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VIDEO Jandroković u Albaniji: 'Trebamo bolje avionske veze između naših zemalja...'

Piše HINA,
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VIDEO Jandroković u Albaniji: 'Trebamo bolje avionske veze između naših zemalja...'
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Foto: Parlament Republike Albanije

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u ponedjeljak je tijekom posjeta Albaniji s tamošnjim čelnicima govorio o „pozitivnim trendovima” u odnosima dviju zemalja i potrebi njihovog boljeg zračnog povezivanja, priopćio je Sabor

Jandroković je s albanskim premijerom Edijem Ramom potvrdio „tradicionalno prijateljske odnose” i izvrsnu suradnju unutar NATO-a, stoji u priopćenju. Jandroković i predsjednik albanske vlade Edi Rama smatraju da su „brojni bilateralni susreti na visokoj razini” dokaz „pozitivnih trendova u odnosima u posljednjih nekoliko godina”.

Složili su se da je potrebno poboljšati povezanost Hrvatske i Albanije zračnim putem.

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Izjava Gordana Jandrokovića VIDEO
Izjava Gordana Jandrokovića | Video: 24sata/Vlada Republike Hrvatske

Albanski premijer izvijestio je predsjednika Sabora o putu zemlje prema članstvu u EU-u, a Jandroković mu je čestitao na „izuzetno napretku” u otvaranju svih pregovaračkih klastera i poglavlja u samo 13 mjeseci.

Jandroković je naglasio da je Hrvatska i dalje spremna pomagati Albaniji na tom putu, uključujući prijenos svojih iskustava.

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On se susreo i s albanskim kolegom Nikom Peleshijem s kojim se složio da je potrebno intenzivirati parlamentarnu suradnju i gospodarsku razmjenu, posebno na području obrane, energetike, razvoja infrastrukture, kao i u turizmu, IT sektoru i digitalizaciji, poljoprivredi i drvnoj industriji.

Na njihovom sastanku istaknuta je važnost daljnjeg razvoja energetskih i prometnih infrastrukturnih projekata, s posebnim naglaskom na značaj razvoja Jadransko-jonskog cestovnog koridora, kao i Jonsko-jadranskog plinovoda, stoji u priopćenju.

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