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DRAMA U POLJSKOJ

VIDEO Poljski premijer: 'Krater je ostavio ruski projektil Kh-101'

Piše HINA,
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VIDEO Poljski premijer: 'Krater je ostavio ruski projektil Kh-101'
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Foto: Kacper Pempel
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Poljska je aktivirala borbene zrakoplove radi osiguranja svog zračnog prostora nakon što su ruski napadi usmrtili najmanje osam osoba u susjednoj Ukrajini

Predmet koji je pao u istočnoj Poljskoj preko noći čini se da je ruski projektil, rekao je poljski premijer Donald Tusk u četvrtak, nakon što su vlasti pronašle krater i razbacane ostatke na polju nakon izvještaja o eksploziji. To je najnoviji u nizu upada u zračni prostor zemalja na istočnom boku NATO-a, uključujući Rumunjsku i baltičke države, koji su potaknuli strahove od prelijevanja rata u Ukrajini preko granica Saveza.

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Pad objekta u poljskoj VIDEO
Pad objekta u poljskoj | Video: 24sata/Reuters

Poljska je aktivirala borbene zrakoplove radi osiguranja svog zračnog prostora nakon što su ruski napadi usmrtili najmanje osam osoba u susjednoj Ukrajini, u napadima koji su se protegnuli sve do zapadnog grada Lavova.

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"Svi pokazatelji ukazuju da se radilo o ruskom balističkom projektilu Kh-101, ali želimo biti 100 posto sigurni u vrstu projektila i tko ga je lansirao", rekao je Tusk na hitnom sastanku.

Crater and scattered debris left by an unidentified object in a field near the village of Tarnawa-Kolonia
Foto: Kacper Pempel

"Nije bilo izravne prijetnje jer je projektil pao u nenaseljenom području; bili smo spremni oboriti ga da je nastavio let", dodao je.

'Nema razloga misliti da je Poljska bila meta'

Tusk je kasnije posjetio mjesto pada predmeta, u blizini sela Tarnawa-Kolonia, nešto više od 100 kilometara od ukrajinske granice.

"Nema razloga misliti da je meta bila Poljska", rekao je, dodavši da su ukrajinski borbeni piloti pokušali oboriti projektile koji su se približavali poljskoj granici. Tusk se obvezao na nastavak potpore Ukrajini, rekavši da će njegova vlada razmotriti pružanje daljnje pomoći, uključujući dodatne raketne sustave Patriot. 

Crater and scattered debris left by an unidentified object in a field near the village of Tarnawa-Kolonia
Foto: Kacper Pempel

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha ranije je na platformi X rekao je da je ruski krstareći projektil Kh-101 ušao u Poljsku. Rusko veleposlanstvo u Varšavi nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar. 

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Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je razgovarao o situaciji s Tuskom. "Ovaj incident još je jedan nesmotren čin Rusije i opasna posljedica njezina rata protiv Ukrajine", napisao je Rutte na X-u.

Crater and scattered debris left by an unidentified object in a field near the village of Tarnawa-Kolonia
Foto: Kacper Pempel

Predmet je ostavio krater širok oko 10 metara, dodalo je ministarstvo unutarnjih poslova. Prema lokalnim vlastima, nalazio se na poljoprivrednom zemljištu oko 2 kilometra od stambenih zgrada.

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