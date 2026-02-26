Obavijesti

SENZACIONALNA ŠANSA

VELIKO DARIVANJE! Uđi u Oranž klub i dobit ćeš punu košaru poklona za naš rođendan!

Uz godišnju pretplatu u Oranžu dobijaš neograničen pristup portalu 24sata.hr i čak 235 € vrijednih kupona!!! Tu je 50 € za LIVISION OPTIKU, 20 € za Pevex, 20 € za iSTYLE, 15 € za Baby Center. I to nije sve!

Admiral

Rođendani su vrijeme darivanja, a ove godine dar dobivate vi! Povodom predstojećeg rođendana, 24sata pripremio je ponudu za svoju Oranž digitalnu pretplatu koja donosi više sadržaja, više pogodnosti i ono najvažnije, super kupone uz koje štedite svaki dan. Ako ste razmišljali o pretplati, sada je savršen trenutak da je aktivirate.

Aktiviraj godišnju pretplatu za 24 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata - najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama.

Ali ni to nije sve! Pretplatom dobivaš kupone od 50 € za LIVISION OPTIKU20 € za Pevex15 € za Baby Center, 20 € za iSTYLE kao i brojne druge kupone te popuste na razne proizvode i usluge.

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 235 €:

🎁 69 € kupon za Berlitz
🎁 50 € za LIVISION OPTIKU
🎁 20 € za iSTYLE
🎁 20 € za Pevex
🎁 15 € za Baby Center
🎁 5 € za CineStar
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 20 % popusta za print pretplatu 24sata
🎁 20 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr, naši najbolji istraživački novinari tu svakog dana razotkrivaju ozbiljne afere, a naši kolumnisti i komentatori, od Miljenka Jergovića i Bojane Mrvoš do Borisa Rašete, Tomislava Klauškog i Hrvoja Klasića nude štivo koje nadahnjuje i objašnjava!. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

Nakon aktivacije pretplate, korisnici kupone preuzimaju samostalno unutar korisničkog sučelja u sekciji 'Trgovina'. 
Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić
Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić

Kada je Vučić vidio Dačića i razmijenio s njim par riječi, odmah mu je rekao da ne smije ostati na komemoraciji već da hitno mora u bolnicu, govore izvori za srpske medije
Zbog žetončića i političkih laži građani više ne vjeruju ni u što
Zbog žetončića i političkih laži građani više ne vjeruju ni u što

Od jučer u tom jatu žetona leti i nova ptica, dakako “zbog interesa građana Hrvatske”. Bivša esdepeovka Boška Ban, od travnja prošle godine nezavisna zastupnica, preletjela je u Plenkovićevo jato, darovavši mu 77. glas.
DOZNAJEMO Upravno vijeće HZZO-a u zadnji tren izbacilo odluku o Ozempicu i Mounjaru
DOZNAJEMO Upravno vijeće HZZO-a u zadnji tren izbacilo odluku o Ozempicu i Mounjaru

Članovi Upravnog vijeća HZZO-a na kraju nisu odlučivali o Ozempicu i Mounjaru, a podsjetimo da je dr. Prašek objasnila da 88 posto troškova liječenja dijabetesa u Hrvatskoj čine troškovi liječenja komplikacija te bolesti, te da bi se pravodobnim uvođenjem adekvatne terapije, GLP-1 RA lijekova u prvu ili drugu liniju liječenja, moglo uštedjeti.

