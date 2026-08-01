VIDEO Španjolci postavljaju plutajuću barijeru na moru nakon migrantskog proboja

Španjolska je počela postavljati 500 metara dugu barijeru na morskoj granici između svoje sjevernoafričke enklave Ceute i susjednog Maroka, nakon što je ovoga tjedna granicu prešlo između 50.000 i 60.000 migranata. Ovaj masovni proboj granice izazvao je kaos i rezultirao tragičnim posljedicama, potaknuvši hitnu reakciju španjolskih vlasti i zabrinutost diljem Europske unije.

Pokretanje videa... VIDEO Španjolska postavlja plutajuću barijeru u Ceuti | Video: 24sata/reuters

Broj poginulih raste, vlasti vraćaju migrante

Španjolska vlada potvrdila je u subotu da se broj smrtno stradalih popeo na 67. Neki od migranata su se utopili, dok su drugi poginuli u stampedu pri pokušaju prelaska lukobrana. Kao odgovor na jednu od najvećih migrantskih kriza posljednjih godina, Španjolska je rasporedila vojsku u Ceutu kako bi pomogla civilnoj gardi u osiguravanju reda. Na gradsku plažu Tarajal i u subotu ujutro doplivalo je nekoliko iscrpljenih migranata, no dočekali su ih vojnici koji su ih odmah otpratili natrag preko granice. Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da se većina onih koji su ušli na španjolski teritorij u sjevernoj Africi već vratila u Maroko, a prema nekim izvješćima radi se o više od 48.000 ljudi. Uz to, vlasti su započele s postavljanjem 500 metara duge plutajuće barijere kako bi spriječile daljnje prelaske morem. Pneumatska barijera, uz liniju usidrenih pomorskih bova, dizajnirana je da stoji 30 do 70 centimetara iznad vode i proteže se do jedan metar ispod površine, dodaje se, dok će kanal između barijera omogućiti plovilima Civilne garde patroliranje područjem.

Foto: Violeta Santos Moura

Španjolski ministar brani suradnju s Rabatom

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska u subotu je posjetio Ceutu i obratio se novinarima.

​- Nemilosrdni smo prema onima koji krše zakon - poručio je.

Na pitanje kako je do tako masovnog prelaska granice moglo doći s obzirom na snažno osiguranje s obje strane, te predstavlja li Maroko prijetnju Ceuti, Marlaska je stao u obranu vlade u Rabatu.

​- Događaji zahtijevaju evaluaciju i Španjolske i Maroka - rekao je, dodavši kako je upravo suradnja sa susjedima omogućila Španjolskoj da "preokrene situaciju u roku od 24 sata".

​- Maroko nije prijetnja Ceuti, ni ostatku Španjolske. On je pouzdan partner - naglasio je Marlaska.

Krhki mir u gradu od 84.000 stanovnika

Nakon nekoliko dana kaosa i ulica ispunjenih ljudima koji su se nadali boljem životu u Španjolskoj, stanovnici Ceute u subotu su se probudili u ozračju nelagodnog mira. Ipak, sigurnosna situacija u ovom autonomnom gradu od 84.000 stanovnika i dalje je narušena.

​- Život u ovom gradu poremećen je kao posljedica incidenta na granici - izjavio je predsjednik Ceute Juan Jesús Vivas.

​- Povratak ljudi započeo je zadovoljavajuće, ali proces se mora dovršiti. Grad se još nije vratio u normalu - dodao je.

Sudbine migranata s obje strane ograde

Dok se u Ceuti situacija polako smiruje, u marokanskim gradovima uz granicu vlada napetost. U Tangeru, oko 75 kilometara zapadno od Ceute, glavni željeznički kolodvor bio je prepun ljudi koji su se vraćali iz Ceute ili s granice. Neki su, potpuno iscrpljeni, spavali na tlu, dok su ih prolaznici promatrali izdaleka.

​- Pokušao sam prijeći, ali nisam uspio. Dva dana sam bio blizu granice s Ceutom, ali nisam mogao pronaći ništa za jelo - rekao je Abdalah, migrant koji je zamolio da mu se ne objavi prezime iz straha od odmazde zbog ilegalnog pokušaja prelaska.

Na cesti koja vodi prema marokanskom gradu Fnidequ, koji graniči s Ceutom, moglo se vidjeti mnogo migranata kako pješice, neki i bosi, idu prema ogradi, očito se nadajući da će okušati sreću. Taksisti i autobusni prijevoznici odbijali su ih voziti, bojeći se reakcije vlasti. Policajci su bili raspoređeni duž ceste, zaustavljajući i provjeravajući svako vozilo koje se kretalo prema Fnidequ. No, neki koji su uspjeli ući u Ceutu odlučni su ostati. Među njima je i Mohamed Hatri, 23-godišnji Marokanac.

​- Sve su zatvorili da ne možemo kupiti ništa za jelo, kako bi nas prisilili da se vratimo u svoju zemlju - rekao je.

​- Ali čak i ako sve zatvore... ostat ćemo ovdje, bili gladni ili ne - poručio je.

Kriza izazvala napetosti unutar Europske unije

Događaji u Ceuti izazvali su oštre reakcije diljem Europe. Italija je privremeno suspendirala Schengenski sporazum o slobodnom kretanju sa Španjolskom, dok je Finska optužila Španjolsku da nije uspjela zaštititi vanjsku granicu Schengenskog prostora. Njemačka i Francuska također su pozvale na kontrolu situacije i pooštrile svoje granične kontrole. S druge strane, visoki dužnosnici EU-a pokušali su smiriti situaciju, pojašnjavajući da za enklave Ceutu i Melillu vrijedi poseban režim te da migranti koji su ušli u Ceutu ne mogu jednostavno prijeći u kontinentalni dio Španjolske i ostatak Unije. Španjolski premijer Pedro Sánchez posjetio je Ceutu i osudio događaje kao "žalosnu povredu teritorijalnog integriteta Španjolske".

*uz korištenje AI-ja