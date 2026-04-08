VIDEO Poplavilo važno križanje u Zagrebu! Dio stanovnika je bez vode: 'Kaos traje satima!'

Kaos na križanju Vukovarske i Držićeve u Zagrebu i dalje traje. Kako smo ranije popodne objavili pukla je cijev, a voda je poplavila cijelo raskrižje.

Zbog puknuća cjevovoda, bez vode je i dio potrošača u Ulici grada Vukovara, a kako je najavljeno radovi bi trebali trajati do 23 sata.

Poplavilo križanje u Zagrebu! Dio stanovnika ostao bez vode: Kaos traje satima...

- Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "VODA ZA PIĆE" - objavile su službe.

Također, mole korisnike na tom području za razumijevanje i strpljenje.

"Kad će se ovo riješiti", "Što žele novi Bundek ovdje", "Ovo je opasno, može netko stradati", nižu se komentari stanovnika Zagreba...