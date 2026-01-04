VIDEO Objavili snimku Madura koji šepa i njegove prve riječi: 'Laku noć, sretna nova godina'

Službeni profil Bijele kuće za brze reakcije, Rapid Response 47, objavio je na mreži X video na kojem se vidi kako uhićenog predsjednika Venezuele Nicolasa Madura vode hodnikom sjedišta američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) u New Yorku.

Pokretanje videa... 00:11 Nicolas Maduro u SAD-u | Video: Reuters

Na snimci se vidi Maduro u crnoj majici s kapuljačom, s lisicama na rukama, dok ga prate agenti DEA. Na plavom tepihu jasno je vidljiv natpis “DEA NYD”, koji označava njujoršku diviziju agencije.

Video su objavili uz opis “perp walked”, izraz koji se u SAD-u koristi za javno sprovođenje osumnjičenika pred kamerama.

Na snimci se čuje kako Maduro po dolasku pokušava govoriti engleski. “Good night”, kaže, a zatim se ispravlja na španjolskom: “¿Es buenas noches, no?” Nakon toga ponovno izgovara “good night” te dodaje: “Happy New Year”.

Objava videa izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, osobito zbog simbolike javnog sprovođenja nekadašnjeg čelnika Venezuele u prostorijama američke savezne agencije.

Prema navodima dužnosnika američkog Ministarstva pravosuđa, Maduro bi se trebao prvi put pojaviti pred saveznim sudom na Manhattanu u ponedjeljak, 5. siječnja, gdje će se suočiti s optužbama za trgovinu drogom. Optužnice, prema istim izvorima, uključuju i njegovu suprugu.