Snijeg je prekrio grad Dunedin, zbog čega je policija pozvala građane da izbjegavaju putovanja osim u hitnim slučajevima jer su brojne prometnice zaleđene
VIDEO Vruće vam je? Ovo je Novi Zeland, zatrpao ih snijeg
Dok se velik dio Europe bori s ekstremnim vrućinama i požarima, na drugom kraju svijeta vladaju potpuno drukčiji vremenski uvjeti. Snažan antarktički hladni val pogodio je Južni otok Novog Zelanda, donijevši snijeg sve do razine mora, niske temperature i velike probleme u prometu.
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Snijeg je prekrio grad Dunedin, zbog čega je policija pozvala građane da izbjegavaju putovanja osim u hitnim slučajevima jer su brojne prometnice zaleđene. Zbog zimskih uvjeta zatvorene su pojedine ceste, otkazana je nastava u školama, a zabilježeno je i više prometnih nesreća.
Nacionalna meteorološka služba MetService potvrdila je da su snježne pahulje padale i u Wellingtonu, dok su pojedini stanovnici prijavili snijeg i u Taupou.
- Počelo je s tučom, a onda je pet do deset minuta padao snijeg. Baš sam uživao - napisao je jedan stanovnik na društvenim mrežama.
- Mislio sam da umišljam, ali danas je u Porirui definitivno padao snijeg - dodao je drugi.
Neobične vremenske prilike iskoristili su ljubitelji zimskih sportova pa su se skijaši i snowboarderi spuštali Baldwin Streetom u Dunedinu, koja slovi za najstrmiju stambenu ulicu na svijetu. Snijeg je zabijelio i plažu New Brighton u Christchurchu, gdje se mogao vidjeti čak i na pijesku. Iako Dunedin povremeno dobije snježni pokrivač tijekom jačih hladnih prodora, snijeg na razini mora ondje je rijetka pojava.
Meteorolozi najavljuju da će hladni val potrajati još najmanje dva dana, uz mogućnost novog snijega i susnježice sve do razine mora. Četvrtak bi na mnogim dijelovima Novog Zelanda mogao donijeti najniže temperature zabilježene ove godine.
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