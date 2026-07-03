VIDEO Plenković iz Đakova: Plaće su porasle više od 100%, mirovine idu na 800 eura...

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je u petak u da je politika ravnomjernog regionalnog razvoja jedna temeljnih od okosnica Vladine politike u posljednjih deset godina, a suradnjom na regionalnoj razini definirat će se budući projekti, koji će omogućiti novu kvalitetu razvoja. Na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj u Đakovu Plenković je izrazio zadovoljstvo usvajanjem novog Zakon o regionalnom razvoju, ocijenivši kako je politika ravnomjernog regioanonog razvoja u proteklom razdoblju nadograđivana, uz praćenje potreba Županija, općina i gradovima.

"Mislim da ćemo ovim formatom, sa Županijama, Vijećem za urbani razvoj, te posebnim oblicima regionalne i subregionalne zajedno definirati prioritete te dati jednu novu kvalitetu razvoja, koja će imati koheziju, i koja će voditi računa o svim krajevima Hrvatske", poručio je premijer.

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Istaknuo je kako hrvatsko gospodarstvo raste 21 kvartal zaredom, da smo prošli 78 posto prosjeka razvijenosti EU te udvostručili hrvatski BDP u apsolutnom iznosu u zadnjih 10 godina, pa je na kraju prošle godine dosegnuo 93 milijarde eura.

Prosječna neto plaća je 1.555 eura, što je više od 100 posto u zadnjih deset godina. Prosječna mirovina je 728 eura, a cilj je da do kraja mandata Vlade dođemo do 800 eura, uz druge pogodnosti koje činimo za umirovljenike, kazao je Plenković.

Đakovo: Andrej Plenković sudjelovao je na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ocijenio je kako imamo dobar trend smanjivanja inflacije, koja je prema zadnjim podacima 4,5 posto."Uz mjere koje se poduzimaju, ako sve bude kako želimo, očekujemo da će se početkom iduće godine ta godišnja stopa dovesti na razinu prosjeka EU", kazao je.

Predsjednik Hrvatske zajednice Županija Danijel Marušić ocijenio je kako strateški pristup regioanlnom razvoju postaje jedno od ključnih pitanja u budućnosti Hrvatske, pri čemui je jedan od ciljeva osigurati dostupnost kvalitetnoj infrastrukturi i javnim uslugama te da nacionalna i EU sredstva budu usmjerena prema stvarnim potrebama stanovništva.

Jedno od glavnih pitanja je priuštivo stanovanje, što zahtjeva sustavna rješenja. Nacionalna stambena politike i primjeri dobre prakse koji razvijaju neki gradovi i Županije pokazuju da je stanovanje nije mnogo više od graditeljskog izazova, već temelj demografske revitalizacije i održivog razvoja, poručio je Marušić.

Đakovo: Andrej Plenković sudjelovao je na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak izvijestila je kako je danas započeta procedura javne nabave za izgradnju i opremanje novog osječkog KBC-a, što je najveći strateški projekt na ovome području. Riječ je objektu površine 215 tisuća kvadratnih metara, koja obuhvaća sve moderne usluge u zdravstvenoj djelatnosti, s 24 klinike i klinička zavoda, koji mogu pružiti sve potrebne zdrastvene usluge stanovništvu pet slavonskih županija, kazala je.

Na sjednici će biti govora o prioritetima regionalnog razvoja Hrvatske i novog Višegodišnjeg financijskog okvira (2028-2034.), priuštivog stanovanja, gospodarenja otpadom, a bit će predstavljen i novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti.

Dodijeljeno 70 ugovora vrijednih 409 milijuna eura

Uoči sjednice uručeno je više od 70 ugovora, vrijedih 409 milijuna eura, za izgradnju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave, za projekte poboljšanja upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže "Natura 2000", vodnokomunalne projekt i projekte zaštite od štetnog djelovanja voda.

Premijer Plenković ocijenio je kako ovi ugovori potvrđuju materijalizaciju politike ravnomjernog regionalnog razvoja, prije svega u izgradnji škola, s ciljem da sva hrvatska djeca u osnovnim školama pohađaju jednosmjensku nastavu. Smatra kako će ovaj veliki projekt dugoročno i potpuno promijeniti na bolje sustav obrazovanja.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs kazao je kako je u izgradnji i dogradnji osnovnih škola pokrenut investicijski ciklus, čija se vrijednost uskoro približiti iznosu od dvije milijarde eura, a vrijednost danas dodijeljenih ugovora je 331 milijuna eura, od čega je 203 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Đakovo: Andrej Plenković sudjelovao je na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Kada smo 2023. krenuli u ovaj veliki projekt oko 40 posto učenika u Hrvatskoj pohađalo je jednosmjensku nastavu, a kada se realiziraju svi predviđeni ugovori jednosmjensku nastavu pohađat će 82 posto učenika", istaknuo je Fuchs.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković podsjetila je kako je u projekte vodno-komunalnog gospodarstva od 2016. godine uloženo 22 milijarde eura, od toga najviše u sustave odvodnje i pročišćavanja voda.

Realizacijom tih projekata 130 tisuća ljudi u Hrvatskoj dobilo je pristup vodi, a 500 tisuća ljudi poboljšan pristup. Danas je mogućnost priključenja na sustav vodopskrbe u Hrvatskoj 95 posto, a stvarna priključenost 87 posto. Kod sustava odvodnje i pročišćavanja voda mogućnost priključenja je 60 posto, stvarna priključenost je 58 posto, kazala je ministrica Vučković.