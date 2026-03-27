Zbog čestih prometnih nesreća vozače se poziva na dodatni oprez - brzinu i način vožnje potrebno je prilagoditi uvjetima na cesti, održavati sigurnosni razmak te ne kretati na put bez zimske opreme
VIDEO Snježni kaos u Gorskom kotaru i Lici. HAK: Evo koje su ceste zatvorene za promet
U priobalju puše jak vjetar zbog kojeg su na snazi zabrane za pojedine skupine vozila. U Gorskom kotaru i Lici, zbog snijega i zimskih uvjeta, ograničen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, dok su neke državne ceste u potpunosti zatvorene, javlja Hrvatski autoklub.
Zbog čestih prometnih nesreća vozače se poziva na dodatni oprez - brzinu i način vožnje potrebno je prilagoditi uvjetima na cesti, održavati sigurnosni razmak te ne kretati na put bez zimske opreme. Ako je moguće, preporučuje se odgoditi putovanje dok se vremenske prilike ne stabiliziraju. Na terenu su u tijeku radovi čišćenja i posipavanja kolnika, a promet je mjestimice usporen zbog vozila zimske službe.
Zbog promjenjivih vremenskih uvjeta savjetuje se redovito pratiti stanje u prometu putem mrežnih stranica i mobilne aplikacije HAK-a. Zbog olujnog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sav promet. Također, zatvorena je Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene, kao i pojedine ceste u Lici.
Zbog zimskih uvjeta nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama između unutrašnjosti i Hrvatskog primorja te Dalmacije. Ograničenja vrijede na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Bosiljeva i čvora Rovanjska te na DC1 kroz Liku. Popunjena su sva odmorišta predviđena za isključivanje teretnih vozila, pa se vozačima savjetuje da ne kreću na put dok ne dobiju potvrdu da su ceste ponovno otvorene i prohodne.
STANJE NA A1
Na autocesti A1 vladaju zimski uvjeti, zbog čega je između čvorova Bosiljevo 2 i Rovanjska na snazi zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.
Dodatne poteškoće uzrokuje olujni vjetar, pa je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena za sav promet.
Za osobna vozila preporučuje se obilazak: izlaz na čvoru Zadar Istok (A1) – D424 (Tromilja) – Benkovac – D56 – D502 (Smilčić–Pridraga) – D27 (Karin–Obrovac–Gračac) – D50 – čvor Sveti Rok (A1), i obrnuto.
Za ostala vozila (osim kamiona s prikolicama i tegljača s poluprikolicama) preporučeni pravac je: izlaz na čvoru Benkovac (A1) – D59 – Kistanje – D1 – Knin – Gračac – D50 – čvor Sveti Rok (A1), i obrnuto.
STANJE NA A6
Na autocesti A6, između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica, zbog zimskih uvjeta na snazi je zabrana prometa za vozila bez propisane zimske opreme te za teretna vozila s priključnim vozilima. Takva vozila isključuju se na odmorištu Vukova Gorica u smjeru Rijeke, odnosno prije čvora Kikovica u smjeru Zagreba.
Na dionici Delnice – Kikovica, zbog jakog vjetra, dopušten je promet isključivo osobnim vozilima.
Zbog zimskih uvjeta na državnoj cesti DC3, teretna vozila s priključnim vozilima isključuju se na odmorištima Vukova Gorica i Draganić u smjeru Rijeke te prije čvora Kikovica u smjeru Zagreba. Za ostala vozila na koja se odnosi zabrana zbog olujnog vjetra na A6, promet se preusmjerava obilazno preko DC3.
STANJE NA A7
Na autocesti A7 Rupa – Križišće, zbog jakog vjetra, između čvorova Rijeka istok i Šmrika na snazi je zabrana prometa za vozila I. i II. skupine. To uključuje autobuse na kat, motocikle, vozila s priključnim vozilima, dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom.
JADRANSKA MAGISTRALA
Na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog jakog vjetra na snazi su značajna ograničenja.
Dionica između Senja i Svete Marije Magdalene zatvorena je za sav promet.
Između Bakra i Senja promet je zabranjen za vozila I. skupine, odnosno autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle.
STANJE NA DRŽAVNIM CESTAMA
Na državnoj cesti DC25 Gospić - Karlobag, zbog vjetra i zimskih uvjeta, između Brušana i Karlobaga promet je dopušten isključivo osobnim vozilima. Između Ličkog Osika i Brušana, zbog zimskih uvjeta, na snazi je zabrana prometa za vozila bez propisane zimske opreme te za vozila s priključnim vozilima.
Na DC27 Gračac – Donji Karin, zbog jakog vjetra, promet je ograničen i dopušten je samo osobnim vozilima. DC28 kod Rovišća zatvorena je za sav promet jer je na kolnik palo stablo. Jak vjetar na DC54 između Maslenice i Zatona Obrovačkog onemogućava prolazak svim vozilima. Paški most na DC106 zatvoren je za sav promet zbog nepovoljnih vjetrovitih uvjeta.
Zbog zimskih uvjeta, zabrana je prometa za vozila koja nemaju propisnu zimsku opremu i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom na cestama:
Sjeverozapadna Hrvatska:
- DC23 Duga Resa – Josipdol – Modruš
- DC546 Poklek – Gornji Vas
Gorski kotar:
- DC3 Zdihovo – Delnice – Gornje Jelenje – Kikovica
- DC32 Prezid – Delnice
- DC42 Stubica (D3) – Ogiljinski Hreljin
- DC203 Brod na Kupi – Delnice (D3)
- DC305 Parg – Čabar
- DC501 Gornje Jelenje – Oštrovica – Meja
- DC549 Vrata (A6) – Fužine (ŽC5062)
Lika, Zadarska, Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska županija:
- DC1 Budačka Rijeka – Gračac – Knin
- DC23 Mala Kapela – Jezerane – Žuta Lokva – Senj
- DC25 Korenica – Lički Osik
- DC27 Gračac – Obrovac
- DC39 Cista Provo – Aržano – granični prijelaz s BiH
- DC42 Josipdol – Saborsko
- DC42 Sertić Poljana – Poljanak (zabrana za sva vozila zbog zimskih uvjeta i odrona)
- DC50 Žuta Lokva – Lički Osik – Gospić – Gračac
- DC52 Vrelo Koreničko – Prozor
- DC76 Imotski – Gornji Vinjani
- DC217 Ličko Petrovo Selo – Novo Selo Koreničko
- DC218 Bjelopolje – Donji Lapac (zabrana za sva vozila zbog zimskih uvjeta)
- Na svim lokalnim i županijskim cestama na području Senja, Korenice i Donjeg Lapca
Županijske ceste:
- ŽC Jastrebarsko – Draga Svetojanska: promet prekinut u Črnilovcu zbog poplave
- ŽC2212 Sveti Petar Čvrstec – Povelić: zatvorena zbog vode na kolniku
- ŽC3015 Hrasje – Polonje: zatvorena zbog vode na kolniku
- ŽC3288 Marinovec – Krešaves: zatvorena zbog vode na kolniku
- ŽC5030 Platak – Kamenjak: zatvorena za sav promet
- ŽC6075 Dubravice – Rupe: od 23. do 26. ožujka, od 07:00 do 15:00, zatvorena zbog radova; obilazak: ŽC6074 kroz Plastovo i ŽC6090 kroz Bratiškovci i Ićevo
Zabrane zbog zimskih uvjeta za vozila bez propisane opreme i teretna vozila s priključnim vozilom:
Gorski kotar:
- ŽC5030 Platak – Kamenjak
- ŽC5032 Crni Lug – Mrzle Vodice – Gornje Jelenje (D3)
- ŽC5034 Vrbovsko – Ravna Gora – Kupjak
- ŽC5062 Kraljev Jarak – Fužine – Lukovo
- ŽC5068 Hreljin – Zlobin – Fužine – Bukovac – Vrata
- ŽC5191 Sopač (D3) – Mrkopalj – Tuk
- Na svim županijskim i lokalnim cestama Delnica, Čabra, Gornjeg Jelenja i Vrbovskog
Lika:
- ŽC5203 Dobroselo – Brotnja
- ŽC5217 Dobroselo – Mazin – Bruvno (zabrana za sav promet)
- LC59122 Ledenik
- LC59123 Konjsko
Lokalne ceste:
- LC31003 Zadkovec – Gornje Orešje: zatvorena zbog izlijevanja rijeke Bedenice
- LC31042 Šulinec – Novo Mjesto: zatvorena zbog izlijevanja rijeke
- LC33008 Stari Brod (D36) – Letovanić (D36): do 21.04. u 16:00 sati zatvorena zbog radova
- LC58107 Kraljevica (DC8) – čvor Križišće (A7): zbog vjetra zabrana za I. skupinu vozila (autobusi na kat, vozila s prikolicama i motocikle)
