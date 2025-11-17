Obavijesti

News

Komentari 0
PODSTRANA U ŠOKU

VIDEO Eksplozija kod škole kraj Splita. Načelnik: 'To su gluposti koje idu van granica svega...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Eksplozija kod škole kraj Splita. Načelnik: 'To su gluposti koje idu van granica svega...'
Foto: Podstrana portal

Policijski službenici nisu zatekli nikoga, utvrdili su da je oštećeno jedno staklo na školskim vratima. U neposrednoj blizini su pronađeni ostaci i dijelovi pirotehničkih sredstava, poručuju iz policije...

To što je izvela ta mladost u nedjelju navečer nisu više dječji nestašluci. To su gluposti koje idu van granica svega, ne daj Bože da se nekome što dogodilo, kaže u razgovoru za Dalmatinski portal načelnik Podstrane Mijo Dropuljić, komentirajući eksploziju do koje je sinoć došlo kod Osnovne škole Strožanac, na mjestu gdje su zapaljene svijeće za žrtve Vukovara i Škabrnje.

Podsjećamo, skupina mlađih osoba u nedjelju navečer aktiviralo je jako eksplozivno sredstvo. Srećom, nitko nije ozlijeđen, ali građani, posebno roditelji učenika, jako su uznemireni, piše Podstrana portal koji je objavio i snimku incidenta. "Asti Isusa", čuje se glas jednog od aktera, očito i samog šokiranog snagom eksplozije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bačeno eksplozivno sredstvo u dvorište OŠ Strožanac 00:29
Bačeno eksplozivno sredstvo u dvorište OŠ Strožanac | Video: Podstrana-portal

Mještani ističu kako ovakav čin nema nikakvo mjesto u obilježavanju Dana sjećanja, koji se svake godine obilježava dostojanstveno, tiho i s poštovanjem. Upozoravaju da je riječ o ponašanju koje nije samo vandalsko, nego i potencijalno opasno, posebno jer je bilo u blizini škole. 

MLADI VANDALI ZASTRAŠUJUĆA SNIMKA! Bacili eksplozivnu napravu kod škole u Splitu blizu svijeća za Vukovar
ZASTRAŠUJUĆA SNIMKA! Bacili eksplozivnu napravu kod škole u Splitu blizu svijeća za Vukovar

- Možda je jedno od rješenja da policija pošalje ophodnju ili da svaka škola angažira zaštitara i kad nastava završi - kaže načelnik Dropuljić.

Policija je za DP potvrdila kako su zaprimili dojavu o bacanju petardi kraj škole.

- Policijski službenici nisu zatekli nikoga, utvrdili su da je oštećeno jedno staklo na školskim vratima. U neposrednoj blizini su pronađeni ostaci i dijelovi pirotehničkih sredstava. Obavljen je očevid i provodi se kriminalističko istraživanje - poručuju iz policije za Dalmatinski portal.

MAJKA IMA ZABRANU PRILASKA U slavonskoj školi pronašli listu s imenima i porukom: 'Probosti'
U slavonskoj školi pronašli listu s imenima i porukom: 'Probosti'

Incident podsjeća na prošlogodišnju detonaciju na školskom igralištu u Zagrebu, kada je na prostoru Osnovne škole Julija Klovića aktivirana improvizirana eksplozivna naprava. Snimka tada objavljena na društvenim mrežama prikazala je dvojicu mladića kako pale napravu u spremniku s tekućinom te bježe nekoliko sekundi prije snažne eksplozije. Zagrebačka policija tada je potvrdila da je riječ o improviziranoj napravi sastavljenoj od zapaljive tekućine i pirotehničkog sredstva, što predstavlja najopasniji oblik pirotehnike. Istraga je i dalje bila u tijeku, a građani su upozoravali da detonacija "više nalikuje na bombu nego na petardu".

Prema zakonskim odredbama, odgovornost za upotrebu pirotehnike strogo je definirana. Roditelji i skrbnici djece koja koriste pirotehnička sredstva mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 130 do 390 eura, dok pravne osobe i obrtnici koji prodaju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina mogu biti kažnjeni iznosom od 1320 do 3980 eura. Pirotehnička sredstva dijele se u nekoliko kategorija, od F1 do F4 te dodatnih oznaka T1, T2, P1 i P2, pri čemu je F1 kategorija najmanje opasna i može se prodavati osobama starijim od 14 godina.

PRIJAVILI NASILNIKA Kruži šokantan video nasilja u zagrebačkoj srednjoj školi: ‘J*** mu majku. Koljeno. Još ga udri'
Kruži šokantan video nasilja u zagrebačkoj srednjoj školi: ‘J*** mu majku. Koljeno. Još ga udri'

Snažnija pirotehnika, kategorija F2 i F3, dopuštena je samo osobama starijima od 18 godina, u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja i isključivo u posebno ovlaštenim prodavaonicama. Upotreba petardi i redenika zabranjena je u potpunosti, dok se pirotehnika najviših kategorija, uključujući F4, P1, P2, T1 i T2, smije koristiti isključivo uz posebno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'
SVJEDOK UŽASA

Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'

Lakić Đorović, umirovljeni potpukovnik pravne službe JNA, svjedok je brojnih događaja u zimu 1991. i 1992., kad je agresija JNA i Srbije na istok Hrvatske bila na vrhuncu
Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega
PRAVI UDAR ZIME

Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega

U večernjim satima slijedi naglo zahlađenje, a past će i prvi snijeg
Ovo su braniteljice Vukovara na čelu Kolone sjećanja: 'Ponosne smo što još hodamo za žrtve'
HEROINE GRADA

Ovo su braniteljice Vukovara na čelu Kolone sjećanja: 'Ponosne smo što još hodamo za žrtve'

Na čelu Kolone sjećanja ove godine bit će žene koje su branile Vukovar. Bile su ratnice, medicinske sestre, liječnice. Ovo su njihove priče...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025