VIDEO More gori, a on lagano svira: Nevjerojatne scene iz Putinove 'oaze', pogodili tanker

Veliki tanker za prijevoz sirove nafte zapalio se u utorak, 6. listopada, u Crnom moru nedaleko od ruskog Sočija, nakon što su ga, prema navodima ruskih vlasti i više međunarodnih medija, napala bespilotna plovila. Pojedini izvori napad izravno pripisuju Ukrajini.

Riječ je o tankeru Aframax Rio, koji plovi pod zastavom Liberije. Rusko ministarstvo prometa priopćilo je da je brod napadnut pomorskim dronovima, nakon čega je na njemu izbio veliki požar. Svih 23 člana posade spašeno je, a prema dosad dostupnim informacijama nitko nije ozlijeđen.

An ordinary evening in Sochi, Russia https://t.co/ZjkrVDkEak — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 6, 2026

Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen koji zahvaća tanker, dok se iznad broda širi gusti crni dim. Na moru oko plovila mogle su se vidjeti i zapaljene naftne mrlje. Zbog požara su vlasti zatvorile plaže u području Siriusa, federalnog teritorija neposredno uz Soči, te počele pratiti kakvoću zraka i mora.

Ukrajinski napad još nije službeno potvrđen iz Kijeva. Međutim, razni mediji incident opisuje kao ukrajinski napad dronovima, dok specijalizirani pomorski mediji i drugi izvori također navode da se sumnja na ukrajinske pomorske dronove. Ukrajina dosad nije preuzela odgovornost za napad.

Posebno je važno da se Aframax Rio nalazi na ukrajinskom popisu sankcioniranih brodova. Ukrajina ga je u veljači 2026. uvrstila među plovila koja smatra dijelom ruske takozvane "flote u sjeni“ – mreže tankera kojima se, prema ukrajinskim vlastima, omogućuje transport ruske nafte i zaobilaženje sankcija.

⚡️ The burning tanker off Sochi has turned out to be part of Russia’s “shadow fleet” According to Supernova+, the Aframax Rio tanker, sailing under the Liberian flag, was carrying crude oil from Novorossiysk to India and was reportedly loaded almost to capacity. Mash reports that the captain requested the evacuation of all 23 crew members. No deaths or injuries have been reported. The vessel is still burning. Flashes of fire can be seen in the darkness, while Sochi’s beaches have been closed. — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026

Prema podacima o kretanju broda, Aframax Rio je ranije prevozio naftu iz ruskih luka poput Novorosijska, Tamana i Ust-Luge. Brod može prevoziti između 95.000 i 100.000 tona sirove nafte, odnosno oko 700.000 do 750.000 barela.

Incident kod Sočija dogodio se u trenutku pojačanih napada na komercijalne brodove u Crnom moru. Istoga dana zabilježeni su i napadi na druga plovila u širem području Crnog mora, što je dodatno povećalo zabrinutost zbog sigurnosti pomorskog prometa.

Za sada nije poznato kolika je šteta nastala na tankeru ni koliko je nafte završilo u moru. Ruske vlasti zasad nisu objavile konačnu procjenu mogućeg onečišćenja.

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