U emisiji Otvoreno HRT-a sučelilo se šestero kandidata za čelno mjesto drugog najvećeg hrvatskog grada. Na osnovi istraživanja raspoloženja birača HRejting na sučeljavanje u večerašnjoj emisiji pozvani su kandidate koji u Splitu prelaze 5%.

U studiju su tako Ante Franić (SDP), Željko Kerum (HGS), Vice Mihanović (HDZ), Jakov Prkić (Pametno za Split i Dalmaciju, Možemo, Nova ljevica). Ivica Puljak (Centar), Branka Ramljak (kandidatkinja grupe birača).

Što će kandidati napraviti za budućnost Splita?



Franić: Ja kao budući gradonačelnik donosim iskustvo, obrazovanje, iskustvo u privatnom sektoru. Želim napraviti prvi razvojni iskorak našeg grada, idem u projekte POS-ovih stanova u Hercegovačkoj i na Sirobuji, tu je izlaz u ulaz u luku, treba pomoći umirovljenicima, izgradnja škola, tu su i komunalni projekti. Treba pomoći i turističkim djelatnicima.





Kerum: Da bi se veliki projekti radili, treba imati većinu u Gradskom vijeću. Ako me građani izaberu, prvo ću riješiti Sajam nautike početkom šestog mjeseca te Sajam developera, a potom dolazi Ultra. To je šušur koji nam je potreban. Iza toga idu vrtići, škole i sve ostalo. Sve se to tiče većine u Gradskom vijeću.



Mihanović: Projekata ima puno, izdvojio bih promet i rješavanje pitanja gužvi, tu je i problem parkinga. Povećat ćemo naknadu za prvorođeno dijete na 4 tisuće kuna i uvesti status roditelj-odgajatelj za četvero i više djece.



Prkić: Širenje pješačkih zona, guranje prometa van centra, snižavanje cijene javnog gradskog prijevoza koji u konačnici treba biti besplatan. Sadnja 25 tisuća stabala, uređene zelene površine u svakom kvartu te početak gradnje stanova za najam za mlade obitelji da ne sele van grada. Osim Marjana nemamo zelenih zona.



Puljak: Uvest ćemo komunalni red i temeljito očistiti grad. Treba građanima pomoći da prebrode ovu krizu. Potom ćemo pokrenuti gradnju garaža.



Ramljak je replicirala Puljku: Ovo o garažama, ovo je pitanje bilo i u prethodnom sazivu, vijećnici su to mogli staviti na dnevni red, a nisu. Tko god dođe na čelo Grada, mora tu strategiju donijeti ove godine.



Ramljak: Nova organizacija način i stil rad administracije i gradskih poduzeća. To je preduvjet za sve ostale poslove koji se mogu raditi u Gradu. Ti ljudi uz kvalitetnije upravljanje mogu dati bolje rezultate. Tu je i pitanje završetka ključnih ulica koje čekamo dvadeset godina da se završe.

Problem prometa u gradu Splitu



Kerum: Velika je to priča. Nije samo tema lokalne ceste gdje Grad treba rješavati, županija treba riješiti županijske, a država državne. Trebamo riješiti pitanje ulaza i izlaza iz grada, od Kaštela, preko Solina do Žrnovnice i Omiša. Treba napraviti silazak s autoceste u grad.





Mihanović: U Splitu imamo samo dvije ulice završene u punom profilu, a to su Poljička i Ulica Domovinskog rata. Jednako je važan i izlazak iz gradske luke.



Puljak: Svake godine se ponavljaju iste ulice. HDZ je to imao šanse riješiti u zadnje četiri godine, zašto se to nije riješili?



Mihanović odgovara da su se stvari mogle riješiti, ali da su Puljakovi, kada je trebalo izglasati, da su napustili sjednicu.



Franić: HDZ-u je bitno imati projekte, imati dokumentaciju, a nikada to završiti. Nemaju poslovnu logiku da to završe, ovo su liste želja. Te ceste oni ne mogu završiti. Ja sam u privatnom sektoru, radio sam autocestu prema Pločama, ja to znam riješiti.



Ramljak: Naše građane zanima da im kažemo što mi mislimo učiniti za naše sugrađane da im grad bude bolji.



Puljak: Mi svi obećajemo da ćemo završiti te sve ulice. Hajdemo ih završiti. Hajdemo se dogovoriti, kada bude prva sjednica Gradskog vijeća, hajdemo donijeti sve te odluke jednoglasno.



Prkić: Svi veliki gradovi guraju promet van centra. To će se dogoditi i nama prije ili kasnije. Treba širiti pješačke zone, reorganizacija javnog gradskog prijevoza.



Puljak: Promet u gradskoj luci je veliki problem. To se mora riješiti.



Kerum: Ne može se riješiti pitanje gradske luke bez rješavanja istočne obale. To je najveći čvor. Najbrže i najkvalitetnije je rješenje tunel.



Ramljak: Imamo 110 tisuća automobila u Splitu, a trideset tisuća parkirnih mjesta. Trebalo bi na neki način fokus s automobila prebaciti na pješake, javni prijevoz, biciklističke staze, da na neki način dovedemo u poziciju balansa sve vrste prijevoza.





Franić: Jasno je zašto imamo prometne probleme. Mi u gradskoj vlasti nemamo gradonačelnika i sposobne ljude da provedu projekte. Pravnici napišu natječaj, on se ruši šest, sedam puta i cesta koja je trebala biti gotova za pola godine, ona je gotova za četiri ili pet godina. Donijet ću efikasno upravljanje i dinamiku.

Budućnost Hajduka i obnova stadiona na Poljudu



Mihanović: Hajduk ima svoju Upravu i mišljenja sam da se politika ne treba miješati u vođenje Hajduka. Što se tiče obnove, dokumenti su spremni, aplicirat ćemo na fondove, vrijednost je 150 milijuna kuna, obnovit ćemo krov, instalacije, realizirat ćemo muzej Poljud i tematski park Hajduka. Za Hajduk je najvažnija financijska stabilnost, a rezultati kako budu.



Prkić: Ovo se sve već kotrlja, što govori Mihanović, neovisno o tome tko će postati gradonačelnik. Treba model participativnog upravljanja kao u Hajduku, koristiti i u gradskim poduzećima.



Puljak: Model upravljanja Hajdukom je dobar, treba dati mira i stabilnosti upravi da ostvari sportske rezultate. Politiku treba maknuti iz Hajduka.



Ramljak: Složila bih se da je model "Naš Hajduk" dobar za funkcioniranje kluba. Došli su u vrijeme kada je bilo puno dugova, puno kostura je bilo u ormarima, ali smo kao prvi nadzorni odbor dobro obavili svoj posao. Što se tiče stadiona, imamo mehanizme da to možemo kvalitetno napraviti.



Franić: Moj je stav da vlasništvo obvezuje, grad Split ne može stati sa strane. Treba grad pomoći, želim uvesti transparentne financije kako u Hajduku tako i u gradskim tvrtkama.



Kerum: Treba obnoviti stadion, grad Split bi trebao ostati s 25% plus jedna dionica kao kontrola. Ljudima koji vode klub treba omogućiti bolje poslovanje te komercijalizaciju obnovljenog stadiona. Od prihoda od najma se može puno toga napraviti. S dobrim se prihodom mogu se pokrivati troškovi.

U jednom je trenutku SDP-ovac napao Puljka zbog ustaških pjesama

- Pjevali ste ustaške pjesme, lizali ste oltare s crkvenom grupom Gloria. Pjevali ste ustaške pjesme po brojnim pirevima. Jeste li pjevali ustaške pjesme s grupom Gloria? Predstavljate se kao ljevičar i antifašist, a to niste. Jeste li to pjevali? - pitao je Franić Puljka.

- Znate sve, zna cijela javnost što sam pjevao. Je li vi zaista mislite da sam ja najveći problem ovog grada? - odgovara Puljak.

- Ne to, na još pireva. Nećete odgovoriti? - pita ga Franić.

- Odgovorio sam - kaže Puljak.

Završne riječi

Franić: Izađite na izbore u što većem broju i dajte mi glas kao najmlađem gradonačelniku. Nemojte vjerovati ljudima koji pjevaju ustaške pjesme, a onda se ispričavaju. Izaći će još snimki ovih dana. Dokazao sam se u privatnom biznisu, imam tim. Imam volju i energiju, bit ću prvi gradonačelnik koji će napraviti razvojni iskorak.

Kerum: Pozivam sve građene da izađu na izbore i da ne eksperimentiraju. Napravio sam humanitarne akcije, besplatne knjige, dobra djela, ali nažalost nakon četiri godine nisam ostao. Osjećam potrebu za drugi mandat, da napravimo sve što nismo tada, od penzionera, socijala, učenici, đaci, promet, otpad i tunel istočne i zapadne obale.

Mihanović: Vodio sam jednu pozitivnu kampanju , nisam nikoga vrijeđao. Ne zanimaju me prepucavanja, ne zanimaju me izlizane fraze da će Split biti centar svita. Centar svita ćete mi biti mi, moji sugrađani. Glasajte korektno. Građani bi trebali izaći u što većem broju, samo velika izlaznost garantira manji utjecaj Keruma i HDZ-a. Građani trebaju znati kad glasaju da ne biraju anketari nego da glasaju oni sami. Svi oni koji su poljuljani i koji izaberu bolju varijantu lošijeg izbora na kraju će ostati razočarani

Puljak: Ovi izbori su povijesna prilika da izaberemo gradsku upravu koja će okrenuti novu stranicu razvoja grada i pokazati da Split ima perspektivu i budućnost. Pozivam građane da ovim izborima završimo eru Keruma i HDZ-a . Da ljudi ne odlaze, nego da dolaze u Split, da gradimo drugačiji i novi grad.

Ramljak: Imamo veliku priliku i pravo da možemo birati i biti birani. Pozivam vas da izađete i glasate za jednu nezavisnu listu Mamić-Ramljak te za gradonačelnicu Branku Ramljak. Nudimo ne nova imena, nego sasvim drugačiji način upravljanja. Molimo vas da nam vjerujete. Neće biti isto.