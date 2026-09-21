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PROJEKT OD 700 MIL. EURA

Veliki potez Ine u Rijeci: Novo postrojenje proizvodi gorivo, dizela bi moglo biti 30% više

Piše Iva Tomas,
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Veliki potez Ine u Rijeci: Novo postrojenje proizvodi gorivo, dizela bi moglo biti 30% više
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Foto: INA
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Kada bude u potpunosti operativna, modernizirana Rafinerija nafte Rijeka bit će među najmodernijim rafinerijskim postrojenjima u regiji

Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka ostvario je još jedan veliki iskorak. Nakon uspješno postignutog mehaničkog dovršetka i ispitivanja opreme (puštanja u rad), novo postrojenje za obradu teških ostataka (DCU) uspješno je pokrenuto. Nakon prijenosa operativne odgovornosti na Inu, sirovina je uvedena u postrojenje 1. rujna 2026. godine, čime je započela proizvodnja goriva. Postrojenje od tada radi neprekidno i trenutačno dostiže oko 70 % projektiranog kapaciteta. Svi ključni proizvodi proizvedeni su u skladu s propisanim specifikacijama, što potvrđuje uspješno pokretanje postrojenja, priopćili su iz INA-e.

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Foto: Damir Skomrlj

Pokretanjem postrojenja za obradu teških ostataka, rafinerija je sada u mogućnosti prerađivati teške ostatke u proizvode veće vrijednosti. Očekuje se da će ista količina sirove nafte dati do 30 % više dizela. Rafinerija sada može prerađivati teže vrste sirove nafte, što čini nabavu sirovine znatno fleksibilnijom i proširuje krug potencijalnih dobavljača. Postrojenje ujedno u potpunosti eliminira potrebu za uvozom vakuumskog plinskog ulja (VGO). Ovom značajnom investicijom, INA je kao članica MOL Grupe ostvarila projekt koji preradu sirove nafte čini znatno fleksibilnijom, dodatno jačajući sigurnost opskrbe za Inu i širu regiju.

Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave Ine, istaknula je: „Pokretanje novog postrojenja proteklo je vrlo uspješno. Postrojenje za obradu teških ostataka unaprijedit će održivost i profitabilnost cjelokupnog našeg rafinerijskog poslovanja. Projekt je važan i za Hrvatsku i regiju jer poboljšava energetsku sigurnost i omogućuje stabilniju opskrbu za naše kupce. Uspjeh projekta pridonijet će profitabilnosti rafinerije, razvoju lokalne zajednice i poboljšati investicijski potencijal kompanije za daljnja ulaganja u zelenu tranziciju. Naša ulaganja u tom smjeru se nastavljaju kroz druge projekte, poput prvog postrojenja za proizvodnju zelenog vodika koje je trenutno u izgradnji, te ugradnje protutlačne parne turbine, koja je već završena. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama iz Ine i MOL Grupe, bez čije podrške ova investicija ne bi bila moguća.”

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Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka, koji uključuje novo DCU postrojenje, predstavlja investiciju od gotovo 700 milijuna eura. Tijekom proteklih 12 godina, INA je, uz podršku MOL Grupe, uložila ukupno 1,3 milijarde eura u modernizaciju rafinerijske i logističke infrastrukture.

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- Danas obilježavamo još jedan važan korak u transformaciji rafinerijskog poslovanja Ine. Nakon završetka gradnje, uspješan početak rada postrojenja za obradu teških ostataka pokazuje da Inina najveća pojedinačna investicija u povijesti i jedna od najvećih industrijskih investicija unutar MOL Grupe sada donosi konkretne rezultate. No, naš posao time ne staje. Energetska tržišta ostaju nestabilna, stoga moramo nastaviti težiti stabilnom poslovanju s visokim prinosom kako bismo Rijeku učinili jednom od najučinkovitijih rafinerija u Europi. Što je naša proizvodnja fleksibilnija, to se brže možemo prilagoditi nepredvidivim globalnim izazovima. Naš je cilj učiniti Inu još jačom. Jaka INA znači jaču Hrvatsku, pouzdaniju opskrbu energijom u cijeloj regiji te jaču MOL Grupu - naglasio je Gabriel Szabó, izvršni potpredsjednik za djelatnost Rafinerija i marketinga u MOL Grupi

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Trenutačni fokus ostaje na postizanju sigurnog, pouzdanog i stabilnog rada DCU-a, uz postupno povećanje prerade i optimizaciju učinkovitosti procesa. Stabilan rad očekuje se do kraja godine, nakon čega slijedi finalna provedba ispitivanja performansi postrojenja koje označavaju konačne aktivnosti zatvaranja projekta. Kada bude u potpunosti operativna, modernizirana Rafinerija nafte Rijeka bit će među najmodernijim rafinerijskim postrojenjima u regiji.

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