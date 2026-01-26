VIDEO Pakao na ulicama Filipina: Gradonačelnika gađali protutenkovskom granatom

Prava ratna scena odvila se u filipinskom gradu Shariff Aguak kada je nepoznata skupina napadača pokušala likvidirati gradonačelnika Akmada Mitru Ampatuana. Na njegov oklopni terenac ispaljena je protutenkovska granata, a vozilo je potom zasuto rafalima iz automatskog oružja, javlja ABS CBN.

Prema dostupnim informacijama, više vozila presjeklo je put koloni u kojoj se nalazio crni SUV gradonačelnika. Nadzorne kamere zabilježile su trenutak napada: Iz bijelog kombija izašli su naoružani muškarci, jedan s bacačem granata, drugi s automatskom puškom, te otvorili vatru u središtu naselja Barangay Poblacion u ranim jutarnjim satima.

Dok je jedan napadač ispalio granatu, njegov suradnik je uputio desetke hitaca prema gradonačelnikovom vozilu. Ampatuan je napad preživio zahvaljujući oklopnoj zaštiti, no drugi automobil iz pratnje potpuno je uništen u eksploziji.

U kaosu koji je uslijedio ranjene su dvije osobe iz gradonačelnikova osiguranja te jedan civil. Sigurnosne snage ubrzo su krenule u potjeru, tijekom koje su trojica napadača ubijena.

Gradonačelnikov glasnogovornik Anwar Kuit Emblawa istaknuo je kako ovo nije prvi put da je Ampatuan bio meta atentata. Preživio je slične napade 2010., 2014. i 2019. godine, a u dva navrata bio je i ranjen, zbog čega je počeo koristiti blindirana vozila.

Vlasti su pokrenule istragu, a ključnu ulogu mogle bi imati snimke nadzornih kamera koje su zabilježile cijeli krvavi napad.