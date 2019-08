Vidjelica iz Međugorja: Vidim i čujem Gospu, demone baš i ne

Posljednjih mjeseci u Međugorju je snimljeno više uznemirujućih scena na kojima se mogu vidjeti ljudi koji ispuštaju nekontrolirane zvukove, tresu se, a nad njima svećenici mole...

Video, nastao nekih tristotinjak metara od crkve sv. Jakova, predvečer 5. kolovoza, prikazuje petero svećenika koji mole iznad mlade žene koja leži, vrišti i trese se.

Nešto ranije nastala je i snimka na Brdu ukazanja, u neposrednoj blizini vidjelice Mirjane Dragičević, gdje dvoje ljudi, muškarac i žena, ispuštaju čudne zvukove.

Vidjelica Mirjana Dragičević Soldo tvrdi da redovito prima poruke od Gospe, ali bavila se i betoniranjem plaže ispred svoje vile na Hvaru.

Kontaktirali smo vidjelicu Mirjanu i pitali je što ona misli o tim neugodnim scenama, kako ih doživljava i povezuje li ih sa svojim nadnaravnim iskustvima.

- Stvarno ne znam. Živim ispod brda, ali nisam čula za posljednji slučaj. To su vam najčešće bolesni ljudi- kaže nam, pomalo iznenađujuće, žena koja tvrdi da vidi Gospu. Upitali smo je misli li na psihički bolesne ljude, ona nam je potvrdila.

- Opsjednutosti i egzorcizmi nisu toliko česti. To trebate vidjeti sa svećenicima, oni će znati bolje - pojašnjava vidjelica.

Priznali smo joj da smo očekivali kako će ona ipak ponešto više moći reći o tim fenomenima koji su, za razliku od njezinih, zabilježeni na snimkama:

Muški posao na plaži

- Ne znam koliko su takvi slučajevi česti u Međugorju, nisam danonoćno na Brdu ukazanja. To trebate pitati župni ured da vam objasni te stvari. Ja to ništa ne čuje - odgovorila nam je Mirjana.

Kad smo već zapodjenuli razgovor o iznenadnoj inflaciji snimki navodno opsjednutih ljudi, usput smo je upitali i za komentar oko devastirane plaže. Podsjetimo, Mirjana je bez ikakve dozvole betonirala plažu pred svojom vilom na otoku Hvaru. U javnosti su se čuli i komentari da se snimkama navodno opsjednutih ljudi upravo želi skrenuti tema s tog slučaja.

Nije bila raspoložena za komentiranje ovog slučaja, ali ipak nas je počastila jednom izrekom.

- Kod nas u Hercegovini se kaže da muževi rade, a ne žene. Žene ne izlijevaju plaže, to je muški posao - poučila nas je vidjelica.

Podsjetili smo je kako je u razgovoru za 24sata rekla da ne zna ništa ni o kakvoj kući ili plaži, iako su i ona i njen muž uredno upisani kao vlasnici u zemljišnik. Sada tvrdi da ni to nije rekla.

- Nisam tako rekla, to je krivo preneseno.

Fenomeni su bitni za vjeru

Još jednom smo direktno upitali vidjelicu je li to njena kuća. Nije htjela dalje odgovarati na pitanja i uskoro je završila razgovor.

Fenomenom Međugorja, ukazanja pa i navodno opsjednutih ljudi, bave se i znanostvenici i o svemu imaju jasan stav. Psihijatar Herman Vukušić o svemu kaže:

- Ako govorimo o navodnim neobjašnjivim izlječenjima, treba shvatiti da je Međugorje važan fenomen za vjeru jer tamo dolaze ljudi koji iskreno vjeruju. Ta iskrena vjera, ta moć vjerovanja može pobuditi prirodne lječidbene procese u organizmu. Tako sekularna medicina objašnjava navodno čudesna izlječenja koja se događaju po poznatim marijanskim svetištima, kao što su Fatima i Lourdes, ali i Međugorje - kaže Vukušić.

Izrugivanje s vjernicima

- Uopće ne ulazivši u upitnost događaja iz 1981., ne dovodeći u pitanje kredibilitet ukazanja, ponašanje nekih od vidioca, a poglavito Mirjane Dragičević, dovodi do upitnosti cijelog tog fenomena, Vjernici koji boluju od karcinoma pa i shizofrenije dolaze u nadi da će im vjera u Gospu pomoći. Oni uglavnom dolaze zbog tjelesnih bolesti, no neke ljude ti obredi dovode do duševne katarze - dodaje.

- Istina je, tamo dolaze i ljudi koji su možda teško psihički bolesni, ali se s njima ne treba izrugivati niti bi jedna vidjelica trebala suditi o njihovim simptomima. To je za svaku osudu. Prekršila je osmu zapovijed kad je dovela bližnje u zabludu oko kuće na Hvaru, a sad je prekršila i zapovijed o ljubljenju bližnjeg svog. Pitam se koliko je to u skladu s porukama koje navodno prima - kaže Vukušić.