Vedran Pavlek lociran, za 40 dana bi ga trebali i transferirati: Imat će pravo na dvije žalbe...

Vedran Pavlek, bivši šef skijaške reprezentacije i trenutno bjegunac od hrvatskog pravosuđa za kojim je raspisana Interpolova tjeralica, lociran je. Prvo je to u utorak potvrdio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, a potom u srijedu potvrdio i ministar Habijan.

- Mislim da u interesu istrage određene informacije ne mogu biti javne u ovom trenutku, ali na njegovom uhićenju i transferu se sigurno aktivno radi. S tom državom imamo drugačije odnose jer nije članica Unije, no očekujemo da postupe po nalogu. Svaka institucija Republike Hrvatske napravila je sve što je trebalo - rekao je ministar.

Nema ugovora, ali to ne znači da se ne može

Prema zadnjim informacijama, ta država bi trebala biti Kazahstan, no nema službene potvrde zbog osjetljivosti situacije. U ovakvim akcijama obično sudjeluju policija, obavještajne službe i Interpol, kojeg Kazahstan jest dio. Iako Hrvatska i Kazahstan nemaju potpisan ugovor o izručenju, postoji međunarodna suradnja između svih članica EU i Kazahstana, a zbog suradnje kroz Interpol, Kazahstan je dužan svaku osobu na crvenoj tjeralici, poput Pavleka, locirati i privremeno uhititi. Hrvatska u ovoj situaciji po Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima može Kazahstanu poslati zamolnicu za privremeno uhićenje i izručenje, što su iz Ministarstva pravosuđa i napravili.

Postoje dva kanala: prvi je kroz kazahstansko Ministarstvo vanjskih poslova, jer dvije države nemaju sklopljen bilateralni ugovor. U tom slučaju, hrvatski veleposlanik u Kazahstanu Refik Šabanović zaprima od našeg ministarstva zamolnicu i nosi ju službeno u kazahstansko Ministarstvo vanjskih poslova. Zamolba se onda, po kazahstanskom zakonu, spušta tamošnjem Glavnom tužiteljstvu. Zanimljivo je da je Šabanović bio na sastanku sa zamjenikom kazahstanskog ministra vanjskih poslova 17. travnja.

Drugi način je kroz Interpol, koji onda zamolbu pošalje direktno u Ministarstvo unutarnjih poslova Kazahstana.

Postupak može trajati tjednima

To ne znači da izručenje ide automatski. Prvo Glavno tužiteljstvo Kazahstana, koje je nadležno za odlučivanje o udovoljavanju zahtjevima stranih država, provjerava formalnosti. U to spadaju podaci osobe čije uhićenje i izručenje se traži, opis kaznenog djela, dokazi na temelju kojih je Uskok pokrenuo istragu te najvažnije: je li ono za što se Pavleka tereti kazneno djelo i u Kazahstanu. A je.

Uskok ga tereti za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. U Kazahstanu je to kažnjivo s od sedam do 12 godina zatvora uz zapljenu imovine. Drugo djelo za koje ga se tereti je pranje novca koje Kazahstan kažnjava s tri do sedam godina, a treće ustroj i organizacija zločinačke organizacije kojeg kažnjavaju s osam do 13 godina. Kad Glavno tužiteljstvo utvrdi da su zakoni dviju država usklađeni, nalažu nižim tužiteljstvima i policiji da pokrenu potragu i privremeno ga uhite. Paralelno podnose tamošnjem sudu zahtjev za određivanje ekstradicijskog pritvora. Pavlek u tom pritvoru može provesti i do 12 mjeseci, ali to su rijetke situacije.

Sudac mora u roku 72 sata odrediti pritvor, a Pavlek u roku od 10 dana može podnijeti žalbu na odluku tužiteljstva da ga se izruči Hrvatskoj. Sud onda ima 10 dana da odluči o njegovoj žalbi. No tu nije kraj jer se Pavlek može žaliti i na tu odluku suda, u roku od još 10 dana. Nakon toga, Viši sud opet ima 10 dana da odluči i o toj žalbi. Dakle, cijeli postupak bi mogao trajati i do 40 dana, ako sve bude u redu.

-. Izručenje ide ekspresno jedino u slučaju da onaj koga se traži kaže: 'Okej, ja pristajem da budem izručen.' U slučaju da to nije tako, on ima niz pravnih sredstava - rekao je još u utorak glavni državni odvjetnik Turudić.

Za pretpostaviti je da su i prije nego su Turudić i Habijan izašli u javnost s informacijom da je Pavlek lociran, dio ovih gore navedenih radnji već napravili. Ako se 'aktivno radi na njegovu transferu u Hrvatsku' kako kaže ministar Habijan, sigurno su sve informacije do sad držali u tajnosti kako ih Pavlek ne bi pročitao i pobjegao u Rusiju ili neku drugu okolnu zemlju, što bi značilo da će Pavlek potencijalno biti doveden u Hrvatsku i prije nego prođe 40 dana.