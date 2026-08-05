VIDEO Vruće vam je? Ovo je Novi Zeland, zatrpao ih snijeg

Nacionalna meteorološka služba MetService potvrdila je da su snježne pahulje padale i u Wellingtonu, dok su pojedini stanovnici prijavili snijeg i u Taupou.

- Počelo je s tučom, a onda je pet do deset minuta padao snijeg. Baš sam uživao - napisao je jedan stanovnik na društvenim mrežama.

- Mislio sam da umišljam, ali danas je u Porirui definitivno padao snijeg - dodao je drugi.

Neobične vremenske prilike iskoristili su ljubitelji zimskih sportova pa su se skijaši i snowboarderi spuštali Baldwin Streetom u Dunedinu, koja slovi za najstrmiju stambenu ulicu na svijetu. Snijeg je zabijelio i plažu New Brighton u Christchurchu, gdje se mogao vidjeti čak i na pijesku. Iako Dunedin povremeno dobije snježni pokrivač tijekom jačih hladnih prodora, snijeg na razini mora ondje je rijetka pojava.