetosti pomaknuli javno mnijenje u Europi prema većoj neovisnosti".

Istodobno studija ukazuje na to da među ispitanicima iz EU-a Kina ne dobiva na važnosti kao potencijalni alternativni partner, a skepticizam prema Pekingu i dalje je visok.

Prema studiji Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada smatraju se strateškim partnerima koji igraju veću ulogu.

Potpora obrambenom savezu NATO-u i ostaje snažna, a 63 posto ispitanika i dalje ga smatra središnjim stupom sigurnosti.