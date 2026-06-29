Venezuela je u ruševinama, ali i dalje postoji nada za preživjele: 'Sin me držao na životu...'

Dok se broj poginulih u razornim potresima u Venezueli popeo na gotovo 1500, a za desecima se još traga, priče o ocu i sinu te majci i 18-mjesečnoj bebi spašenima iz ruševina daju nadu spasilačkim timovima, koji u utrci s vremenom nastoje pronaći još preživjelih. Otac i sin spašeni su u nedjelju iz ruševina u venezuelanskoj saveznoj državi La Guaira, četiri dana nakon potresa. Akcija spašavanja trajala je 12 sati, uz neprekidne napore timova koji su oprezno pregledavali ruševine specijaliziranim kamerama, pažljivo prolazeći nestabilnim ostacima zgrade da bi došli do zarobljenih žrtvi.

- Iznimno su slabi, poput svakog pacijenta koji je četiri dana proveo zatočen ispod ruševina, stoga činimo sve što je u našoj moći da ih rehidratiziramo i damo im razne lijekove tijekom postupka izvlačenja, koje ide vrlo sporo - rekao je član francuske civilne zaštite koja je vodila akcije spašavanja u tom području.

Članovi tima za urbanu potragu i spašavanje iz okruga Fairfax u američkoj saveznoj državi Virginiji dan ranije spasili su majku i devetomjesečnu bebu.

Najmanje 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda, no deseci tisuća još se vode kao nestali. Stručnjaci upozoravaju da 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih ispod ruševina drastično opada.

Dayana Patino, koju su s 18-mjesečnom bebom Juanom Davidom spasili iz ruševina u potresom najteže pogođenoj venezuelanskoj regiji La Guaira za BBC je izjavila da je sin bio njezina motivacija da ostane budna i oprezna.

- Znala sam da, dok god je on živ, i ja moram ostati živa. S vremena na vrijeme dodirivala sam mu nos kako bih se uvjerila da još diše - otkrila je Dayana.

Snimka spašavanja obišla je svijet, a Juan David postao je simbol nade u Venezueli, koju su u srijedu razorila dva jaka uzastopna potresa.

Dayana se od teških ozljeda oporavlja u klinici u venezuelanskoj prijestolnici Caracasu. S bebom u naručju i suprugom Gersonom uz bolničku postelju otkrila je reporterima kako su preživjeli. U vrijeme potresa Dayana je prala suđe u svom stanu na osmom katu zgrade.

- Osjećala sam se kao da letim. Nakon toga osjetila sam kao da tonem u vodi i prljavštini, a zatim sam pala u jamu, gdje sam i ostala. Ne znam kako sam uspjela zadržati bebu u naručju - rekla je Dayana i dodala kako je odmah počela vrištati, ali je ubrzo shvatila da je nitko ne može čuti.

- Rekla sam sebi da neću trošiti energiju, vrištat ću kad bude potrebno, kad čujem glasove ili korake u blizini. Ne znam kako sam ostala tako mirna jer mi je lijeva noga bila zarobljena pod betonom. Nisam se mogla pomaknuti. Sljepoočnica mi je bila pritisnuta uz kamen - kazala je. Spašena je nakon što je čula brata kako je doziva.

- Rekla sam sebi da je ovo moja jedina šansa. Iz svega glasa sam vrisnula... On je odgovorio: 'Pronašao sam te i obećavam ti da neću otići dok te ne izvučem' - rekla je mlada majka.

Nakon osjetljive operacije spašavanja majku i bebu izvukli su iz ruševina.

Dayani su ozlijeđene obje noge, a mališan je, nasreću, prošao s lakšim ozljedama.