VIDEO Šok snimka iz Zagreba. Jelen se zabio u vozača skutera i oborio ga: 'Stalno ih viđamo...'

Društvenim mrežama proširila se snimka sa zagrebačkog Pantovčaka. Na njoj se vidi mladi jelen koji je 'zalutao' u promet, nekoliko sekunda stajao je na kolniku, a onda je odjednom pretrčao na drugu stranu ceste i zabio se u vozača skutera koji ga je pokušao izbjeći!

POGLEDAJTE VIDEO;

Pokretanje videa... 01:15 Sudar jelena i skutera | Video: Reddit

Jutarnji list piše kako je do nesreće došlo u četvrtak oko 9:30. Sve je evidentirano kao 'događaj u prometu', ne kao prometna nesreća, jer vozač nije ozlijeđen. Na skuteru je nastala materijalna šteta, jelen je nakon sudara ustao i otišao dalje...

Jeleni, srne, košute... Policijska uprava zagrebačka često ima dojave o divljači na cesti, na njih se žale i stanovnici Pantovčaka...

- Živim pet metara od mjesta gdje se dogodila nesreća. Skoro svakodnevno viđamo srne i jelene kako jadni dezorijentirani lutaju po Pantovčaku - napisala je na Redditu jedna stanovnica Zagreba.

Dodaje kako je nakon klizišta u blizini predsjedničke rezidencije uklonjen dio zaštitne ograde. Ograda na nekim dijelovima nije vraćena, pa životinje izlaze na kolnik bez zapreka...

- I dalje nije vraćena ograda i ovakve se stvari svakodnevno događaju. Meni je prije nekoliko tjedana jedan izletio pred auto, u zadnjoj sekundi sam ga izbjegla. A ima i njih koji na ovom dijelu znaju voziti 100 km/h i sekunda je dovoljna da se dogodi nešto - napisala je..