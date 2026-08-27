Obavijesti

News

Komentari 0
PUSTOŠ I TIŠINA

VIDEO Ovako danas izgleda rodno selo Ratka Mladića

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Ovako danas izgleda rodno selo Ratka Mladića
8
Foto: Avaz
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U Božanovićima, rodnom selu Ratka Mladića, danas vlada tišina, a jedini tragovi njegovog postojanja su sporna ulica i uspomene na prošlost

Nakon vijesti o smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, reporter Avaza posjetio je njegovo rodno selo Božanoviće kod Kalinovika. Ondje ga je dočekala gotovo potpuna tišina. U Božanovićima, selu smještenom na više od tisuću metara nadmorske visine, nije bilo gotovo nikoga. Jedini znak koji podsjeća na Mladićevo ime bila je tabla s natpisom „Ulica Generala Mladića“. Ljudi na ulicama nije bilo, a tišinu su prekidali tek lavež pasa.

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, u selu su živjela samo 47 stanovnika. Među njima su bili i Mladićevi bliski rođaci, koji se povezuju s postavljanjem sporne table s njegovim imenom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Umro krvnik Ratko Mladić! Za svoje užasne zločine nikad se nije pokajao VIDEO
Umro krvnik Ratko Mladić! Za svoje užasne zločine nikad se nije pokajao | Video: 24sata/Reuters

Božanovići danas djeluju kao da su ostali zarobljeni u prošlosti. Kroz selo se, prema pisanju Avaza, još uvijek prolazi makadamskim cestama, dok je na ulicama malo ljudi.

Ratko Mladić preminuo je u četvrtak u Haagu, tijekom izdržavanja kazne doživotnog zatvora. Imao je 84 godine.

ŽRTVE RATA Ovo su ljudi koji su ubijeni 1991. u Škabrnji! Za taj zločin krvnik Mladić nikad nije odgovarao
Ovo su ljudi koji su ubijeni 1991. u Škabrnji! Za taj zločin krvnik Mladić nikad nije odgovarao

Posljednjih godina više je puta tražio prijevremeno puštanje zbog zdravstvenog stanja, no zahtjevi su mu odbijani.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mladić je rođen 12. ožujka 1942. godine upravo u Božanovićima kod Kalinovika. Vojnu karijeru počeo je graditi u JNA, a početkom rata u BiH postao je jedan od ključnih zapovjednika snaga bosanskih Srba.

Od svibnja 1992. bio je zapovjednik Glavnog stožera Vojske Republike Srpske.

Doživotni zatvor zbog najtežih zločina

Pod njegovim zapovjedništvom počinjeni su brojni zločini nad nesrpskim stanovništvom u BiH, uključujući progone, deportacije, ubojstva i prisilna premještanja. Haški tribunal proglasio ga je krivim za genocid u Srebrenici 1995. godine, kao i za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Foto: Avaz

Osuđen je i za zločine povezane s opsadom Sarajeva, uključujući teroriziranje stanovništva i napade na civile, kao i za zločine u drugim općinama te uzimanje pripadnika UN-a za taoce.

POKRENULI PROCEDURU SRAMOTA SRBIJE! Osuđenog ratnog zločinca žele sahraniti uz državne i vojne počasti
SRAMOTA SRBIJE! Osuđenog ratnog zločinca žele sahraniti uz državne i vojne počasti

Sud je utvrdio i njegovu odgovornost u okviru četiri udružena zločinačka pothvata.

Optužnica protiv Mladića podignuta je još 1995. godine, no godinama je bio u bijegu. Uhićen je 26. svibnja 2011. u Srbiji, nakon čega je izručen Haškom tribunalu. Suđenje je počelo 2012., a 22. studenoga 2017. osuđen je na doživotni zatvor.

Foto: Avaz

Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove potvrdilo je presudu 8. lipnja 2021., čime je doživotna kazna postala pravomoćna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Kad mu se kći ubila, sišao je s uma. I tada je naredio masakr'
UZELA NJEGOV PIŠTOLJ

'Kad mu se kći ubila, sišao je s uma. I tada je naredio masakr'

Ratko Mladić je obožavao svoju kćer Anu. Ona je bila mlada, studirala je medicinu, a onda se iznenada ubila. Navodno jer je saznala da joj je otac monstrum koji je naredio ubojstvo njezinog dečka
Više od 1000 nestalih, Nepal i Kina upozorili na nove poplave
IZ MINUTE U MINUTU

Više od 1000 nestalih, Nepal i Kina upozorili na nove poplave

Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.
Umro krvnik Ratko Mladić!
NIŽU SE REAKCIJE

Umro krvnik Ratko Mladić!

Mladić je u lipnju 2022. godine pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina u BiH te genocida u Srebrenici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026