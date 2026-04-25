VIDEO Kataklizmički prizori iz Amerike: Ne možemo zaustaviti ovu vatru, ljudi bježe iz domova

Početak sezone požara u Sjedinjenim Državama donio je kataklizmične prizore s jugoistoka zemlje, gdje se vatrogasci bore s vatrenom stihijom koja je već uništila više od 120 domova u Georgiji i odnijela život jednog vatrogasca na Floridi. Dok se tisuće ljudi evakuiraju, a dim guši gradove, stručnjaci upozoravaju da bi ovo mogla biti jedna od najrazornijih sezona u povijesti, potaknuta kombinacijom ekstremne suše, snažnih vjetrova i klimatskih promjena, pišu američki mediji.

Jugoistok u plamenu: 'Nema načina da zaustavimo ovu vatru'

Najdramatičnija situacija je u Georgiji, gdje su dva velika požara progutala desetke tisuća hektara i ostavila za sobom pustoš. Guverner Brian Kemp izjavio je da je samo u ruralnom okrugu Brantley izgorjelo 87 kuća, što je, prema vjerovanju državnih dužnosnika, najveći broj domova uništenih u jednom požaru u povijesti te savezne države. Dodatnih 35 domova izgubljeno je u obližnjim okruzima, dok se požar poznat kao "Pineland Road" proširio na područje dvostruko veće od Manhattana.

Istražitelji sumnjaju da je katastrofu u okrugu Brantley pokrenuo bizaran incident - aluminijski balon za zabave koji je dotaknuo električne vodove i izazvao iskre koje su zapalile suhu travu. Nakon što je iz prve ruke vidio napore vatrogasaca, guverner Kemp iznio je sumornu prognozu.

​- Nema načina da zaustavimo ovu vatru. Moraju obuzdavati bokove i stražnji dio, a onda će se, nadajmo se, vrijeme promijeni - rekao je Kemp.

U susjednoj Floridi situacija je jednako teška. Dok se vatrogasci bore s više od 120 požara diljem sjevernog dijela države, zajednicu je potresla vijest o smrti dobrovoljnog vatrogasca Jamesa "Kevina" Crewsa. Preminuo je od posljedica, kako su vlasti navele, "neodređenog hitnog medicinskog stanja" tijekom gašenja požara.

- Kevin je bio oličenje hrabrosti i predanosti. Njegova žrtva nikada neće biti zaboravljena - stoji u priopćenju vatrogasnog zapovjednika Jerryja Johnsona.

Sezona požara koja ne prestaje

Ovi događaji samo su vrhunac alarmantnog trenda. Do kraja travnja 2026. godine, u SAD-u je zabilježeno više od 22.000 požara koji su progutali preko 1,8 milijuna hektara zemlje, što je znatno iznad desetogodišnjeg prosjeka za ovo doba godine. Nacionalni centar za požare (NIFC) još je u siječnju predvidio "iznadprosječan" rizik od požara za veći dio jugoistoka, povezujući ga s dugotrajnom sušom uzrokovanom La Niñom.

No, problem nije ograničen samo na jug. Nebraska se već suočila s povijesnim požarima "Cottonwood" i "Morrill", koji su zajedno spalili više od 780.000 hektara i uzrokovali jednu smrt. U tim su požarima stradale tisuće grla stoke, a uništena su brojna imanja i pašnjaci. Stručnjaci upozoravaju da je tradicionalni kalendar sezone požara praktički nestao. Rekordno topla zima i niske razine snježnog pokrivača na zapadu stvorili su uvjete u kojima su tla i vegetacija suhi poput baruta, spremni da planu od jedne iskre.

Vatrogasci se u borbi s vatrenom stihijom suočavaju s ogromnim izazovima. Dok buldožeri stvaraju protupožarne prosjeke, stotine vatrogasaca iz lokalnih postrojbi usredotočene su na zaštitu kuća, natapajući dvorišta i objekte vodom kako bi ih spasili od nadirućeg plamena. Ipak, svi se slažu da je jedino pravo rješenje kiša.

- Trebat će nam nekoliko centimetara kiše, a zatim možda još jedan nalet od nekoliko centimetara, da bismo ovo ugasili - rekao je Seth Hawkins, glasnogovornik Šumarske komisije Georgije.

Financijska pustoš nakon vatrene

Dok se plamen širi, raste i druga, tiha kriza - kolaps tržišta osiguranja. Suočene s golemim gubicima, osiguravajuće kuće masovno otkazuju police vlasnicima kuća u područjima s visokim rizikom od požara. Time milijuni Amerikanaca ostaju bez financijske zaštite za svoju najvrjedniju imovinu.

Ovaj problem pogoršava nekontrolirano širenje urbanih naselja u takozvano "sučelje divljine i grada" (WUI). Gotovo trećina svih kuća u SAD-u sada se nalazi u tim zonama, gdje je rizik od uništenja u požaru tri puta veći nego prije dva desetljeća. Posljedice su bile vidljive nakon katastrofalnih požara u Los Angelesu 2025. godine, koji su izbrisali više od osam milijardi dolara vrijednosti nekretnina i ostavili tisuće obitelji u borbi s kompliciranim sustavom odštete. Dok se Amerikanci bore s vatrom na terenu, sve je očitije da ih čeka i duga bitka za financijski oporavak u krajoliku koji se opasno i nepovratno mijenja.

*uz korištenje AI-ja