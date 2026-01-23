VIDEO Plenković: Donald Trump je napravio dva koraka unazad

Vlada je na svojoj 139. sjednici, održanoj u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, usvojila niz zakonskih izmjena s ciljem ubrzanja pravosudnih procesa i jačanja financijskog sustava, a premijer Andrej Plenković uvodno se osvrnuo na ključne međunarodne i domaće teme, od Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu do rasta prosječne plaće u Hrvatskoj.

Na dnevnom redu našli su se prijedlozi izmjena Zakona o kaznenom postupku i Zakona o kreditnim institucijama, kao i odluka o pristupanju Hrvatske Globalnom partnerstvu za umjetnu inteligenciju, čime se nastavlja usklađivanje s međunarodnim standardima i priprema za članstvo u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

U svom uvodnom obraćanju, premijer Plenković izvijestio je o aktivnostima na međunarodnoj sceni, s posebnim naglaskom na sudjelovanje na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu te na izvanrednom sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu. Forum je, kako je rekao, održan u svjetlu brojnih kriza, a hrvatsko izaslanstvo iskoristilo ga je za predstavljanje gospodarskih uspjeha zemlje u posljednjem desetljeću.

Posebno se osvrnuo na poteze američkog predsjednika Donalda Trumpa i napetosti oko Grenlanda.

​- Javnost je već upoznata da je došlo do deeskalacije oko pitanja Grenlanda. Donald Trump je napravio dva koraka unazad. Prvi je bilo ukidanje odluke o carinama, a drugi je to da nakon odbijanja kupnje Grenlanda, SAD neće intervenirati vojnom silom - kazao je Plenković.

Premijer je komentirao i novu Trumpovu inicijativu, takozvani Odbor za mir, na koji je pozvana i Hrvatska. Naglasio je da Vlada pozdravlja sve aktivnosti koje pridonose miru, no da će ovaj prijedlog temeljito analizirati zbog njegovih mogućih međunarodno-pravnih implikacija.

​- Mi smo dobili poziv i kazali vrlo jasno da zahvaljujemo i da ćemo ga vrlo temeljito proučiti, s obzirom na to da je on dosta širi u odnosu na ono što je predviđeno Rezolucijom UN-a po pitanju Gaze. Sve humanitarne aktivnosti treba pozdraviti, ali ovakve nove ideje treba dobro analizirati - upozorio je hrvatski premijer.

Jedna od ključnih točaka sjednice bio je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. Glavni cilj ovih promjena je ubrzanje kaznenih postupaka, što se planira postići pojednostavljenjem procedure pred optužnim vijećem. Jedna od najvažnijih novosti je prijedlog da protiv rješenja o izdvajanju nezakonitih dokaza više ne bude dopuštena posebna žalba, čime bi se trebalo spriječiti dugotrajno odugovlačenje procesa.

Ove izmjene dio su šireg pravosudnog paketa koji uključuje i izmjene Kaznenog zakona, a sve u sklopu pristupanja Hrvatske OECD-u. Uvodi se i novo kazneno djelo vezano uz zlouporabu sustava umjetne inteligencije, čime se zakonodavstvo prilagođava novim tehnološkim izazovima.

Vlada je usvojila i konačni prijedlog zakona o kreditnim institucijama, koji donosi značajne novosti za bankarski sektor i građane. Zakon se usklađuje s europskom direktivom o digitalnoj operativnoj otpornosti (DORA), što znači strože zahtjeve za banke u pogledu kibernetičke sigurnosti.

Također, uvode se pravila za poslovanje s kriptoimovinom te stroži zahtjevi za upravljanje okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima (ESG). Zakon predviđa i olakšano podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka, iako će te odredbe stupati na snagu postupno. Istovremeno, jačaju se nadzorne ovlasti Hrvatske narodne banke (HNB).

Premijer se osvrnuo i na pozitivne ekonomske pokazatelje, istaknuvši podatak Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj neto plaći koja je u studenom iznosila 1498 eura.

​- Kontinuirani rast plaća pokazuje da odgovorna ekonomska politika i socijalni dijalog daju konkretne rezultate - zaključio je Plenković.