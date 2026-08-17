VIDEO Pogledajte privođenje Poljakinje i muškarca: Sumnjiče ih da su izazvali deset požara!

U ponedjeljak u Državnom odvjetništvu u Zadru ispituju četiri osobe koje sumnjiče da su izazvale požare na čak deset lokacija na zadarskom području, objavio je Net.hr. Kako su objavili iz policije, riječ je o trojici hrvatskih državljana (42, 45 i 46 godina) te državljanki Poljske (33).

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Policija je četvorku uhitila u subotu, 15. kolovoza, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju.

- Vozili smo prema Škabrnji. Bio je mrak i vidjeli smo mali plamen. Refleksno sam stala, suprug je bocom vode ugasio, rekla nam je žena koja je svjedočila potpaljivanju na području Zadra.

- Vidjeli smo auto pored nas. Ja sam vidjela četiri osobe, dvije su bile vani. Jedan je vikao na mojeg supruga: 'Što te briga što ja radim?'. Ja sam u tom trenutku tražila mobitel da snimim. Zvala sam 112, pročitala sam im registraciju auta i oni su u tom trenutku pobjegli. Policija je brzo reagirala. To je bilo u sekundi. Bili smo s dvoje djece, bili su strah i panika - kazala je žena i dodala da joj je, naravno, drago što su pomogli. Ovdje pročitajte više o tome.

O cijeloj situaciju oglasila se i policija...

- Dana 15. kolovoza 2026. godine poslije 20 sati policijski službenici brzom su intervencijom locirali i uhitili četiri osobe u automobilu zadarskih registarskih oznaka, nakon što je policija prethodno zaprimila dojavu građana o paljenju vatre uz kolnik ceste na širem benkovačkom području - naveli su ranije iz policije.

Policija sumnja da je spomenuta četvorka po prethodnom planu i dogovoru 14. i 15. kolovoza na deset lokacija u Zadru i Zadarskoj županiji namjerno izazvala požare s ciljem da dovedu u opasnost život i imovinu velike vrijednosti na štetu većeg broja stanovništva Zadarske županije.

- Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na gradskom predjelu Bili Brig te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca - stoji u objavi policije.

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Požare su ugasili pripadnici vatrogasnih postrojbi uz pomoć zračnih snaga. U požarima je nastupila velika materijalna šteta, a policijski službenici u suradnji s državnim odvjetništvom i dalje provode očevide te prikupljaju informacije i saznanja o oštećenjima ili materijalnoj šteti koja zasad nije dojavljena i evidentirana.

Našli im i oružje

Tijekom kriminalističkog istraživanja nad osumnjičenim osobama provedene su i druge naložene dokazne radnje.

Na temelju naloga nadležnog suca istrage Županijskog suda u Zadru provedene su pretrage doma i drugih prostorija te vozila koje koriste osumnjičene osobe. Policijski službenici su od 42-godišnjaka oduzeli poluautomatsku pušku s 44 pripadajuća streljiva dok je od 46-godišnjaka oduzet jedan pištolj i više mobilnih uređaja.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su u zakonskom roku predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Kaznena prijava zbog izazivanja više požara na području Zadarske županije, uz zasad prikupljenu dokaznu materiju kojom su utvrđene osnove sumnje u počinjenje kaznenih djela, dostavljena je Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.