VIDEO Ovako danas izgleda rodno selo Ratka Mladića

Nakon vijesti o smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, reporter Avaza posjetio je njegovo rodno selo Božanoviće kod Kalinovika. Ondje ga je dočekala gotovo potpuna tišina. U Božanovićima, selu smještenom na više od tisuću metara nadmorske visine, nije bilo gotovo nikoga. Jedini znak koji podsjeća na Mladićevo ime bila je tabla s natpisom „Ulica Generala Mladića“. Ljudi na ulicama nije bilo, a tišinu su prekidali tek lavež pasa.

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, u selu su živjela samo 47 stanovnika. Među njima su bili i Mladićevi bliski rođaci, koji se povezuju s postavljanjem sporne table s njegovim imenom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Umro krvnik Ratko Mladić! Za svoje užasne zločine nikad se nije pokajao | Video: 24sata/Reuters

Božanovići danas djeluju kao da su ostali zarobljeni u prošlosti. Kroz selo se, prema pisanju Avaza, još uvijek prolazi makadamskim cestama, dok je na ulicama malo ljudi.

Ratko Mladić preminuo je u četvrtak u Haagu, tijekom izdržavanja kazne doživotnog zatvora. Imao je 84 godine.

Posljednjih godina više je puta tražio prijevremeno puštanje zbog zdravstvenog stanja, no zahtjevi su mu odbijani.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mladić je rođen 12. ožujka 1942. godine upravo u Božanovićima kod Kalinovika. Vojnu karijeru počeo je graditi u JNA, a početkom rata u BiH postao je jedan od ključnih zapovjednika snaga bosanskih Srba.

Od svibnja 1992. bio je zapovjednik Glavnog stožera Vojske Republike Srpske.

Doživotni zatvor zbog najtežih zločina

Pod njegovim zapovjedništvom počinjeni su brojni zločini nad nesrpskim stanovništvom u BiH, uključujući progone, deportacije, ubojstva i prisilna premještanja. Haški tribunal proglasio ga je krivim za genocid u Srebrenici 1995. godine, kao i za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Foto: Avaz

Osuđen je i za zločine povezane s opsadom Sarajeva, uključujući teroriziranje stanovništva i napade na civile, kao i za zločine u drugim općinama te uzimanje pripadnika UN-a za taoce.

Sud je utvrdio i njegovu odgovornost u okviru četiri udružena zločinačka pothvata.

Optužnica protiv Mladića podignuta je još 1995. godine, no godinama je bio u bijegu. Uhićen je 26. svibnja 2011. u Srbiji, nakon čega je izručen Haškom tribunalu. Suđenje je počelo 2012., a 22. studenoga 2017. osuđen je na doživotni zatvor.

Foto: Avaz

Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove potvrdilo je presudu 8. lipnja 2021., čime je doživotna kazna postala pravomoćna.