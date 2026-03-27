VIDEO Snježni kaos u Gorskom kotaru i Lici. HAK: Evo koje su ceste zatvorene za promet

U priobalju puše jak vjetar zbog kojeg su na snazi zabrane za pojedine skupine vozila. U Gorskom kotaru i Lici, zbog snijega i zimskih uvjeta, ograničen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, dok su neke državne ceste u potpunosti zatvorene, javlja Hrvatski autoklub.

Zbog čestih prometnih nesreća vozače se poziva na dodatni oprez - brzinu i način vožnje potrebno je prilagoditi uvjetima na cesti, održavati sigurnosni razmak te ne kretati na put bez zimske opreme. Ako je moguće, preporučuje se odgoditi putovanje dok se vremenske prilike ne stabiliziraju. Na terenu su u tijeku radovi čišćenja i posipavanja kolnika, a promet je mjestimice usporen zbog vozila zimske službe.

Zbog promjenjivih vremenskih uvjeta savjetuje se redovito pratiti stanje u prometu putem mrežnih stranica i mobilne aplikacije HAK-a. Zbog olujnog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sav promet. Također, zatvorena je Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene, kao i pojedine ceste u Lici.

Zbog zimskih uvjeta nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama između unutrašnjosti i Hrvatskog primorja te Dalmacije. Ograničenja vrijede na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Bosiljeva i čvora Rovanjska te na DC1 kroz Liku. Popunjena su sva odmorišta predviđena za isključivanje teretnih vozila, pa se vozačima savjetuje da ne kreću na put dok ne dobiju potvrdu da su ceste ponovno otvorene i prohodne.

STANJE NA A1

Na autocesti A1 vladaju zimski uvjeti, zbog čega je između čvorova Bosiljevo 2 i Rovanjska na snazi zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.

Dodatne poteškoće uzrokuje olujni vjetar, pa je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena za sav promet.

Za osobna vozila preporučuje se obilazak: izlaz na čvoru Zadar Istok (A1) – D424 (Tromilja) – Benkovac – D56 – D502 (Smilčić–Pridraga) – D27 (Karin–Obrovac–Gračac) – D50 – čvor Sveti Rok (A1), i obrnuto.

Za ostala vozila (osim kamiona s prikolicama i tegljača s poluprikolicama) preporučeni pravac je: izlaz na čvoru Benkovac (A1) – D59 – Kistanje – D1 – Knin – Gračac – D50 – čvor Sveti Rok (A1), i obrnuto.

STANJE NA A6

Na autocesti A6, između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica, zbog zimskih uvjeta na snazi je zabrana prometa za vozila bez propisane zimske opreme te za teretna vozila s priključnim vozilima. Takva vozila isključuju se na odmorištu Vukova Gorica u smjeru Rijeke, odnosno prije čvora Kikovica u smjeru Zagreba.

Na dionici Delnice – Kikovica, zbog jakog vjetra, dopušten je promet isključivo osobnim vozilima.

Zbog zimskih uvjeta na državnoj cesti DC3, teretna vozila s priključnim vozilima isključuju se na odmorištima Vukova Gorica i Draganić u smjeru Rijeke te prije čvora Kikovica u smjeru Zagreba. Za ostala vozila na koja se odnosi zabrana zbog olujnog vjetra na A6, promet se preusmjerava obilazno preko DC3.

STANJE NA A7

Na autocesti A7 Rupa – Križišće, zbog jakog vjetra, između čvorova Rijeka istok i Šmrika na snazi je zabrana prometa za vozila I. i II. skupine. To uključuje autobuse na kat, motocikle, vozila s priključnim vozilima, dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

JADRANSKA MAGISTRALA

Na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog jakog vjetra na snazi su značajna ograničenja.

Dionica između Senja i Svete Marije Magdalene zatvorena je za sav promet.