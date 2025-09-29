VIDEO Klub Možemo: 'Slavlja prečesto završavaju s teškim ozljedama od pirotehnike'

Zastupnici Kluba Možemo! uputili su u ponedjeljak u saborsku proceduru prijedlog zakona kojim žele dodatno ograničiti korištenje pirotehničkih sredstava, zabraniti korištenje u blizini zdravstvenih ustanova i staračkih domova, a prodaju dozvoliti samo tri dana godišnje u specijaliziranim trgovinama.

Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, stranka Možemo! predlaže da se prodaja pirotehničkih sredstava, umjesto od 15. prosinca, dozvoli tek od 29. prosinca i to samo u specijaliziranim dućanima.

Predlažu također ograničavanje korištenja dopuštenih pirotehničkih sredstava samo tijekom novogodišnjeg razdoblja, zabranu sredstava koja su učinkom istovjetna onima koja su već zabranjena, zabranu oglašavanja pirotehnike, zabranu prodaje u trgovinama mješovite robe, te ograničavanje takozvanih ponavljajućih vatrometa na maksimalno tri puta godišnje.

Predlažemo i da se zabrani korištenje pirotehnike u blizini zdravstvenih ustanova, staračkih domova, zooloških vrtova i mjesta podložnih požarima, kako se eksplozijama ne bi uznemiravali stariji, bolesni i životinje, kazao je Marin Živković na konferenciji za novinare u Saboru.

Tragedije povezane s pirotehnikom, ne samo najnovije u Šibeniku i Makarskoj, već i one koje su se dogodile prethodnih godina, moraju biti zvono na uzbunu i pokretač hitnih promjena, istaknula je Dušica Radojčić.

- Sve vrste dopuštene pirotehnike predstavljaju zaista ozbiljnu opasnost i to se pokazuje iznova svake godine na najgori mogući način, slavlja prečesto završavaju s teškim ozljedama poput gubitka vida, sluha, prstiju, šake i teških opeklina - dodala je.

Zagreb: Možemo! traži izmjene zakona o pirotehnici | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Za vrijeme prošlogodišnjih novogodišnjih praznika teško je nastradalo 13 osoba, 20 osoba je lakše ozlijeđeno, a među nastradalima bilo je i desetero djece mlađe od 14 godina, podsjetila je Radojčić.

Posebno zabrinjava što se pirotehnika promovira kao zabava, što se prodaje u trgovinama maloprodaje i agresivno oglašava. Potrebna su veća ograničenja i restrikcije kako bi se smanjila stradanja, poručila je.

Zastupnici Možemo su istaknuli da su prijedlog zakona pripremili tijekom ljeta kako bi u jesen prošao saborsku proceduru i bio eventualno donesen prije sezone korištenja pirotehničkih sredstava.