Obavijesti

News

Komentari 41
VODILI GA U LISICAMA

VIDEO Objavili snimku Madura koji šepa i njegove prve riječi: 'Laku noć, sretna nova godina'

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Objavili snimku Madura koji šepa i njegove prve riječi: 'Laku noć, sretna nova godina'
5
Foto: Reuters

Video su podijelili uz opis “perp walked”, izraz koji se u SAD-u koristi za javno sprovođenje osumnjičenika pred kamerama.

Službeni profil Bijele kuće za brze reakcije, Rapid Response 47, objavio je na mreži X video na kojem se vidi kako uhićenog predsjednika Venezuele Nicolasa Madura vode hodnikom sjedišta američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) u New Yorku.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Nicolas Maduro u SAD-u 00:11
Nicolas Maduro u SAD-u | Video: Reuters

Na snimci se vidi Maduro u crnoj majici s kapuljačom, s lisicama na rukama, dok ga prate agenti DEA. Na plavom tepihu jasno je vidljiv natpis “DEA NYD”, koji označava njujoršku diviziju agencije.

DETALJI TAJNE OPERACIJE Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'
Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'

Video su objavili uz opis “perp walked”, izraz koji se u SAD-u koristi za javno sprovođenje osumnjičenika pred kamerama.

Na snimci se čuje kako Maduro po dolasku pokušava govoriti engleski. “Good night”, kaže, a zatim se ispravlja na španjolskom: “¿Es buenas noches, no?” Nakon toga ponovno izgovara “good night” te dodaje: “Happy New Year”.

'OTET JE' Venezuelska potpredsjednica: Maduro je jedini predsjednik
Venezuelska potpredsjednica: Maduro je jedini predsjednik

Objava videa izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, osobito zbog simbolike javnog sprovođenja nekadašnjeg čelnika Venezuele u prostorijama američke savezne agencije.

Prema navodima dužnosnika američkog Ministarstva pravosuđa, Maduro bi se trebao prvi put pojaviti pred saveznim sudom na Manhattanu u ponedjeljak, 5. siječnja, gdje će se suočiti s optužbama za trgovinu drogom. Optužnice, prema istim izvorima, uključuju i njegovu suprugu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 41
Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju
NAPAD NA VENEZUELU

Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju

Donald Trump potvrdio je da je venezuelski predsjednik Nicolás Maduro zarobljen i izveden iz zemlje, zajedno sa svojom suprugom Cillom Flores
FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'
OBILAN SNIJEG, VJETAR

FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'

Prema upozorenjima DHMZ-a, aktivirani su žuti i narančasti alarmi za čak šest regija zbog snijega u unutrašnjosti, obilne kiše na Jadranu te jakog i mjestimice olujnog vjetra.
Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'
DETALJI TAJNE OPERACIJE

Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'

Američki specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami. Napad SAD-a način je okončanja režima, kažu Hrvati iz Venezuele

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026