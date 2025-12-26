Obavijesti

NAKON ZABRANE TRUBAČA

VIDEO Harmonikaši zasvirali u Ljubljani, stigao je i Janša: 'Ljubljana je opet slovenska...'

Harmonikaši su stigli iz svih krajeva Slovenije, okupljene, među kojima je bio i bivši slovenski premijer Janez Janša, zabavljali su raznim domaćim pjesmama..

Deseci harmonikaša okupili su se na Prešernovom trgu u Ljubljani kako bi na Dan neovisnosti i jedinstva podržali slovensku glazbu, piše 24ur. Skup su organizatori morali prijaviti, spontani glazbeni nastupi su zabranjeni, Ljubljana je ranije 'protjerala' trubače i zabranila njihove spontane glazbene nastupe odlukom gradskog vijeća...

A stanovnike Ljubljane i njihove posjetitelje ovaj nastup je oduševio!

"Na Golici", "Veseli Ribn'čan", "Čebelar"... Samo su neke od pjesama koje su bile na njihovom reperotaru.

- Ljubljanu smo opet učinili slovenskom - poručio je Janša, koji je objavio i snimku s harmonikašima.

Kako je prije nekoliko dana za STA rekao inicijator skupa Silva Mesojedec, ideja za skup stigla je nakon njegovog posjeta Ljubljani, gdje su se mogli čuti trubači, a praktički nije bilo slovenske glazbe, što smatra neprihvatljivim. 

Prema njegovim riječima, trubači u centru Ljubljane zaglušili su usamljenog harmonikaša. Po povratku kući sinula mu je ideja da pozove harmonikaše i druge glazbenike da slave slovensku glazbu na Dan neovisnosti i jedinstva. 

Kako je dodao, smatra zaista neprihvatljivim da u glavnom gradu Slovenije i turisti i Slovenci ne čuju slovensku glazbu.

