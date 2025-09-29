Obavijesti

News

Komentari 0
TRAŽDE STROŽU REGULACIJU

VIDEO Klub Možemo: 'Slavlja prečesto završavaju s teškim ozljedama od pirotehnike'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Klub Možemo: 'Slavlja prečesto završavaju s teškim ozljedama od pirotehnike'
2
Zagreb: Možemo! traži izmjene zakona o pirotehnici | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Tragedije povezane s pirotehnikom, ne samo najnovije u Šibeniku i Makarskoj, već i one koje su se dogodile prethodnih godina, moraju biti zvono na uzbunu i pokretač hitnih promjena, istaknula je Radojčić

Zastupnici Kluba Možemo! uputili su u ponedjeljak u saborsku proceduru prijedlog zakona kojim žele dodatno ograničiti korištenje pirotehničkih sredstava, zabraniti korištenje u blizini zdravstvenih ustanova i staračkih domova, a prodaju dozvoliti samo tri dana godišnje u specijaliziranim trgovinama.

Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, stranka Možemo! predlaže da se prodaja pirotehničkih sredstava, umjesto od 15. prosinca, dozvoli tek od 29. prosinca i to samo u specijaliziranim dućanima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Marin Živković o pirotehnici 06:02
Zagreb: Marin Živković o pirotehnici | Video: 24sata/pixsell

Predlažu također ograničavanje korištenja dopuštenih pirotehničkih sredstava samo tijekom novogodišnjeg razdoblja, zabranu sredstava koja su učinkom istovjetna onima koja su već zabranjena, zabranu oglašavanja pirotehnike, zabranu prodaje u trgovinama mješovite robe, te ograničavanje takozvanih ponavljajućih vatrometa na maksimalno tri puta godišnje.

TRAGEDIJA U ŠIBENIKU Ženu usmrtila raketa na svadbi: 'Nije bilo pirotehnike kako inače bude, ali to malo je bilo kobno'
Ženu usmrtila raketa na svadbi: 'Nije bilo pirotehnike kako inače bude, ali to malo je bilo kobno'

Predlažemo i da se zabrani korištenje pirotehnike u blizini zdravstvenih ustanova, staračkih domova, zooloških vrtova i mjesta podložnih požarima, kako se eksplozijama ne bi uznemiravali stariji, bolesni i životinje, kazao je Marin Živković na konferenciji za novinare u Saboru.

Tragedije povezane s pirotehnikom, ne samo najnovije u Šibeniku i Makarskoj, već i one koje su se dogodile prethodnih godina, moraju biti zvono na uzbunu i pokretač hitnih promjena, istaknula je Dušica Radojčić.

PIŠE: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ Pirotehnika ne donosi veselje, jedino probleme i tragedije
Pirotehnika ne donosi veselje, jedino probleme i tragedije

- Sve vrste dopuštene pirotehnike predstavljaju zaista ozbiljnu opasnost i to se pokazuje iznova svake godine na najgori mogući način, slavlja prečesto završavaju s teškim ozljedama poput gubitka vida, sluha, prstiju, šake i teških opeklina - dodala je.

Zagreb: Možemo! traži izmjene zakona o pirotehnici
Zagreb: Možemo! traži izmjene zakona o pirotehnici | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Za vrijeme prošlogodišnjih novogodišnjih praznika teško je nastradalo 13 osoba, 20 osoba je lakše ozlijeđeno, a među nastradalima bilo je i desetero djece mlađe od 14 godina, podsjetila je Radojčić.

Posebno zabrinjava što se pirotehnika promovira kao zabava, što se prodaje u trgovinama maloprodaje i agresivno oglašava. Potrebna su veća ograničenja i restrikcije kako bi se smanjila stradanja, poručila je.

ZABRINJAVAJUĆI TREND Smrt žene na svadbi kulminacija je stradavanja od pirotehnike
Smrt žene na svadbi kulminacija je stradavanja od pirotehnike

Zastupnici Možemo su istaknuli da su prijedlog zakona pripremili tijekom ljeta kako bi u jesen prošao saborsku proceduru i bio eventualno donesen prije sezone korištenja pirotehničkih sredstava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'
O NJEMU SNIMILI DVA FILMA

Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'

Nakon gostovanja u Nedjeljom u 2 donosimo životnu priču Alena Muhića. Danas radi kao medicinski tehničar u bolnici u kojoj je i rođen. Tada su ga udomili domar bolnice Muharem i njegova supruga Advija. 'Oni su mi pokazali da obitelj ne određuje krv, već srce', kaže Alen
Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'
EVO ŠTO TO ZNAČI

Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'

Na račune 1,23 milijuna umirovljenika trajni godišnji dodatak stiže u drugoj polovici prosinca
Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede
'SVE SMO POKUŠALI'

Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede

Nakon što je žena pogođena signalnom raketom na vjenčanju u Šibeniku, liječnici iz Opće bolnice Šibenik opisali su kako je izgledala borba za njezin život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025