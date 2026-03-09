VIDEO Procurila snimka Putina: Gušio se u kašlju i teško pričao. Kremlj odmah obrisao snimku!

U svijetu ruske državne propagande, gdje se svaki kadar predsjednika pažljivo odmjerava, slučajne pogreške gotovo da ne postoje. Upravo zato je nedavni incident na službenom Telegram kanalu Kremlja izazvao pravu lavinu reakcija. Naime, objavljen je video povodom Dana žena u kojem ruski čelnik Vladimir Putin ne djeluje nimalo nalik "kiborgu" kakvim ga suradnici vole opisivati.

Na snimci se ruski predsjednik bori s kašljem i promuklim glasom, čak se u jednom trenutku ispričava publici uz opasku kako ga grlo grebe jer je tog dana previše govorio. Video je bio dostupan svega četiri minute prije nego što je ekspresno uklonjen, da bi se dvadesetak minuta kasnije pojavila nova, strogo pročišćena verzija koja je bila upola kraća i u kojoj su svi tragovi ljudske slabosti bili izrezani.

Ovaj rijedak uvid iza kulise strogo kontroliranog imidža otvorio je prostor za brojne spekulacije. Britanski The Telegraph ističe kako je ovakav propust gotovo nevjerojatan za sustav koji opsesivno pazi na svaki detalj. Proruski bloger Lev Veršinin otišao je korak dalje, sugerirajući da se ovdje možda ne radi o običnoj traljavosti, već o nekoj vrsti unutarnje sabotaže ili tihe pobune unutar PR mašinerije.

Prema njegovim riječima, netko tko razumije procese provjere prije objave zna da ovakav materijal nikada nije smio ugledati svjetlo dana. Slično razmišlja i ukrajinski novinar Denys Kazansky, koji smatra da ovakvi trenuci namjernog curenja informacija služe kako bi se jednim jedinim potezom srušila godinama građena slika o snažnom i nepokolebljivom vođi.

Godinama se u javnosti vrte neprovjerene tvrdnje o Putinovom narušenom zdravlju, od spekulacija o Parkinsonovoj bolesti do onih o raku gušterače. Nasuprot tome, službeni narativ koji gura glasnogovornik Dmitrij Peskov predstavlja Putina kao čovjeka koji gotovo ne spava, nikada ne odlazi na godišnji odmor i crpi snagu iz neiscrpnih izvora.

Sam Putin redovito naglašava važnost vježbanja i sportskog života, ali se iza te fasade krije i duboka fascinacija znanošću o dugovječnosti. Njegove izjave kineskom predsjedniku Xiju Jinpingu o mogućnosti presađivanja organa radi postizanja besmrtnosti te najava velikih ulaganja u neurotehnologiju i sprječavanje starenja stanica sugeriraju da je ruski lider itekako svjestan vlastite prolaznosti.

Iako novi nacionalni projekt očuvanja zdravlja, pokrenut 2024. godine, obećava inovacije koje bi mogle produžiti ljudski vijek, četiri minute neobrađenog videa pokazale su stvarnost koja se ne može sakriti tehnologijom. Dok Kremlj pokušava prodati priču o vječnoj snazi, promukli glas i napadaj kašlja podsjetili su javnost da je čak i najčuvaniji politički imidž ranjiv pred biološkim činjenicama.