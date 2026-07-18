Velika euforija u Španjolsku: Potražnja za zastavama eksplodirala uoči finala SP-a

Uspješan nastup španjolske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu znatno je povećao potražnju za državnim zastavama u Španjolskoj, zbog čega su neki proizvođači morali udvostručiti proizvodnju kako bi odgovorili na zahtjeve tvrtki, lokalnih vlasti i drugih naručitelja. Španjolska će u nedjelju navečer igrati u finalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine, a na brojnim zgradama diljem zemlje izvješene su crveno-žute zastave. Voditelj marketinga tvrtke Screen and Digital Printing Carlos Casells izjavio je za novinsku agenciju EFE da je njegova tvrtka u posljednjih nekoliko tjedana proizvela "desetke tisuća" zastava, ne navodeći točan broj.

"Proizvodnja je više nego dvostruko veća nego u istom razdoblju prošle godine, kada nije bilo velikih sportskih natjecanja", rekao je. To potvrđuje da je poslovanje u toj industriji uvelike povezano s velikim sportskim događajima.

Casells ističe kako europska i svjetska nogometna prvenstva te Olimpijske igre redovito izazivaju snažan rast potražnje za zastavama i promotivnim materijalima. Dodaje kako tvrtka već bilježi povećan interes uoči Velike nagrade Španjolske Formule 1, koja će se u rujnu održati u Madridu.

Sličan trend potvrđuje i tvrtka Imazu, specijalizirana za proizvodnju zastava i tekstilnih rješenja za vizualnu komunikaciju, koja navodi da je u posljednjih nekoliko tjedana zabilježila oko deset posto veći obujam posla, osobito kako je španjolska reprezentacija prolazila u završne faze natjecanja.

Tvrtka, koja posluje u Madridu i na Kanarskim otocima, ističe da je ljeto tradicionalno najprometnije razdoblje zbog festivala, koncerata, sajmova, izložbi, poslovnih događanja i promotivnih aktivnosti na otvorenom, a ovogodišnje Svjetsko prvenstvo dodatno je povećalo potražnju.

Posebno su tražene zastave velikih dimenzija koje koriste tvrtke i institucije u marketinškim kampanjama. U Imazuu navode kako su očekivali takav razvoj događaja, osobito nakon ulaska reprezentacije u završnicu prvenstva, budući da su brojne tvrtke i organizacije svoje promotivne aktivnosti povezale s natjecanjem.

Casells dodaje da su upravo poslovni sektor i javne ustanove posljednjih tjedana bili među najvećim naručiteljima te da je tvrtka povećanu proizvodnju započela mjesecima prije početka prvenstva kako bi bila spremna na očekivani rast potražnje.

"Željeli smo izbjeći da nas povećana potražnja zatekne nespremne", rekao je Casells, dodajući kako je prodaja dodatno porasla nakon svakog prolaska Španjolske u novu fazu natjecanja. Istodobno je zabilježen i veći interes za zastavama Francuske i Portugala.

U Imazuu napominju kako nije jednostavno govoriti o ukupnom broju proizvedenih zastava jer proizvodnja ovisi o veličini i vrsti narudžbe. Naime, nije isto proizvesti stotine malih ručnih zastava ili velike zastave namijenjene pročeljima zgrada i javnim prostorima.

Tvrtka ističe da se sve više klijenata odlučuje za velike formate kako bi postigli veću vidljivost tijekom promotivnih kampanja, zbog čega smatra da je reprezentativnije govoriti o ukupnom povećanju obujma posla nego o broju proizvedenih komada.

Direktor sajma Souvenir Expo Spain Fabio Nardella rekao je kako su zastave i dresovi ovog ljeta najprodavaniji proizvodi u španjolskim trgovinama suvenirima, kojih u zemlji ima oko 54.000.

Iako nema službene podatke o prodaji, Nardella smatra da je potražnja rasla ne samo u turističkim središtima nego diljem Španjolske te da se povećavala nakon svakog novog uspjeha reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.